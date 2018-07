Showdown im Asylstreit: Finale Beratungen am Montag - Seehofers Schicksal unklar

dpa

Wie geht es weiter? - Seehofer verschiebt Rücktritt



Das Spitzentreffen von CDU und CSU zum Asylstreit soll an diesem Montag (2. Juli 2018) um 17.00 Uhr in Berlin stattfinden. Dies erfuhr dieam frühen Montagmorgen aus Parteikreisen. Das Treffen ist die letzte Gelegenheit, im seit Wochen erbittert geführten Asylstreit doch noch eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Sollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht auf die Forderungen der CSU eingehen und Seehofer eine Jobgarantie erteilen, will der fast 69-Jährige von seinen politischen Ämtern zurücktreten.Seehofer hatte am Sonntagabend (1. Juli 2018) seine politische Zukunft von einem Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig gemacht. Nach dem Gespräch mit der CDU will er entscheiden, ob er tatsächlich - wie am Abend in einer CSU-Vorstandssitzung in München angekündigt - als Parteichef und Bundesminister zurücktritt: "", sagte Seehofer nach Abschluss der Beratungen in München."Wir wollen im Interesse dieses Landes und der Handlungsfähigkeit unserer Koalition und Regierung - die wir erhalten wollen - einen Einigungsversuch machen in dieser zentralen Frage zur Zurückweisung, alleine zu dieser Frage", verdeutlichte Seehofer im Anschluss.Die CDU-Führung zeigte sich offen für das von der CSU erbetene Spitzengespräch. Die CDU werde sich dem Ansinnen nicht verweigern, erfuhr dieam frühen Montagmorgen aus der CDU-Spitze. Für 14.00 Uhr ist zudem eine Sitzung der Unionsfraktion, also von allen Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag geplant.Der Sonntagabend in der Münchner Zentrale der CSU verlief anders, als von vielen Vorstandsmitgliedern erwartet. Eigentlich waren die CSU-Politiker zusammen gekommen, um eine Lösung im Asylstreit mit Schwesterpartei CDU zu finden. Ein Ansinnen, das Stand Montagmorgen (2. Juli 2018), noch nicht realisiert wurde. Rund acht Stunden nach Beginn der Beratungen in den Mittagsstunden des Sonntags, ließ schließlich Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Bombe platzen: Öffentlichkeit und Bevölkerung erwarteten eigentlich eine weitere Kampfansage Seehofers in Richtung Berlin. Jedoch folgte ein Moment der Verwunderung: Bayerns ehemaliger Ministerpräsident gab bekannt, seine beiden Ämter aufzugeben - Parteivorsitz sowie Ministeramt.Zuallererst reagierte Alexander Dobrindt (CSU, Landesgruppenchef) auf die Eilmeldung: "Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann." Kurz darauf zog sich Seehofer mit engsten Vertrauten im ersten Stock des Beratungsgebäudes zurück, um den weiteren Schlachtplan auszutüfteln.Nach der "Rücktrittserklärung" weiß die Öffentlichkeit vor allem Eines: Nicht genug. Merkels und Seehofers Absichten im Streit sind unklar. Insbesondere die Intention Horst Seehofers bietet Spielraum für Spekulationen:Wie aus CSU-Kreisen zu vernehmen ist, sei Horst Seehofer zermürbt von den Gesprächen mit der Bundeskanzlerin. Beispielsweise soll er ihr angeboten haben, Menschen nicht in Staaten zurückzuweisen, mit denen man bilaterale Abkommen verhandle. Darauf ließ sich Merkel wohl nicht ein.Seehofers Erklärung am Sonntag lässt tief blicken in seinen emotionalen Umtrieb rund um den Asylstreit. Darin schilderte er wohl mit sehr eindringlichen Worten, welche Optionen er für die CSU und sich persönlich sehe. Die Ausführungen werfen Zweifel am oft erwähnten Vorwurf der Opposition auf, Seehofer schiele bereits auf die bayerische Landtagswahl im Herbst 2018.Während Seehofer am Abend noch im ersten Stock mit seinem Stab Beratungen führt, werden bereits zahlreiche Fragen aufgeworfen. Sollte Alexander Dobrindt Vorsitzender der CSU werden? Sollte Joachim Herrmann von München nach Berlin wechseln?Der Abend in München nahm kurz nach ein Uhr nochmals eine Wendung: Seehofer macht seine Zukunft in der Politik vom Einlenken der CDU abhängig. Das bedeutet, er tritt nicht sofort zurück.Das Gespräch am Montag um 17.00 Uhr entscheidet somit über Seehofers politisches Schicksal.Aus neutraler Position sieht Seehofers Aktion wie ein Erpressungsversuch gegenüber Angela Merkel aus. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Bundeskanzlerin dies gefallen lässt.