Schwalmstadt vor 19 Minuten

Polizeieinsatz

Zwei Menschen in Supermarkt erschossen: Polizei sperrt Bereich um Discounter großräumig ab

In einem Lebensmittelgeschäft in Nordhessen sind am Dienstagmittag (7. Juni 2022) Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden daraufhin leblos in dem Laden gefunden.