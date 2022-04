Schon im März konnten wir das Phänomen des Sahara-Staubs des Öfteren bemerken. Auch jetzt, Ende April, soll es noch nicht vorüber sein. Laut Wetter-Experten geht der Sahara-Staub am Freitag (29. April 2022) in die nächste Runde. Dieser weht Wüstensand aus Afrika zu uns.

Aber wir können uns auch auf die nächsten Tage freuen, da das Hoch Tim, passend zum Frühling, ab Mittwoch (26. April) in Deutschland schönstes Wetter bringen soll und die Temperaturen zum Steigen bringt.

Klimawandel schuld an Sahara-Staub?

Der Klimatologe Dr. Karsten Brandt hat eine Erklärung dafür, dass das Phänomen des Sahara-Staubs im Jahr 2022 so extrem ausfällt. Es liege an der ungewöhnlichen Wetterlage mit Tiefdruckgebieten über dem Mittelmeerraum, die die Luft über das Mittelmeer in die Alpen und auch nach Deutschland transportiere. Diese Tiefs lägen anders als gewöhnlich südlich und saugen den Staub aus der Sahara an.

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat verschiedene Theorien für die Staubbelastung. Eine Möglichkeit sei der Klimawandel. Die Winde kommen demnach nicht mehr nur noch wie früher aus dem Westen (aus Richtung Atlantik), sondern vermehrt auch aus Nordafrika (südlich von Europa), also auch aus der Sahara. Deshalb komme der Staub öfter zu uns. Dem Klimawandel geschuldet sei, dass der Nordpol wärmer wird und somit die Temperaturunterschiede zwischen Nordpol und Äquator abnehmen. Folglich könnten sich die Windsysteme ändern.

Zum anderen könne es nach Jung auch einfach Zufall sein. Das Wetter sei unberechenbar - von Klima spreche man erst, wenn man es über einen langen Zeitraum beobachte, mindestens 30 Jahre beobachte.

Sahara-Staub - Zufall oder neues Phänomen?

Nach dem Experten Brandt spielt der Klimawandel keine Rolle, er schiebt das Phänomen auf die "Laune der Natur". Er hebt dafür das sonnige Frühjahr hervor, für das die Hochs über Skandinavien verantwortlich sind, die trocken kühle Luft zu uns bringen würden.

Der erneut auf uns zukommende Sahara-Staub kann den Himmel nicht nur trüben, sondern uns zudem schöne Sonnenauf- und -untergänge bescheren. Das liegt an einem physikalischen Phänomen, nach dem in Staubpartikeln das Sonnenlicht besonders toll gestreut und gebrochen wird.

An sich sei das Wetter-Phänomen keine Seltenheit, der März 2022 sei trotzdem außergewöhnlich gewesen, Laut Experten tritt Sahara-Staub in Süddeutschland bis etwa zur Mittelgebirgslinie bis zu 55 Mal pro Jahr auf, weiter nördlich eher um die 35 Mal. Diese Ereignisse sind allerdings meistens viel schwächer - was erklärt, wieso wir sie seltener wahrnehmen.

"Verkehrte Wetterwelt": Hoch Tim bringt schönstes Frühlingswetter

Mitte dieser Woche bringt das Hoch Tim, das zwischen Island und Skandinavien liegt, schönstes Frühlingswetter in ganz Deutschland mit und sagt dem Regen ein Ende an. Laut Experte Jung ist das eine "verkehrte Wetterwelt", da bei Island normalerweise ein Tief liegen würde. Das sei ein Problem für den Norden und den Nordosten, denn dort blieb seit zwei Wochen der Regen aus. Bis zum 1. Mai gebe es 50 Sonnenstunden im ganzen Land bei bis zu 20 Grad.

Seit dem 1. März wurde im Frühjahr 2022 der Regen soll nur zu einem knappen Drittel erfüllt, so Experte Brandt. Auch in den Mai wird vielerorts bei trockenen 12 bis 14 Grad um Mitternacht getanzt. Schauer könne es am Samstag und Sonntag in Bayern trotzdem geben. Er verspricht trotzdem überall schönes Wetter mit einem kleinen Schauerrisiko im Süden.

Vorschaubild: © katjasv/pixabay.com