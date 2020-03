Schutzengel im Einsatz: Vater rettet Kind vor Lkw

Horrorcrash: Der schwere Unfall ereignete sich am Montagmorgen (9. März 2020) gegen neun Uhr in der Stadt Hamm. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Lastwagen. Wie durch ein Wunder wurden dabei drei Personen nur leicht velretzt - darunter ein Kleinkind der in der Kinderklinik betreut wird. Dies teilt die Polizei Hamm mit.

Der 53-Jährige fuhr in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Werler Straße in Höhe des Heidewegs über eine rote Ampel. Er touchierte im Anschluss rechtsseitig einen Mercedes, der an der Ampel wartete und durch diese Kollision wurde ein Ford, durch umherfliegende Splitterteile ebenfalls beschädigt. Er rammte zudem einen Audi vor einer Tankstelle und stieß nach dem Befahren eines Fuß- und Radweg gegen eine Bushaltestelle, welche komplett zerstört wurde. Die umherfliegenden Trümmerteile beschädigten eine Zapfsäule der Tankstelle.

Vater rettet Kind vor Horrorcrash

Dabei wurde niemand verletzt, doch der Horror nahm weiter seinen Lauf. Ein Mann der mit seiner 11 Monate alten Tochter unterwegs war, bemerkte von diesen Geschehnissen erstmal nichts. Er war dem Lkw mit dem Rücken zugewandt und erst durch Hupen und starkes Abbremsen eines Autofahrers wurde der Mann aufmerksam. Er brachte sein Kind geistesgegenwärtig in Sicherheit, bevor der Lkw den Kinderwagen erwischte. Das Mädchen blieb unverletzt , wird aber im Krankenhaus beobachtet

Ein Polizeisprecher sagte der Bild: " Da muss eine Heerschar an Schutzengeln über Hamm geflogen sein. Das hätte auch anders enden können."

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Da es bei dem Lkw-Fahrer Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten gab, wurde eine Blutprobe eingefordert. Von einem vorsätzlichen Geschehen wird nicht ausgegangen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

