Noch ist der Höhepunkt nicht erreicht - aber schon jetzt hat Sturmtief "Ignatz" Schäden in vielen Teilen Deutschlands hinterlassen. Dabei haben vor allem umgestürzte Bäume und umherfliegende Äste und andere Gegenstände für Schäden gesorgt - gerade im Verkehr gab es vielerorts Probleme.

Zahlreiche Einsätze wegen Sturmschäden

Im Saarland und Rheinland-Pfalz hatten Feuerwehr und Polizei "alle Hände voll zu tun", wie ein Sprecher der Polizei am Morgen bestätigte. Auch im Zugverkehr gab es Probleme, nachdem ein Güterzug in der Nacht mit einem Ast kollidiert war. Durch die dadurch nötige Umleitungen hatten Fernzüge zwischen Köln und Koblenz zwischen 20 und 90 Minuten Verspätungen, wie die dpa berichtet.

Der Zugverkehr war auch im Norden Deutschlands beeinträchtigt. So hatte ein umgestürzter Baum eine Oberleitung beschädigt - die Züge zwischen Kiel, Flensburg und Hamburg hatten teilweise erhebliche Verspätungen. In Hamburg hatte ein umgestürzter Baum zudem ein Haus und ein Auto beschädigt. Der 15 Meter hohe Stamm hatte zwar erhebliche Schäden verursacht, aber glücklicherweise sei kein Mensch verletzt wurden.

In Nordrhein-Westfalen blieben hingegen größere Schäden bislang aus. Zwar waren auch hier zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, größere Störungen oder gar Verletzte gab es bisher nicht zu beklagen.

Unwetter zieht nach Süden - Bayern und Franken betroffen

Auch in Bayern hatte es bereits Schäden durch Ignatz gegeben - hier vor allem in Franken. Die Integrierten Leitstellen in Unterfranken meldeten am Donnerstagmorgen Dutzende Einsätze, meist wegen umgestürzter Bäume, umgefallener Bauzäune oder von Dächern gewehter Dachziegel. Teilweise kam es zu Stromausfällen und gesperrten Zugstrecken. In Würzburg wurde ein Baugerüst an einer Rettungswache des Roten Kreuzes umgeweht. Menschen kamen ersten Informationen zufolge nicht zu Schaden.

Die Sturmwarnungen für Franken gelten derweil noch bis in die Abendstunden. Der Höhepunkt ist hier laut DWD noch nicht erreicht. rowa/mit dpa