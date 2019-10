Shell-Studie zeigt, was Jugendliche denken: Angst vor Umweltverschmutzung am größten

Die Jugend von heute zeigt sich derzeit besonders durch ihre Demonstrationen jeden Freitag gegen die Klimapolitik. Aber was bewegt die jungen Leute noch? Die Shell-Jugendstudie zeigt in den Ergebnissen, dass sie sich verstärkt zu Wort melden und mehr Ansprüche an Politik und Gesellschaft haben. Sie haben Vertrauen in die Demokratie. Aber: Die größten Ängste stellen für die Jugendlichen Umweltverschmutzung, Terroranschläge und der Klimawandel dar.

Was Jugendliche wirklich denken: Ein Teil fühlt sich missverstanden

Die Autoren schreiben in den Ergebnissen, dass es neben den Engagierten eine Gruppe Heranwachsender gibt, die sich missverstanden fühlt, und auch ignoriert und manipuliert. Sie haben in Teilen das Denk- und Verhaltensmuster von Populisten übernommen, wie der Spiegel berichtet.

Zum Video "Studie: Jugend anfällig für populistische Argumente"

Das Misstrauen zeigt sich durch Aussagen wie diesen: "In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden." 68 Prozent stimmen dem zu. Und mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, dass die Regierung der Bevölkerung die Wahrheit verschweige.

Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen unterstützen 57 Prozent der Befragten, aber neben einer Flüchtlingsfamilie wohnen will dagegen ein Fünftel nicht.