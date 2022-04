Viele Corona-Beschränkungen sind mittlerweile gefallen. Sogar die Maskenpflicht im Einzelhandel ist vom Tisch. Dennoch gilt sie immer noch im öffentlichen Nahverkehr.

Wer sich nicht daran hält, darf vom Bahnpersonal des Zuges verwiesen werden. Genau dies ist jetzt keinem Geringeren als Mario Barth passiert, wie verschiedene Medien berichten.

Mario Barth wird nach Maskenstreit aus dem Zug geschmissen

Der Comedian war mit zwei anderen Männern im ICE Richtung Frankfurt am Main unterwegs, da geriet Barth in eine Auseinandersetzung mit dem Schaffner über die Maskenpflicht. Barth nimmt daraufhin ein Live-Video auf Facebook auf und erzählt von der Geschichte - währenddessen wird er von der Bundespolizei aus dem Zug geschmissen.

Mehrmals behauptet er, dass es hier um "Willkür" handele und kündigt rechtliche Konsequenzen vor dem Verlassen des Zuges an.

Nach dem Eklat, der in den sozialen Medien für Wirbel sorgt, beweist die Deutsche Bahn nun Humor. "Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste, kennste?", schreibt das Unternehmen in Anspielung auf Barths Comedy-Sprech unter das Facebook-Video.

Follower verteidigen Barth: "Bahn ist heut pünktlich! Kennste, Kennste?"

Einige Barth-Fans merken kritisch an, dass der Comedian ja nur "beim Trinken" gewesen sei. Im Stream wies der TV-Star auf die Tatsache hin, er habe nur getrunken und daher die Maske kurz runtergenommen.

Andere Follower sticheln: "Bahn ist heute pünktlich! Kennste, Kennste? Die Aufenthaltsräume sind gesperrt! Kennste, kennste?" So oder so hat der Vorfall die Gemüter ordentlich erhitzt.