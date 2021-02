Wie wird der Sommer 2021? Jedes Jahr beschäftigen sich Wetterexperten mit der Frage, was der Sommer bringen könnte. Im vergangenen Jahr gab es Spekulationen über einen bevorstehenden "Horrorsommer".

Tatsächlich gab es 2020 einige Hitzewellen, die neben hohen Temperaturen auch für viel Trockenheit sorgten. Was also erwartet uns 2021?

Durchschnittliche Niederschlagsmenge erwartet

Erste Prognosen zum Sommer gibt es bereits von der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) und dem ECMWF (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage). Die bisherigen Prognosen reichen dabei von Februar bis Juli 2021. Zwar können die Langzeit-Vorhersagen nur Tendenzen prognostizieren, in einigen Punkten stimmen die Berechnungen jedoch überein.

Ein wichtiger Punkt: Die Niederschlagsmenge. Das Modell der NOAA kommt dabei auf einen durchschnittlichen Niederschlagswert in den nächsten Monaten - auch im Juli. Die Niederschlags-Prognose des EMCWF reicht bisher nur in den Mai hinein, kommt in den Monaten bis dahin jedoch auf ein ähnliches Ergebnis.

Im vergangenen Sommer gab es hierzulande etwas weniger Regen, als üblich: "Mit rund 230 Litern pro Quadratmeter (l/m2 ) Niederschlag im bundesweiten Mittel verfehlte der Sommer 2020 sein Soll (239l/m2 ) nur knapp", erklärt der Deutsche Wetterdienst.

Temperaturen wohl erneut knapp über dem Durchschnitt

Unsicherheiten gibt es auch noch bei den zu erwartenden Temperaturen während der Sommermonate. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass auch in diesem Jahr hierzulande die Temperaturen in den Sommermonaten insgesamt über dem Mittel liegen werden.

Sollte es dazu kommen, würde sich ein Trend der vergangenen Jahre fortsetzen: 2018 gab es den zweitwärmsten Sommer in Deutschland seit Beginn der Messreihe im Jahre 1881, im Jahr 2019 den drittwärmsten Sommer, wieder DWD in einer Tabelle darlegt.

Auch in den restlichen Monaten des Jahres erwarten Experten überdurchschnittlich hohe Temperaturen: Laut dem britischen Wetterdienst Met Office soll das Jahr 2021 insgesamt etwa 0,91 und 1,15 Grad Celsius wärmer werden als in den Jahren von 1850 bis 1900. Jung empfindet das als "keine gute Entwicklung, die sich für das Jahr 2021 abzeichnet" - und spricht von einer "Schockprognose 2.0".