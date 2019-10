Blutende Hunde, fixierte Affen und verstörte Katzen: Undercover-Tierpfleger deckt Misshandlungen in Labor auf

Ein Mitglied des Vereins "Soko Tierschutz" hat undercover als Tierpfleger in der Versuchsanstalt "Laboratory of Pharmacology and Toxicology" im Landkreis Harburg gearbeitet. Die Bildaufnahmen, die er von dort mitgebracht hat, zeigen verstörende Motive.

Misshandlung von Tieren: Gesetzesverstöße liegen vor

Blutende Hunde, fixierte Affen und verstört wirkende Katzen sind darauf zu sehen. In dem Labor sollen zahlreiche Tiere misshandelt worden sein, wie der Norddeutsche-Rundfunk (ndr) berichtet. Neben den Misshandlungen sollen auch die Käfige zu klein sein und die Tiere hätten kein Spielzeug zur Beschäftigung.