Sex in Umkleidekabine? Prozess um "Badewelt" in Sinsheim startet

Die "Badewelt" in Sinsheim wirft mehreren Paaren vor, Sex in einer Umkleidekabine gehabt zu haben:



Sex in der Umkleidekabine - oder nicht?



Eines der Paare muss sich deshalb heute vor dem Amtsgericht Sinsheim verantworten. Bei dem Prozess geht es um die Forderung nach Unterlassung und Anwaltskosten. Die "Badewelt" will das Geld - 613 Euro - von angeblich lüsternen Paaren zurückhaben.Das Verfahren ist nur das erste in einer ganzen Reihe an Prozessen. Auch andere Paare sind von dem Vorwurf betroffen, die Kabinen für Geschlechtsverkehr missbraucht zu haben. Einem Gerichtssprecher zufolge sind es bisher etwa zehn weitere Verfahren.Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet, geht es in dem konkreten Fall um einen 20-Jährigen und seine 19-jährige Freundin, die entgegen den Bestimmungen der Hausordnung in der "Badewelt" gemeinsam eine Kabine genutzt haben. Das Schwimmbad legt nämlich in Paragraf 6 seiner Hausordnung fest, dass Umkleidekabinen nur einzeln benutzt werden dürfen. Kinder bis 10 Jahre sind davon ausgenommen.Verstoßen Erwachsene gegen dieses Gebot, sollen Sicherheitsdienste der "Badewelt" die Kabine kontrollieren. Die beiden jungen Menschen aus dem Kreis Heilbronn versichern auch im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, keinen Sex in der Kabine gehabt zu haben. Die 19-Jährige beauftragte daher einen Anwalt - der Fall ging vor das Landgericht. Dieses hat den Fall aufgrund des Streitwerts nun an das Amtsgericht in Sinsheim verwiesen.