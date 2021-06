Mit nacktem Hintern und einem Eimer voller Urin verrichtet ein Mann in Schwäbisch Gmünd seine Notdurft am offenen Fenster. Nachbarn, die wiederholt dabei zusehen mussten, haben jetzt die Polizei gerufen. Der Gestank sei unerträglich und die Fassade bereits stark in Mitleidenschaft gezogen, so der Anrufer. Foto: jplenio/pixabay.com (Symbolbild)