Zwei Kinder sind am 11. Mai in Hanau ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet derzeit ein Verbrechen, ein mutmaßlicher Täter wurde bislang aber nicht gefasst. Am Donnerstag (12. Mai 2022) wollen die Ermittler weitere Details zu dem Fall bekannt geben.

Bei den Opfern handelt es sich nach derzeitigem Stand um Geschwister: ein elf Jahre alter Junge und ein siebenjähriges Mädchen.

Update vom 12.05.2022: Fahndung nach Verdächtigem läuft weiter - Hanauer OB erschüttert

Nach dem Tod zweier Kinder in Hanau dauert die Fahndung nach dem Tatverdächtigen weiter an. Es sei noch keine Festnahme erfolgt, sagte eine Sprecherin der Hanauer Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft will zudem im Laufe des Tages über Obduktionsergebnisse informieren. Am Mittwochmorgen hatten Passanten vor einem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt auf dem Boden einen schwer verletzten Jungen gefunden, der kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock des Hauses wurde zudem ein totes Mädchen entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt und einem familiären Hintergrund der Tat aus.

In welchem Verhältnis der gesuchte Verdächtige zu den beiden toten Kindern stand, wollten sie zunächst nicht sagen. Bei ihnen dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um den elfjährigen Jungen und das siebenjährige Mädchen handeln, die in der Wohnung in der Hanauer Innenstadt wohnten.

Anwohner sowie Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigten sich erschüttert. Er kenne die Familie nicht persönlich, wisse aber, dass sie schon seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen habe, sagte Kaminsky der "Bild"-Zeitung.

Meldung vom 11.05.2022: Zwei Tote Kinder in Hanau gefunden - das ist bisher bekannt

In der Hanauer Innenstadt sind am Mittwoch (11. Mai 2022) zwei Kinder vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen und gestorben. Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Es gebe Anhaltspunkte für einen familiären Hintergrund der Tat, nähere Angaben dazu machte die Sprecherin nicht. Die Ermittler fahndeten zunächst erfolglos nach einem Verdächtigen. Nähere Angaben zu dem Mann und in welchem Verhältnis er zu den toten Kindern - einem Mädchen und einem Jungen - stehen könnte, wurden zunächst nicht bekannt.

Passanten hatten am Morgen um 7.25 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie vor einem Hochhaus auf dem Boden den schwer verletzten Jungen entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Beamten sei der Junge bereits nicht mehr ansprechbar gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock fanden die Beamten dann das leblose Mädchen. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Der Junge wurde ins Hanauer Stadtkrankenhaus gebracht, wo er kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Die beiden Kinder sollten noch im Tagesverlauf obduziert werden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Identität der toten Kinder noch nicht geklärt

Nach ersten Hinweisen dürfte es sich um das siebenjährige Mädchen und den elfjährigen Jungen handeln, die in der Wohnung lebten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, ihre Identität stand aber noch nicht fest. "Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und von Kriminalpolizei gehen von einem Tötungsdelikt aus und konzentrieren sich nun darauf, was sich am Morgen in dem Haus abgespielt hat", hieß es in der Mitteilung. Auch Nachbarn würden umfassend befragt und Spuren gesichert, so die Sprecherin. Mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen könnten weitere Erkenntnisse vermutlich erst an diesem Donnerstag (12. Mai) veröffentlicht werden, hieß es.

Polizisten sperrten die Straßen rund um das Haus mit Absperrbändern und Streifenwagen ab. Schaulustige standen umher. Auf dem Balkon im neunten Stock standen Ermittler in weißer Schutzkleidung. Die Polizei ließ eine Drohne über dem Haus fliegen, um damit den Tatort aus möglichst vielen Perspektiven zu fotografieren. Vor dem Haus wurden Büsche entfernt.

Das Wohnhaus hat insgesamt elf Stockwerke, im Erdgeschoss sind ein Geschäft und ein Café untergebracht. Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt am Main nahe der Landesgrenze von Hessen zu Bayern.