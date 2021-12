Deutschland vor 25 Minuten

Corona-Regeln

Schärfere Corona-Regeln in den Bundesländern: Was jetzt wo gilt - und ab wann

Rund um die Feiertage und zwischen den Jahren stehen für vielen Menschen Besuche von Familien und Freunden an. Dafür sind manchmal auch Reisen über die Landesgrenzen hinweg nötig. Doch die Corona-Regeln sind nicht überall einheitlich. Wir erklären, was in welchem Bundesland gilt.