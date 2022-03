Berlin vor 43 Minuten

Ukraine-Krieg

Schutzräume in Deutschland: So viele gibt es - und wo sie liegen

In Deutschland gibt es insgesamt 599 öffentliche Schutzräume für die Bevölkerung. Die meisten davon in Bayern und Baden-Württemberg - im Osten gibt es so gut wie keine. Eine Bestandsaufnahme der Zustände der Schutzräume soll stattfinden.