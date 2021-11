Deutschland vor 40 Minuten

Schnee

Erste Hinweise auf Weiße Weihnachten 2021

Schnee am 24. Dezember - davon haben sich viele bereits gedanklich verabschiedet. Vereinzelt war es an Ostern kälter und weißer als an Weihnachten. Doch 2021 könnte sich das ändern.