"Schluss mit dem Schabernack!" - Was wird das Jugendwort des Jahres 2020? Das sind die Favoriten

Top 10 der Jugendwörter: Erneut sucht die Redaktion des Langenscheidt-Verlags nach dem „Jugendwort des Jahres 2020“. Bis zum 15. September kann man auf der Seite des Verlags über die Begriffe abstimmen. Bis Freitag (27.08.2020) war es möglich gewesen, Begriffe einzusenden. Nun sind es diese zehn Begriffe geworden:

Schabernack

Das etwas anachronistisch anmutende Wort hat mit Philipp Amthor wieder Einzug in das kollektive Gedächtnis gefunden. Der junge CDU-Politiker wirkt oft selbst etwas aus der Zeit gefallen und ist eine Art Anti-Rezo der Union. Das Wort „Schabernack“ selbst ist übrigens seit dem 14. Jahrhundert belegt als Begriff für groben Unsinn und Streiche. Woher die Bedeutung kommt, ist nicht eindeutig geklärt – entweder vom geschorenen Nacken oder von einem ähnlich klingenden Winterhut namens „schavemac“.

Mittwoch

Das Wort wirkt auf den ersten Blick eher gewöhnlich – ist es doch einfach ein Wochentag. Hier ist es aber eine spezielle Bedeutung: Es geht auf ein Video von „Jimmy Here“ zurück, das bereits 2016 auf Vine und Youtube trendete. „It’s Wednesday my dudes“ war damals der prägende Begriff. Hierbei geht es um ein Meme mit einem Frosch. Aus Sicht der Langenscheidt-Redaktion Jugendwort-würdig.

Sauftrag

Das Wort setzt sich aus den Begriffen „Saufen“ und „Auftrag“ zusammen und bezeichnet im angeblich jugendlichen Wortschatz ein geplantes Besäufnis. Ob sich das nun die Redaktion beim Langenscheid-Verlag so ausgedacht hat oder je ein Jugendlicher dieses Wort verwendet hat, bleibt wie immer unklar.

Wyld

Eine heftige oder krasse Sache gilt als „wyld“ – einer Variante des Wortes „wild“. Wenn jemand „zu wyld“ ist, ist diese Person sehr leidenschaftlich, emotional oder unkontrollierbar in ihrem Verhalten.

Lost

Gemeint ist hier nicht die bekannte Serie, sondern eine Person ist „lost“, also verloren. Verloren meint hier aber nicht buchstäblich verloren, etwa, wenn das Navi versagt, sondern eher planlos und ohne Ziel. Auch die Bedeutung eines hoffnungslosen Falls ist mitgemeint, quasi eines „lost case“.

No front

Wenn man jemanden nicht „fronten“ will, meint man keinen Angriff und hier entspringt der Begriff „no front“ - so viel wie „nicht als persönlicher Angriff gemeint“. Die Älteren würden wohl so etwas wie „nichts für ungut“ dafür sagen.

Köftespieß

Dieses Wort meint durchaus wortwörtlich einen Köftespieß. Bekannt und mit Bedeutung aufgeladen wurde der Begriff durch den Rapper Xatar, der nach seiner Haftzeit erklärte, dass er erst mal einen „schönen Köftespieß“ essen wollte. Der Rapper hat inzwischen in Bonn auch einen Imbiss, wo er Köftespieße verkauft.

Diggah

Die Älteren unter uns haben früher vielleicht „Alter“ oder dergleichen verwendet. „Diggah“ (in Abwandlung von „Dicker“) meint ebenso halb scherzhaft, halb liebevoll einen Kumpel, einen Kumpanen, ein als vertraut wahrgenommenes Gegenüber.

Cringe

Vielleicht ist diese gesamte Liste ziemlich „cringe“, also peinlich. Vor allem Fremdscham, also das peinliche Berührtsein durch das Verhalten oder Reden des Gegenübers ist hier gemeint. Wörtlich übersetzt bedeutet das englische Wort „zusammenzucken“. Wenn etwas cringeworthy ist, dann ist es dazu angetan, dass man vor Scham und Peinlichkeit zusammenzuckt. Neben „cringe“ gibt es noch die eingedeutschten Varianten „cringy“ als Adjektiv oder „cringen“ als Verb.

Maschallah

„Maschallah“, bzw. „Ma Shah Allah“, ist ein arabischer Ausdruck, der übersetzt bedeutet „So Gott gewollt hat“. Der Ausruf wird in der Regel verwendet, um Bestätigung oder Bewunderung auszudrücken oder schlicht das Gesagte zu bekräftigen. Medial bekannt wurde der Ausruf vor allem in der RTL-Sendung „Die strengsten Eltern der Welt“.

Seit 2008 wird jährlich ein Jungendwort des Jahres bestimmt, um so die sich wandelnde Jugendsprache zu dokumentieren. Oft wird die Aktion als reines Verlagsmarketing des Langenscheidt-Verlags kritisiert und die Auswahl der Worte als wirklicher Spiegel von Jugendsprache wird auch regelmäßig in Zweifel gezogen.

Die Jugendworte seit 2008: