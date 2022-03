Der März hat uns bisher schon viele sonnige Tage gebracht - und das soll auch so weiter gehen. Bevor der Frühling aber endgültig Einzug hält, erwartete uns noch ein unangenehmes Wetter-Phänomen: Meteorologen haben ab Dienstag (15.03.2022) Sahara-Staub und Blutregen vorausgesagt. Das Wetter-Phänomen konnte man tagsüber am Himmel beobachten. Laut Experten könnte es noch einige Tage anhalten.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Voraussichtlich schon ab Mittwochnachmittag soll es sonnig und weitgehend trocken weitergehen - Wetter-Prognosen zufolge könnte der März sogar ein wenig zu trocken werden.

Sahara-Staub bleibt bis zum Wochenende

Der Sahara-Staub kam laut Wetter-Experten Dominik Jung aus Nordafrika über Spanien und Frankreich nach Deutschland und bleibt voraussichtlich auch noch bis zum Wochenende. Am Dienstag (15.03.2022) könnte der Staub laut Experten allerdings bereits zu großen Teilen aus der Atmosphäre ausgewaschen worden sein, dieses "Auswaschen" nennt man laut Jung dann Blutregen. Das Regenwasser färbt sich bräunlich und bringt vielleicht den ein oder anderen dazu, mal wieder das Auto zu waschen.

Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte, soll das Phänomen am Mittwoch trotzdem noch in ganz Bayern zu sehen sein. Selbst am Donnerstag könnte der Sahara-Staub noch nicht komplett weggeweht sein. Dies sei nichts Ungewöhnliches um diese Zeit, ordnete der Wetterexperte des DWD ein. Dabei wird bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland.

Laut dem fränkischen Meteorologen Stefan "Wetterochs" Ochs löst sich von Mittwoch bis Freitag das Höhentief in Franken komplett auf - wenn auch nur langsam. "Zum einen lösen sich die tiefen Restwolkenfelder am Mittwoch wohl nur zögerlich auf und zum anderen haben wir es mit einer riesigen Sahara-Staubwolke über Mitteleuropa zu tun, die weiterhin zur Bildung dichter Schleierwolkenfelder führen wird", prognostiziert der Meteorologe. Am Mittwoch können wir laut Experten mit Temperaturen bis 12 Grad rechnen. Eigentlich würde das Thermometer sogar noch weiter nach oben klettern - die Schleierwolken und der Sahara-Staub verhindern das aber wohl.

März wird so trocken und sonnig wie seit 1881 nicht

"Was für ein Wetter in diesem März. Extrem trocken und sonnig", sagt Meteorologe Dominik Jung und kündigt den trockensten März seit 1881 an. Nach zwei regnerischen Tagen am Montag (14.03.2022) und Dienstag (14.03.2022) soll es bereits ab Mittwoch wieder trockener und sonniger weitergehen.

"Sollte sich die Trockenheit bis Monatsende fortsetzen, wäre das eine Jahrhundert-Dürre. Noch nie war ein März seit 1881 so trocken", erklärt Jung. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Voraussage bewahrheiten wird.