Dramatische Szenen bei Fußballturnier in Gondershausen: Bei einem Unfall mit einer Hüpfburg während eines Fußballturniers im Rhein-Hunsrück-Kreis sind mehrere Kinder verletzt worden - fünf von ihnen schwer. Vier der kleinen Patienten seien am Sonntag (3. Juli 2022) mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen worden, teilte die Polizei in Koblenz mit.

Insgesamt habe es bei dem Unfall an einem Sportplatz neun verletzte Kinder gegeben.

Windhose riss Hüpfburg in die Luft - Kinder fielen heraus

Nach ersten Ermittlungen wurde die Hüpfburg von einer Windhose erfasst und mehrere Meter in die Höhe gezogen, wie die Polizei mitteilte. Die spielenden Kinder stürzten aus einer Höhe von vier bis fünf Metern ab. Die Polizei hat die Hüpfburg sichergestellt. Am Nachmittag luden Beamte die Hülle des Spielgerätes in einen Polizeibus. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Auf dem Sportplatz war ein Kinderfußballturnier veranstaltet worden.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Samstag (2. Juli 2022) im thüringischen Tonndorf. Dort wurden laut Polizei drei Kinder verletzt, als eine Hüpfburg von einer starken Windböe erfasst wurde und sich überschlug. Fünf spielende Kinder seien zu Boden gestürzt, wobei drei von ihnen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Hüpfburg ordnungsgemäß befestigt, weshalb kein Verdacht einer Straftat besteht, wie die Polizei in Weimar mitteilte.