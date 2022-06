Salzgitter: 15-jährige Schülerin tot aufgefunden

15-jährige Schülerin tot aufgefunden Mädchen war zuvor als vermisst gemeldet worden

gemeldet worden 14-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft

Obduktion liefert Erkenntnis zur Todesursache

Nachdem im niedersächsischen Salzgitter die Leiche eines 15-jährigen Mädchens gefunden wurde, laufen die Ermittlungen weiter: Bei einer rechtsmedizinischen Untersuchung konnte festgestellt werden, woran die Schülerin genau starb. Ein 14-jähriger Tatverdächtiger ist bereits in Untersuchungshaft.

Update vom 23.06.2022, 10.15 Uhr: Mädchen getötet - 14-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Salzgitter ist ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger wegen Mordes in Untersuchungshaft. Das sagte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwalt, Hans Christian Wolters, dem Sender RTL in einem Video-Interview. Als weiterer Tatverdächtiger gilt neben dem 14-Jährigen auch ein 13 Jahre alter Junge.

Das Mädchen sei erstickt worden, sagte Wolters weiter: "Wie genau es zu dem Erstickungstod gekommen ist, das müssen die Ermittlungen jetzt noch klären." Täter und Opfer seien aus demselben Viertel gekommen und hätten auch Kontakt miteinander gehabt. "Es hat sich dann offensichtlich, zumindest aus Sicht der Täter, eine Feindschaft entwickelt, und das Ganze ist dann offenbar in der Tat eskaliert", sagte Wolters dem Sender.

Die Staatsanwaltschaft gehe von einem Mord aus und sehe niedrige Beweggründe. Die Tat sei ersten Erkenntnissen zufolge heimtückisch erfolgt, weil die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers für die Tat ausgenutzt worden sei.

Der 13-Jährige könne für die Tat nicht strafrechtlich verfolgt werden, da er noch nicht strafmündig sei. Das Jugendamt müsse nun entscheiden, inwieweit bei ihm weitere Maßnahmen erforderlich seien, sagte der Staatsanwalt. In Betracht käme unter anderem die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung.

Beamte hatten den Leichnam der 15-Jährigen am Dienstag in einer Grünanlage in Salzgitter-Fredenberg entdeckt. Sie war seit Sonntag vermisst worden.

Ursprüngliche Meldung vom 22.06.20222: Vermisste Schülerin ist tot - haben zwei Jungen sie getötet?

Die Polizei hat bei der Suche nach einem 15 Jahre alten Mädchen in einer Grünanlage im niedersächsischen Salzgitter eine junge Frauenleiche gefunden. Dabei handelt es sich um eine seit Sonntagabend vermisste Schülerin.

Es gebe keine ernsten Zweifel mehr, dass es die Jugendliche sei, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Akribisch hatten bis zu 50 Beamte noch am Nachmittag nach Spuren gesucht, auch eine Drohne wurde eingesetzt.

Nach den ersten Ermittlungen ist die Schülerin Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte Wolters. Beamte hatte am Dienstag den Leichnam der jungen Frau bei einer intensiven Suchaktion in einer Grünanlage im Ortsteil Fredenberg entdeckt.

Wie die Staatsanwaltschaft inzwischen mitgeteilt hat, rücken zwei Jugendliche in den Fokus der Ermittler. Es handele sich um einen 13- und einen 14-Jährigen - sie gelten als dringend tatverdächtig. Für den 14-Jährigen sei beim Amtsgericht Salzgitter ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt worden. Eine Inhaftierung des 13-Jährigen sei wegen der Strafunmündigkeit nicht möglich, über den Tatverdacht gegen ihn sei das Jugendamt informiert worden.

Mädchen wurden seit Sonntag vermisst - sie ging mit den Verdächtigen auf eine Schule

"Das Motiv für die Tat ist noch nicht endgültig geklärt, liegt nach derzeitigen Erkenntnissen aber im persönlichen Bereich", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die beiden Tatverdächtigen sind Deutsche aus Salzgitter.

Angehörige hatten das Mädchen am Sonntagabend als vermisst gemeldet, wie ein Polizeisprecher aus Salzgitter sagte. Nach aktuellem Stand geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Tat am Sonntag begangen wurde, wie Sprecher Wolters sagte.

Weitere Informationen zur Todesursache erhofften sich die Ermittler von der Obduktion, deren Ergebnisse für Donnerstag erwartet wurden. Auch am abgesperrten Fundort der Leiche wurde die Spurensuche am Mittwoch fortgesetzt. Es gehe darum, den Tathergang schnell und möglichst genau zu rekonstruieren, sagte der Polizeisprecher. Auch Zeugenvernehmungen wurden ihm zufolge fortgesetzt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Staatsanwaltschaft, dass sich die drei Jugendlichen kannten und auf dieselbe Schule in Salzgitter-Fredenberg gingen. Es zeichne sich ab, dass es sich um einen Mord aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben könnte, sagte Behördensprecher Wolters. Hinweise auf eine Sexualstraftat gebe es derzeit nicht.

