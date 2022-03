Krieg in der Ukraine: Nach rund einem Monat heftiger Angriffe, Bombardierungen und zerstörter Städte finden am Dienstag (29. März 2022) erneute Friedensverhandlungen statt. Weltweit beziehen Politiker und Prominente Stellung zum Konflikt in der Ukraine und verurteilen Wladimir Putin für den Einmarsch der russischen Armee scharf.

Nachdem US-Präsident Joe Biden in einer Rede öffentlich Putins Position und politische Zukunft infrage gestellt hatte, verteidigt er nun seine drastischen Aussagen. Unterdessen werden neue Details über die Rolle von Roman Abramowitsch im Ukraine-Krieg bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt findet ihr außerdem in unserem Nachrichten-Ticker.

Update 11.50 Uhr: Abramowitsch als Putins Gesandter eingesetzt

Laut Informationen der britischen Zeitung "The Times" soll der russische Oligarch Roman Abramowitsch inoffiziell als Gesandter von Wladimir Putin Botschaften zwischen dem Kreml und Kiew überbringen. Der Besitzer des Fußballvereins FC Chelsea soll am heutigen Dienstag (29. März 2022) auch an den Friedensverhandlungen in Istanbul teilnehmen. Zuvor sei er bereits mehrmals zwischen der Türkei, Russland und der Ukraine hin- und hergereist.

Den Angaben der "Times" zufolge habe Abramowitsch vor Kurzem ein Schreiben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an Putin übergeben, in dem Bedingungen für eine Waffenruhe genannt wurden. Daraufhin soll Putin wütend geantwortet haben: "Sag ihm, ich werde sie zerstören." Abramowitsch habe am vergangenen Mittwoch mit einem Privatjet die Türkei verlassen. Anschließend sei die Maschine nicht mehr auf dem Radar erschienen, bis sie in Moskau landete.

Die US-Zeitung "Wall Street Journal" berichtete zudem darüber, dass Abramowitsch sowie weitere Teilnehmer der Friedensverhandlungen nach einem Treffen Anfang März an Vergiftungserscheinungen gelitten hätten.

Update vom 29.3.2022, 5.55 Uhr: Biden steht hinter seiner Aussage zu Putin

US-Präsident Joe Biden steht zu seiner umstrittenen Aussage über Kremlchef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg, will diese aber nicht als Aufruf zum Machtwechsel in Moskau verstanden wissen. "Ich nehme nichts zurück, sagte Biden am Montag vor Journalisten im Weißen Haus. "Solche Menschen sollten keine Länder regieren, aber sie tun es. Die Tatsache, dass sie es tun, bedeutet aber nicht, dass ich meine Empörung darüber nicht zum Ausdruck bringen kann."

Damit sei aber kein Politikwechsel der USA und kein Aufruf zum Machtwechsel im Kreml verbunden. Niemand glaube, dass er davon gesprochen habe, Putin zu Fall zu bringen.

Biden hatte Putin am Samstagabend bei einer Rede in Warschau einen "Diktator" genannt und mit den Worten geschlossen: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."

Update 15.30 Uhr: Biden löst "Beunruhigung" aus

Der Kreml hat sich besorgt über Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über den Verbleib von Wladimir Putin an der Macht in Russland gezeigt. "Das ist eine Äußerung, die natürlich Beunruhigung auslöst", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Montag. Biden hatte am Samstag in Warschau Putin mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine als "Diktator" bezeichnet und gesagt: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."

Peskow hatte schon kurz danach gesagt, dass nicht Biden entscheide, wer in Russland Präsident ist, sondern das russische Volk. Am Sonntag dementierte Biden, dass er bei seiner Rede in Warschau den Sturz des russischen Präsidenten gefordert habe. Peskow erklärte nun: "Wir verfolgen die Äußerungen des US-Präsidenten auf aufmerksamste Art und Weise. Wir halten sie akribisch fest und werden das auch weiter tun." Der Kremlsprecher sagte zudem über Bidens Statement: "Diese Aussage ist ohne Zweifel alarmierend."

Bundeskanzler Olaf Scholz hat außerdem klargestellt, dass die Nato keinen Machtwechsel in Russland anstrebt. "Das ist nicht das Ziel der Nato, übrigens auch nicht des amerikanischen Präsidenten", sagte er am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will".

Scholz verwies auch darauf, dass er mit Biden bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus - noch vor dem Ukraine-Krieg - über diese Frage gesprochen habe. "Wir sind beide völlig einig, dass Regime Change (Regimewechsel) kein Gegenstand und Ziel von Politik ist, die wir miteinander verfolgen." Es sei die "Sache der Völker und Nationen selber", sich ihre Freiheit zu erkämpfen.

Zuvor hatte bereits US-Außenminister Antony Blinken klar gemacht, dass die Vereinigten Staaten keinen Machtwechsel in Russland anstrebten. Es gehe vielmehr darum, dass Putin "nicht dazu ermächtigt werden kann, Krieg gegen die Ukraine oder jedes andere Land zu führen", sagte er.

Unterstützung bekommt Biden dagegen von Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz (Siko): "Die Staatengemeinschaft hat ein Interesse daran, dass das wichtige Land Russland von einer Person regiert wird, auf die sich die Menschen verlassen können. Der Satz Bidens spiegelt nur die Tatsache wider, dass Russland unter Putin jegliche Glaubwürdigkeit verspielt hat, nachdem dieser die wichtigsten völkerrechtlichen Grundlagendokumente verletzt hat."

Update 11 Uhr: Melnyk auf Twitter - "Sorry, ich bleibe fern"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat an einem vom Bundespräsidenten veranstalteten Solidaritätskonzert nicht teilgenommen. "Nur russische Solisten, keine Ukrainerinnen", twitterte Botschafter Andrij Melnyk am Sonntag (27. März 2022). "Ein Affront. Sorry, ich bleibe fern." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Berliner Philharmoniker hatten am Sonntag zu einem Solidaritätskonzert mit der Ukraine eingeladen.

Die Sprecherin des Bundespräsidenten, Cerstin Gammelin, bedauerte die Entscheidung des Botschafters. Das Konzert biete die Möglichkeit eines gemeinsamen Zeichens für die Ukraine. "Es ist schade, dass wir dieses Zeichen nicht gemeinsam senden können."

Gammelin wies darauf hin, dass im Zentrum des Programms der bedeutende ukrainische Komponist Valentin Silvestrov stehe, der im hohen Alter von 84 Jahren soeben selbst aus seiner Heimat geflohen sei. Silvestrov spielte im Anschluss an das offizielle Konzert auf dem Flügel eine aktuelle Komposition, in der er die Eindrücke seiner Flucht verarbeitet hat.

Melnyk schrieb auf Twitter zur Stellungnahme von Sprecherin Gammelin: "Mein lieber Gott, wieso fällt es dem Bundespräsidenten so schwer zu erkennen, dass solange russische Bomben auf Städte fallen und Tausende Zivilisten Tag und Nacht ermordet werden, wir Ukrainer keinen Bock auf "große russische Kultur" haben. Basta."

Das renommierte Orchester mit Musikerinnen und Musiker auch aus der Ukraine, Russland und Belarus spielte in kleiner Besetzung im Großen Saal des Amtssitzes des Bundespräsidenten Werke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten.

Der russische Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Für ihn leitete Nodoka Okisawai das Orchester. Der Bundespräsident eröffnete die Veranstaltung mit einer Ansprache per Video.

Update vom 28.3.2022, 6.28 Uhr: Scholz droht bei Chemiewaffeneinsatz mit "dramatischen Maßnahmen"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland mit "dramatischen Maßnahmen" beim Einsatz von Chemiewaffen gedroht. «Ein Einsatz von biologischen und chemischen Waffen darf nicht stattfinden, und deswegen sind wir auch alle so explizit, so ausdrücklich in dieser Frage», sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will". "Das würde härteste Konsequenzen haben, und wir sind uns darüber einig, dass wir natürlich mit dramatischen Maßnahmen reagieren werden."

Es gebe bereits Überlegungen zu diesen Maßnahmen, sagte Scholz. "Aber selbstverständlich ist das nichts, worüber man spricht." Der Kanzler machte allerdings klar, dass die Nato auch bei einem Einsatz chemischer oder biologischer Waffen nicht in den Krieg um die Ukraine eintreten werde. "Die Nato wird nicht Kriegspartei werden, das ist klar."

Die Nato hatte sich bereits am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel zum Ukraine-Krieg darauf verständigt, dass sie mit "schwerwiegenden Konsequenzen" auf den Einsatz chemischer oder biologischer Waffen reagieren werde. Konkreter wurde das Bündnis nicht.

Update vom 27.3.2022, 6.25 Uhr: Biden stellt in Polen Putins Macht offen in Frage

Der US-Präsident Joe Biden hat wegen des Ukraine-Kriegs den Machtverbleib des russischen Staatschefs Wladimir Putins in Frage gestellt. "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben", sagte Biden am Samstagabend (26. März 2022) in seiner Rede vor historischer Kulisse im Innenhof des Warschauer Königsschloss.

Russland habe die Demokratie "erwürgt" und versuche dies auch anderswo zu tun, so Biden. "Ein Diktator, der ein Imperium wieder aufbauen will, wird die Freiheitsliebe eines Volkes niemals auslöschen." Tausende Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag in Warschau im und um das Königsschloss, um Bidens Rede zu hören. Sie wurde auch vor dem Schloss übertragen. Immer wieder flammte Applaus auf. Viele Menschen hielten ukrainische Flaggen in den Händen, einige wedelten auch mit der US-Flagge. Der US-Präsident bezeichnete Putin mehrfach als "Diktator" oder "Tyrann". Erst ganz am Ende seiner Ansprache sagte er aber den entscheidenden Satz über Putins Macht.

Das Weiße Haus ruderte umgehend zurück. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses bemühte sich zu betonen, dass der Präsident mit seiner Äußerung nicht direkt zum Sturz Putins aufgerufen habe. "Die Botschaft des Präsidenten war es, dass es Putin nicht erlaubt sein darf, Macht über seine Nachbarn oder die Region zu haben. Er sprach nicht über Putins Macht in Russland oder einen Sturz der Regierung", sagte er weiter. Dennoch entgegnete Kremlsprecher Dmitri Peskow: "Das entscheidet nicht Biden, der Präsident Russlands wird vom russischen Volk gewählt." CNN berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Weißen Hauses, dass die Äußerung Bidens nicht im vorbereiteten Redetext gestanden habe.

Update vom 26.3.2022, 16.05 Uhr: "Er ist ein Schlächter" - Biden findet drastische Worte für Putin

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Staatschef Wladimir Putin wegen des brutalen Angriffskriegs in der Ukraine als "Schlächter" bezeichnet. Bei einem Treffen mit geflüchteten Ukrainern im Warschauer Nationalstadion am Samstag (26. März 2022) fragte ein Journalist Biden, was er angesichts des Schicksals der Flüchtlinge von Putin halte. "Er ist ein Schlächter", sagte Biden daraufhin. Das englische Wort "butcher" kann auch mit dem deutschen Wort "Metzger" übersetzt werden.

Biden besuchte das Stadion am zweiten Tag seines Polen-Besuchs, um sich einen Eindruck von dem Hilfseinsatz für Geflüchtete zu verschaffen und selbst mit Ukrainern zu sprechen. Im Anschluss wollte Biden in Warschau eine Rede zum Krieg in der Ukraine halten.

Update 12.35 Uhr: Ex-Präsident Medwedew schließt Todesstrafe nicht aus

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew schließt eine Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Land theoretisch nicht aus. Anlass könnte beispielsweise eine Verschlechterung der Kriminalitätslage sein, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die internationale Verpflichtung zur Aussetzung der Todesstrafe sei mit dem Ausscheiden aus dem Europarat entfallen. Zugleich betonte er, dass es sich um eine "schwierige Frage" handele und keine Notwendigkeit zur Wiedereinführung bestehe, wenn in Russland alles "ruhig" bleibe.

"Es gibt keine Einschränkungen mehr", sagte der jetzige Vize-Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Es blieben moralische und religiöse Erwägungen sowie die bisherige Rechtsprechung des russischen Verfassungsgerichtes gegen die Todesstrafe. "Aber die Entscheidungen des Verfassungsgerichtes sind nicht die Heilige Schrift, sie können sich ändern", sagte Medwedew nach Angaben vom Freitag in Moskau.

Er verwies darauf, dass auch die Sowjetunion die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzte Todesstrafe wiedereingeführt habe, als die Kriminalität überhand nahm. Russland schaffte die Strafe mit dem Beitritt zum Europarat 1996 nicht ab, sie wurde aber durch ein mehrfach verlängertes Moratorium ausgesetzt.

Wegen des am 24. Februar begonnenen Krieges gegen die Ukraine verließ Russland den Europarat, um einem Ausschluss zuvorzukommen. Danach stimmte die größte Menschenrechtsorganisation der europäischen Staaten ihrerseits für einen Ausschluss Moskaus.

Update vom 25.3.2022, 7.45 Uhr: Boris Johnson will noch härtere Sanktionen

Russlands Präsident hat mit dem Krieg gegen die Ukraine nach den Worten des britischen Premiers Boris Johnson einen Tabubruch begangen. "Wladimir Putin hat die rote Linie zur Barbarei bereits überschritten", antwortete Johnson am Donnerstag (24. März 2022) am Rande eines Nato-Sondergipfels auf die Frage, ob der Einsatz von Chemiewaffen eine rote Linie sei.

Die Nato müsse jetzt prüfen, was noch getan werden könne, um die Ukraine zu unterstützen und die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Je härter unsere Sanktionen, je härter unser wirtschaftlicher Schraubstock um das Putin-Regime, desto mehr können wir den Ukrainern helfen, desto schneller könnte die Sache vorbei sein, denke ich", sagte der britische Premierminister.

Update 19 Uhr: Ex-Kanzler Schröder über Russlands Krieg gegen die Ukraine

Am Donnerstag hat sich Gerhard Schröder laut einem Bericht der Bildzeitung zum Krieg in der Ukraine geäußert. Im Rahmen einer UNO-Konferenz in der Türkei ging Schröder auf den russischen Angriff und seine Sicht auf die Krise ein. Der Krieg in der Ukraine sei die Folge des politischen Versagens, eine Sicherheitsstruktur nach dem Fall der Mauer in Europa zu schaffen, "die der veränderten Situation entspricht", so Schröder in seiner Rede, die er auf Englisch vom Blatt ablas.

Er bedauere auch die Folgen des Ukraine-Kriegs, die er vor allem in der Militarisierung Europas sieht: "Europa sollte sich nicht nur auf militärische Maßnahmen fokussieren, sondern auch die Wurzeln der Unsicherheit bekämpfen", sagte Schröder. Anschließend redete er vor allem über das Klima und darüber, dass Deutschland "ein führendes Land bei der Nutzung erneuerbarer Energien" sei. Auf die Rolle Russlands im aktuell tobenden Krieg ging Gerhard Schröder nicht ein - auch nicht darauf, wie der Gazprom-Lobbyist und gute Freund Wladimir Putins den Angriffskrieg bewertet.

Update vom 24.3.2022, 13.30 Uhr: Hat die Pandemie den Ukraine-Krieg ausgelöst?

Der unabhängige russische Journalist Tikhon Dzyadko hat in einem Interview eine ungewöhnliche Erklärung für den Auslöser der Invasion gefunden. Der Chefredakteur des russischen TV-Senders "Doshd" erläuterte, dass der Einmarsch auch mit der Pandemie zusammenhänge. "Ich glaube, dass Corona Putin verändert hat", sagte der 34-Jährige im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Dzyadko selbst war zu Beginn des Ukraine-Krieges aus Russland geflohen und lebt aktuell in Georgien. Seiner Theorie zufolge hätten Putins Isolation und mangelnde Informationen von außen ihren Beitrag zum Kriegsausbruch geleistet.

Der Kreml-Chef habe offenbar große Angst vor Corona, was sich beispielsweise an den enorm langen Konferenztischen zeige, an denen er mit anderen Regierungschefs für Gespräche Platz nahm. Zudem hätte nur noch verzerrte Berichte erhalten, was die Beziehung zur Ukraine angehe: "So sagte man ihm, dass die Ukrainer ihn mit Blumen empfangen würden, dass die Ukraine eine schwache Armee habe und dass Russland eine sehr starke Armee besitze", erzählte der russische Journalist im "Bild"-Interview.

Da auch die russische Bevölkerung die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu spüren bekam, habe sich der Kreml schließlich aus Furcht vor einer daraus resultierenden Rebellion entschieden, nicht mehr "Demokratie zu spielen", sondern stattdessen eine Autokratie und später Diktatur geschaffen, lautet Dzyadkos Einschätzung.

Update 9.50 Uhr: Scholz zu Ukraine-Krieg :"Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine gefordert. "Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort", sagte Scholz am Mittwoch (23. März 2022) in der Generaldebatte im Bundestag in Berlin.

Er habe sich immer wieder mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die nächsten Schritte ausgetauscht, und auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin habe er in den vergangenen Tagen oft lange und intensiv gesprochen. "Putin muss die Wahrheit hören über den Krieg in der Ukraine", sagte Scholz. "Und diese Wahrheit lautet: Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft."

Scholz versicherte: "Wir werden nichts unversucht lassen, bis wieder Frieden herrscht auf unserem Kontinent." Ob die laufenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zum Erfolg führen, könne niemand sagen. Klar sei, dass über die Ukraine die Ukrainerinnen und Ukrainer verhandelten - "und niemand sonst". Was Deutschland zur Unterstützung der Ukraine bei der Suche nach einer politischen Lösung beitragen könne, "das werden wir tun".

Update vom 23.3.2022, 8.10 Uhr: Putins Macht "bröckelt" bereits

Der SPD-Landesvorsitzende Lars Klingbeil ist überzeugt, dass der Ukraine-Konflikt das Ende für Wladimir Putins politische Laufbahn bedeutet. "Ich glaube, dass dieser Krieg das Ende von Putin eingeläutet hat", erklärte Klingbeil in einem Interview mit dem Sender "Bild Live".

Die Unterstützung für den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine nehme auch in Putins eigenen Reihen ab und beginne "zu bröckeln", so die Einschätzung des SPD-Chefs. "Die politischen Prozesse in Russland werden sehr schnell an Dynamik gewinnen, wenn Putin in Frage gestellt wird. Er führt sein Land gerade ins Unglück."

Klingbeil glaube außerdem nicht daran, dass sich die Beziehung zu Russland wieder normalisieren könnte, solange Putin an der Macht ist. "Was ich nicht sehe, ist, dass wir irgendwann wieder in einem normalen Verhältnis mit Wladimir Putin an Tischen sitzen werden. Diese Zeit ist vorbei!"

Update 13.15 Uhr: Ben Wallace erhält Anruf von falschem Ministerpräsidenten

Ein Kreml-naher russischer Komiker hat sich zum wiederholten Mal erfolgreich unter falschem Namen zum Telefonat mit britischen Ministern durchstellen lassen. Ein Clip, der in der Nacht zum Dienstag auf Youtube hochgeladen wurde, zeigt den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace im Video-Gespräch mit einem Anrufer, der sich als ukrainischer Premierminister Denys Schmyhal ausgibt. Wallace hatte den Vorfall bereits in der vergangenen Woche öffentlich und indirekt die Regierung in Moskau dafür verantwortlich gemacht. Er bezichtigte sie, sich "schmutziger Tricks" zu bedienen.

In dem Video ist zu hören, wie der Anrufer um Unterstützung für ein angebliches nukleares Programm bittet, "um uns vor Russland zu schützen", wie er sagt. Wallace nickt erst, zeigt sich dann aber von der Anfrage irritiert, äußert Bedenken und verweist auf die allgemeine Unterstützung seiner Regierung für Kiew. Das ungefähr einminütige Video ist deutlich geschnitten. Die BBC berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, es sei manipuliert worden.

"Die Dinge müssen so schlecht laufen für den Kreml, dass sie jetzt sogar zu Streichen und gefälschten Videos greifen", twitterte Wallace nach Veröffentlichung. Neben dem Verteidigungsminister waren auch Innenministerin Priti Patel und Kulturministerin Nadine Dorries von den Anrufern ins Visier genommen worden, sagte ein Regierungssprecher in London in der vergangenen Woche.

Es ist nicht das erste Mal, dass die russichen Satiriker Wowan and Lexus, die hinter dem Anruf stecken, britische Regierungsmitglieder unter falschem Namen anrufen. Premierminister Boris Johnson telefonierte im Jahr 2018 - damals noch Außenminister - 18 Minuten lang mit einem angeblichen Regierungschef Armeniens. Auch dahinter steckten die russischen Komiker. Eine ministerienübergreifende Untersuchung soll nun klären, weshalb die falschen Anrufer nicht früher entlarvt wurden.

Update vom 22.3.2022, 8.15 Uhr: Biden warnt vor russischen Chemiewaffen

US-Präsident Joe Biden sieht den russischen Einsatz der schnellen "Kinschal"-Rakete im Ukraine-Krieg auch als Zeichen der Schwäche Russlands. "Sie haben gerade die Hyperschall-Rakete gestartet, weil es das Einzige ist, was sie mit absoluter Sicherheit durchbringen können", sagte Biden am Montagabend in Washington. Es sei fast unmöglich, die Rakete zu stoppen.

Die Ukrainer würden großen Schaden an Russlands Panzern, Hubschraubern oder Flugzeugen anrichten - auch mit den Waffen der westlichen Verbündeten, sagte Biden weiter. "Und jetzt steht Putin mit dem Rücken zur Wand." Der russische Präsident habe nicht mit der Einheit der Nato gerechnet. Je mehr Putin mit dem Rücken zur Wand stehe, desto härter werde die Taktik, die er anwende.

Russland hatte die neue Waffe in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben zwei Mal in der Ukraine eingesetzt. Nach russischen Angaben fliegen die etwa acht Meter langen Raketen extrem schnell und extrem hoch, bleiben dabei aber manövrierfähig. Sie sind daher nur sehr schwer abzufangen.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, bestätigte den Einsatz der "Kischal"-Rakete am Montag nicht direkt. "Wir haben die Behauptung der Russen gesehen, dass sie eine Hyperschallrakete benutzen. Wir sind nicht in der Lage, diese Behauptung zu widerlegen, aber wir sind auch nicht in der Lage, sie unabhängig zu verifizieren", sagte er.

Biden warnt zudem vor russischen Cyberangriffen in den USA und dem Einsatz von Chemie- und Biowaffen in der Ukraine. Russland behaupte, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen habe, sagte Biden. Das sei ein klares Zeichen dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Einsatz beider Waffen in Erwägung ziehe, sagte Biden in einer Rede vor Führungspersönlichkeiten verschiedener Unternehmen. Eines der Instrumente, die Putin aber am ehesten einsetzen werde, seien Cyberangriffe. Der US-Präsident forderte Firmen in den USA auf, ihre Schutzmaßnahmen zu stärken.

Mit Blick auf einen möglichen Einsatz von Chemie- oder Biowaffen sagte der US-Präsident: "Er (Putin) hat in der Vergangenheit bereits Chemiewaffen eingesetzt, und wir sollten vorsichtig sein, was uns bevorsteht." Russlands hatte den USA und der Ukraine vorgeworfen, auf ukrainischem Boden biologische Waffen zu entwickeln. Internationale Faktenchecker hatten Behauptungen über ein angebliches Netz derartiger Labore bereits entkräftet. Die US-Regierung wies die russischen Behauptungen als Lüge zurück und warnte vor einem möglichen russischen Angriff unter "falscher Flagge".

Update vom 21.3.2022, 13.45 Uhr: Jede Chance für Gespräch mit Putin nutzen

In einem am Sonntag (20. März 2022) veröffentlichten Interview hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu bereit gezeigt, die Friedensverhandlungen mit Wladimir Putin aufzunehmen. Im Gespräch mit dem Sender CNN stellte er aber auch klar: "Wenn diese schiefgehen, könnte das den Dritten Weltkrieg auslösen."

Die Verhandlungen seien absolut notwendig, um den Krieg beenden zu können, betonte der 44-Järhige. "Wir sollten jegliches Format nutzen, jede Chance, wenn es eine Möglichkeit gibt, mit Putin zu sprechen."

Der ukrainische Regierungschef hatte am Wochenende zudem für "ehrliche, offene Verhandlungen" plädiert, die ohne weitere Verzögerungen stattfinden müssten. "Ich möchte, dass mich jeder in Moskau hört: Es ist Zeit, sich zu treffen. Zeit zu reden. Zeit die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen."

Update vom 19.3.2022, 20.50 Uhr: "Weil sie frei sein wollten" - Johnsons Brexit-Vergleich

Der britische Premierminister Boris Johnson sieht Parallelen zwischen dem Kampf der Ukrainer gegen russische Dominanz in ihrem Land und dem EU-Austritt Großbritanniens. "Ich weiß, dass es der Instinkt der Menschen in diesem Land ist wie auch der Menschen in der Ukraine, immer die Freiheit zu wählen", sagte Johnson bei der Frühjahrskonferenz seiner konservativen Partei im nordwestenglischen Blackpool am Samstag (19. März 2022).

Als Beispiel für den Vergleich nannte er unter anderem das knappe Votum der Briten für den EU-Ausritt im Jahr 2016 mit 52 Prozent der Stimmen. "Als die Menschen in so großer Zahl für den Brexit stimmten, taten sie das meiner Meinung nach nicht, weil sie feindselig gegenüber Ausländern waren, sondern weil sie frei sein wollten", sagte der Premier und fügte nach einer längeren Pause hinzu: "Dinge anders zu tun und in der Lage zu sein, in diesem Land selbst zu bestimmen."

Auch die britische Außenministerin Liz Truss ließ sich zu fragwürdigen Vergleichen hinreißen. Bei ihrer Rede in Blackpool nannte sie Großbritanniens Einsatz für kürzlich aus iranischer Haft freigekommene britisch-iranische Doppelstaatler in einem Atemzug mit den britischen Versuchen, das Nordirland-Protokoll neu zu verhandeln.Das Protokoll soll den Frieden in der ehemaligen Bürgerkriegsprovinz sichern und wurde als Teil des Brexit-Abkommens von Großbritannien ausgehandelt und ratifiziert. Bereits in einem am Samstag veröffentlichten Interview der "Times" hatte Truss erneut damit gedroht, das Protokoll teilweise außer Kraft zu setzen. Für diesen Fall wird ein Handelskrieg zwischen Großbritannien und der EU befürchtet.

Update vom 19.3.2022, 9.30 Uhr: "Stellen Sie sich 14.000 Leichen in diesem Stadion vor"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin im Luschniki-Stadion in Moskau mit einem Zahlenvergleich zur Invasion der russischen Armee in die Ukraine gekontert. Knapp 100.000 Menschen vor dem Stadion, in der Arena selbst 95.000 Menschen - dies entspreche zusammen etwa der Zahl der russischen Soldaten, die in die Ukraine eingefallen seien, sagte Selenskyj am Samstagmorgen in einer Videoansprache. "Und jetzt stellen Sie sich 14.000 Leichen in diesem Stadion vor, dazu noch Zehntausende verwundete und verstümmelte Menschen." Dies entspreche den Verlusten der russischen Seite seit Beginn des Kriegs.

Selenskyj nahm diese Zahlen, die sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen lassen, zum Anlass, einmal mehr das sofortige Ende der Kampfhandlungen zu fordern. "Der Krieg muss beendet werden, die Vorschläge der Ukraine liegen auf dem Tisch", wurde er von der "Ukrajinska Prawda" zitiert.

Putin hatte am Freitag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Einmarsch in die Ukraine Russlands Armee für ihren "heldenhaften" Einsatz gelobt. Alle Pläne würden umgesetzt, sagte Putin in einer Rede vor Zehntausenden Menschen im Luschniki-Stadion. Der Auftritt sorgte aber vor allem für Aufsehen, weil die Übertragung im Staatsfernsehen plötzlich unterbrochen wurde. Später wurden technische Probleme dafür geltend gemacht. Anlass für Putins Auftritt war der achte Jahrestag der Einverleibung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland am 18. März 2014.

Update vom 18.3.2022, 13 Uhr: Baerbock arbeitet an neuer Sicherheitsstrategie

Annalena Baerbock hat angesichts des russischen Krieges in der Ukraine die Bereitschaft Deutschlands zu einem stärkeren internationalen Engagement für Frieden und Sicherheit hervorgehoben. Russlands aggressives Vorgehen führe vor Augen: "Bei Fragen von Krieg und Frieden, bei Fragen von Recht und Unrecht kann kein Land, auch nicht Deutschland, neutral sein", sagte die Grünen-Politikerin am Freitag zum Start der Arbeit an einer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie für Deutschland. Dies gelte besonders angesichts der deutschen Geschichte.

"Aus der deutschen Schuld für Krieg und Völkermord erwächst für uns, erwächst für mich in der Tat eine besondere Verantwortung", sagte Baerbock. Dies bedeute die Verpflichtung, "jenen zur Seite zu stehen, deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind".

Der völkerrechtswidrige Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin konfrontiere mit einer neuen sicherheitspolitischen Wirklichkeit, sagte die Ministerin. Für die künftige Sicherheitsstrategie gelte: "Im Lichte von Russlands massivem Bruch mit unserer Friedensordnung müssen wir die Prinzipien, die uns leiten, noch klarer in praktische Politik umsetzen." Entscheidend seien eine klare Haltung, eine gestärkte Handlungsfähigkeit und geschärfte außen- und sicherheitspolitische Instrumente.

Baerbock, in deren Ministerium die Sicherheitsstrategie federführend erarbeitet werden soll, kündigte an, den Prozess gemeinsam mit den anderen Ministerien der Bundesregierung, fraktionsübergreifend im Bundestag sowie mit nationalen und internationalen Partnern zu gestalten. Sicherheitspolitik sei mehr als Militär plus Diplomatie. Die deutsche Sicherheitsstrategie soll verknüpft werden mit entsprechenden Bemühungen auf EU- und auf Nato-Ebene. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatte die Ampel-Regierung festgelegt: "Wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen."

Update vom 18.3.2022, 8 Uhr: Schwarzenegger feiert seine "neuen Helden"

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat die russische Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wehren. "Ich spreche heute zu euch, weil es Dinge in der Welt gibt, die euch vorenthalten werden - schreckliche Dinge, von denen ihr wissen solltet", sagte der 74-Jährige in dem bei Twitter und Telegram veröffentlichten Video.

Er selbst habe im Laufe seiner Karriere eine tiefe Verbindung zu Russland aufgebaut. Aufgrund der Brutalität seines Handels sei Russland nun aber von der restlichen Welt isoliert. Die Regierung habe die Bevölkerung und die Soldaten über die wahren Gründe für den Krieg in der Ukraine belogen. "Die Machthaber im Kreml haben diesen Krieg begonnen. Dies ist nicht der Krieg des russischen Volkes", sagte Schwarzenegger.

"Ich weiß, dass sich das russische Volk nicht darüber bewusst ist, dass solche Dinge geschehen. Deshalb fordere ich die russische Bevölkerung und die russischen Soldaten in der Ukraine auf, die Propaganda und die Desinformation zu durchschauen, die man erzählt", sagte Schwarzenegger. "Ich bitte Sie, mir zu helfen, die Wahrheit zu verbreiten. Informieren Sie Ihre russischen Mitbürger über die humanitäre Katastrophe, die sich in der Ukraine abspielt."

Menschen, die in Russland gegen den Krieg demonstrierten, nannte er seine "neuen Helden". Und auch an Russlands Präsident Wladimir Putin wandte sich Schwarzenegger direkt: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg stoppen."

Update 17.50 Uhr: Biden nennt Putin "Kriegsverbrecher"

US-Präsident Joe Biden hat weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen in Millionenhöhe für die Ukraine angekündigt und Russlands Präsidenten Wladimir Putin erstmals öffentlich einen "Kriegsverbrecher" genannt. In dem 800 Millionen Dollar (730 Millionen Euro) schweren Hilfspaket seien unter anderem Flugabwehrraketen, Drohnen und Tausende Panzerabwehrwaffen enthalten, kündigte Biden am Mittwoch (16. März 2022) in Washington an. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem dringlichen Appell vor beiden Kammern des US-Kongresses mehr Unterstützung der westlichen Verbündeten gefordert.

Biden wurde auf einer Veranstaltung am Mittwochnachmittag (Ortszeit) von einer Reporterin gefragt, ob Putin ein Kriegsverbrecher sei. Der US-Präsident erklärte daraufhin, dass er den russischen Präsidenten für einen Kriegsverbrecher halte. Die US-Regierung hatte zuvor stets vermieden, direkt von russischen Kriegsverbrechen zu sprechen. Auf die Frage, warum Biden nun seine Wortwahl geändert habe, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki: "Er sprach aus seinem Herzen und basierend auf dem, was er im Fernsehen gesehen hat - nämlich die barbarischen Handlungen eines brutalen Diktators durch seine Invasion eines fremden Landes."

Vor Bidens Auftritt hatte der ukrainische Präsident Selenskyj mit eindringlichen Worten per Video vor dem US-Kongress gesprochen. "Russland hat den ukrainischen Himmel zur Quelle des Todes für Tausende Menschen gemacht", sagte er. Es müsse jede Woche neue Sanktionen gegen Russland geben, während die Ukraine dringend mehr Waffen und eine Flugverbotszone brauche. "Jetzt, in der dunkelsten Stunde für unser Land und für ganz Europa, fordere ich Sie auf, mehr zu tun", sagte er einer englischen Übersetzung zufolge.

Die Abgeordneten und Senatoren reagierten mit stehendem Applaus auf Selenskyjs Rede. Eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses zu halten, gilt als besondere - und seltene - Ehre. Selenskyj erinnerte die Amerikaner bei seinem Hilfsappell auch an ihren eigenen Kampf gegen Angreifer. "Erinnern Sie sich an Pearl Harbor", sagte er mit Blick auf den japanischen Angriff 1941. "Erinnern Sie sich an den 11. September", fügte er mit Blick auf die Terroranschläge von New York und Washington hinzu. "Wir brauchen Sie jetzt."

Biden dankte dem ukrainischen Präsidenten für dessen "leidenschaftliche Botschaft" beim Auftritt vor dem US-Kongress. Putin warf er indes "Gräueltaten" in dem von ihm befohlenen Angriffskrieg vor. "Und die Welt ist sich einig in unserer Unterstützung für die Ukraine und unserer Entschlossenheit, Putin einen sehr hohen Preis zahlen zu lassen. Amerika führt diese Bemühungen gemeinsam mit unseren Verbündeten an", sagte Biden.

Update vom 17.3.2022, 10.45 Uhr: Botschafter Melnyk sei "unerträglich"

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sören Bartol hat holte den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, via Twitter als "unerträglich" bezeichnet - kurze Zeit später den Tweet jedoch gelöscht. "Insbesondere die Anführungszeichen waren ihm gegenüber respektlos, dafür entschuldige ich mich bei ihm ausdrücklich", schrieb der Staatssekretär im Bauministerium am Mittwoch (16. März 2022) in einem weiteren Tweet. In dem gelöschten Beitrag hatte Bartol geschrieben: "Ich finde diesen ,Botschafter' mittlerweile unerträglich."

Melnyk hatte zuvor in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, im Anschluss an die Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Abgeordneten des Bundestags eine Regierungserklärung abzugeben. Er solle sagen, wie Deutschland die Ukraine weiter unterstützen wolle. "Es wäre genau drei Wochen nach Kriegsbeginn an der Zeit, dass der deutsche Regierungschef sich wieder dazu äußert und ganz konkrete Hilfsmaßnahmen avisiert", sagte Melnyk.

Bartol kritisierte in seinem später gelöschten Tweet, so verhalte man sich nicht gegenüber einem befreundeten Land. Und vor allem nicht gegenüber einem Kanzler, einer Bundesregierung, die gerade der Ukraine gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag helfe. Ans Ende schrieb Bartol den Hashtag "#respektlosigkeit".

Später folgten drei Entschuldigungs-Tweets. Darin schrieb Bartol, seine Intention sei es, darauf hinzuweisen, dass die Bundesregierung sehr viel unternehme, um der Ukraine zu helfen und ein stilles Agieren ohne öffentliche Schuldzuweisungen sinnvoll wären. "Ich selber habe aber mit meinem Tweet ebenjene Zurückhaltung vermissen lassen."

Es seien schlimme Zeiten, die für die ukrainische Seite unerträgliche Situation führe verständlicherweise zu Aufforderungen an die Bundesregierung, wo in Friedenszeiten diplomatische Zurückhaltung gegenüber demokratischen Regierungen angebracht wären.

Unter seinen Entschuldigungen findet sich vereinzelt Zustimmung anderer Twitter-User, größtenteils wird Bartols Äußerung aber als absolut unpassend und unprofessionell bewertet.

Update 13 Uhr: Britischer Ex-Premier ist über Nato-Strategie verwundert

Der frühere britische Premier Tony Blair hat die Nato dafür kritisiert, ihre rote Linien so offen zu kommunizieren. Man müsse sich über die Taktik des russischen Präsidenten im Klaren sein: "Er nutzt unseren richtigen Wunsch, keine Eskalation zu provozieren und seine Bereitschaft zur Eskalation als Druckmittel gegen uns", schrieb der sozialdemokratische Labour-Politiker in einem Beitrag, der bereits am Dienstag auf der Website seiner Denkfabrik veröffentlicht wurde.

Putin drohe sogar mit einem Atomkrieg, um den demokratisch gewählten Präsidenten einer friedlichen Nation zu stürzen. Vor diesem Hintergrund habe "die wiederholte Versicherung ihm gegenüber, dass wir nicht mit Gewalt reagieren werden, etwas Unpassendes". Selbst wenn die Position richtig sei, sei es eine "merkwürdige Taktik", dies ständig zu betonen und alle Zweifel auszuräumen, so der 68-Jährige.

Die Nato lehnt unter anderem die ukrainische Forderung einer Flugverbotszone über der Ukraine ab, um sich nicht in eine direkte kriegerische Auseinandersetzung mit Russland zu begeben. Für die Durchsetzung einer Flugverbotszone müssten Nato-Kampfflugzeuge in den ukrainischen Luftraum fliegen und russische Flugzeuge abschießen.

Der frühere Premierminister, der Großbritannien von 1997 bis 2007 regierte und in den Irakkrieg führte, hält die kommenden zwei Wochen des Ukraine-Kriegs für entscheidend. "Die nächsten zwei Wochen könnten die letzte Chance für einen Verhandlungserfolg sein, bevor die Angriffe auf Kiew schlimmer werden und die Ukrainer jegliche Art von Verhandlungen ablehnen", schrieb er. Danach könne Putin vor der binären Entscheidung stehen, sich entweder zurückzuziehen oder seine Angriffe weiter zu eskalieren.

Update vom 16.3.2022, 7.45 Uhr: Botschafter Melnyk sieht Schröders Mission als gescheitert

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat die Vermittlungsbemühungen von Altkanzler Gerhard Schröder im Ukraine-Krieg für gescheitert erklärt. "Die Sache ist für uns endgültig erledigt", sagte Andrij Melnyk. "Für die Ukraine machen weitere Gespräche Schröders gar keinen Sinn. Es ist schon traurig zu beobachten, wie die ganze Sache schief gelaufen ist."

Schröder war vergangene Woche von Istanbul aus nach Moskau gereist, wo er am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach. Schröder ist seit langem mit Putin befreundet. Der Altkanzler ist zudem für die Erdgas-Pipeline-Unternehmen Nord Stream 1 und 2 als Lobbyist tätig sowie Aufsichtsratschef beim russischen Ölkonzern Rosneft.

Melnyk betonte erneut, dass die Initiative für die Vermittlungsaktion von Schröder ausgegangen sei. "Es gab schon gewisse Hoffnung auf Resultate, sonst hätte sich keiner in der Ukraine bereit erklärt, ihm Gehör zu schenken", sagte er. Am Sonntagnachmittag sei ein ukrainischer Mittelsmann von Schröder persönlich über den Verlauf der Gespräche in Moskau informiert worden.

"Die Ergebnisse waren aber absolut nutzlos. Es wurde gar nichts Neues berichtet, was wir nicht schon aus unseren eigenen Gesprächen mit der russischen Seite gewusst hätten", sagte Melnyk. "Sehr schade, dass diese Chance vergeudet wurde." Der Botschafter sprach von einem "Trauerspiel".

Melnyk appelliert zudem an Bundeskanzler Olaf Scholz, nach der Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestag an diesem Donnerstag eine Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg abzugeben. Der SPD-Politiker solle sagen, "was genau die Ampel nun vorhat, um die Ukraine tatkräftig zu unterstützen und dem Vernichtungskrieg Russlands ein Ende zu setzen", sagte der Botschafter. "Es wäre genau drei Wochen nach Kriegsbeginn an der Zeit, dass der deutsche Regierungschef sich wieder dazu äußert und ganz konkrete Hilfsmaßnahmen avisiert."

Es gehe ihm dabei sowohl um weitere Waffenlieferungen, als auch um massive wirtschaftliche Unterstützung sowie um Unterstützung für die Kriegsflüchtlinge, betonte Melnyk. Es sei sehr Vieles geschehen seit der ersten Regierungserklärung des Kanzlers zum Krieg. "Deswegen hätte eine weitere klare Stellungnahme nicht nur für uns, die Ukrainer, sondern sicherlich auch für die Deutschen einen großen Stellenwert."

Update 13 Uhr: Experte befürchtet enorme Flüchtlingswelle aus Afrika

David Beasley, der Direktor des Welternährungsprogramms, rechnet mit einer enorm großen Flüchtlingswelle, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wird. Doch dabei wird es sich nach Beasleys Einschätzung bei weitem nicht nur um Ukrainer handeln, sondern auch vermehrt um Flüchtlinge aus Afrika.

"Dieser Krieg wird globale Auswirkungen haben, die sich viele noch gar nicht vorstellen können", sagte er in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er gehe davon aus, dass auch zahlreiche Menschen aus Afrika fliehen werden. Der Grund dafür: "Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine, der die Getreidelieferungen explosionsartig verteuert und verknappt."

Schon vor Kriegsausbruch habe die Zahl der Hungerleidenden 276 Millionen erreicht – erhöhte Preise und Lieferstopps würden die Lage zunehmend verschlimmern. Was wiederum eine enorme Fluchtbewegung auslösen könnte. "Die paar Millionen, die aus der Ukraine kommen, können verblassen gegenüber dem, was aus dem Süden nach Europa zu kommen droht", sagt Beasley.

Zudem zog er einen Vergleich zur syrischen Flüchtlingskrise: Während Syrien eine Bevölkerung von 21 Millionen hatte, leben in der afrikanischen Sahelzone dagegen rund 500 Millionen. "Das könnte die syrische Flüchtlingskrise wie ein Picknick im Park aussehen lassen."

Update vom 15.3.2022, 8.20 Uhr: Wladimir Klitschko schickt Statement aus Kiew

Nicht nur Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, sondern auch sein jüngerer Bruder Wladimir beharrt darauf, trotz der andauernden Angriffe russischer Truppen in Kiew zu bleiben.

In einem Video, das der frühere Profi-Boxer auch auf seiner Twitter-Seite veröffentlichte, schickte er nun eine emotionale Botschaft aus der zerbombten Stadt.

"Zivilgebäude werden zerstört. Leben wird zerstört", betont der 45-Jährige, während er vor den Trümmern eines Wohngebäudes steht. Außerdem fordert er andere Staaten wiederholt dazu auf, noch härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen als dies bisher geschehen ist. "Stoppt diesen sinnlosen Krieg. Stoppt Russland, in einer Minute oder einer Stunde ist es zu spät."

Update vom 14.3.2022, 18 Uhr: Scholz und Erdogan appellieren gemeinsam an Putin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben gemeinsam einen Waffenstillstand im russischen Krieg in der Ukraine gefordert. "Wir sind uns völlig einig, dass es so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben muss", sagte Scholz am Montag bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei.

Es müsse zudem sofort sichere Korridore für Zivilisten geben. Erdogan betonte: "Wir werden die Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand unentwegt fortsetzen." Man sei sich einig darüber, dass die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden müssten.

Gemeinsam appellierten Scholz und Erdogan an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Halten Sie inne." Es sei klar, sagte Scholz: "Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft, die wir miteinander bilden." Die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine stünden außer Frage.

Deutschland trägt laut Kuleba Mitschuld an Krieg

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat schwere Vorwürfe gegen Deutschland erhoben wegen seiner langjährigen Russland-Politik. "Es tut mir leid, das sagen zu müssen: Sie haben tatsächlich dazu beigetragen, die aktuelle Macht von Russland mit aufzubauen", sagte Kuleba am Sonntagabend in der ARD-Talksendung "Anne Will". "Und wir hoffen, dass auch Sie entsprechend viel leisten werden, um die russische Kriegsmaschinerie anzuhalten."

Deutschland und die Ukraine seien Partnerländer, sagte Kuleba. Er erhoffe sich aber drei Dinge von Deutschland. Erstens brauche sein Land alle nötigen Waffen zu seiner Verteidigung. "Ich finde es nicht fair, dass Deutschland eine großangelegte Verteidigungszusammenarbeit mit Russland hatte über die vergangenen Jahre." Kuleba merkte an: "Vielleicht ist es jetzt also an der Zeit, dass wir all das geliefert bekommen, was wir brauchen, um uns zu verteidigen."

Zweitens forderte Kuleba härtere Strafmaßnahmen gegen Russland. Er wolle Deutschland für einige schwere Entscheidungen in den ersten Kriegstagen loben. Wenn er von seinen Kolleginnen und Kollegen in der Europäischen Union höre, weshalb zum Beispiel eine russische Bank noch nicht vom Banken-Kommunikationssystem Swift abgeklemmt worden sei oder bestimmte Sanktionen noch nicht eingeführt worden seien, dann höre er immer die gleiche Antwort. "Da heißt es immer: Das ist wegen Deutschland." Er erklärte: "Ich möchte hier Deutschland bei den Sanktionen in einer Führungsposition sehen." In einigen Fällen seien auch die USA bereit gewesen, weiter zu gehen, und Deutschland habe gesagt: "Kleinen Augenblick mal, wir müssen ein wenig vorsichtiger sein, wir müssen das noch abwarten."

Drittens solle die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden, sagte Kuleba. Dies werde nicht im Handumdrehen möglich sein. "Aber wir erwarten, dass auch die Bundesregierung diese Entscheidung mit unterstützt. Denn die Ukraine gehört zu Europa und mit der Ukraine wird Europa sicherer sein."

Er verstehe, dass ein Politikwechsel in Deutschland nicht einfach sei. Jahrelang habe man auf Dialog gesetzt. "Aber jetzt sehen wir das wahre Antlitz Russlands." Kuleba sagte: "Wir zahlen jetzt den Preis dafür. Unsere Kinder werden getötet, unsere Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Das heißt, Sie sollten zugeben, dass Sie einen Fehler gemacht haben und diesen Fehler korrigieren." Er appellierte: "Stoppen Sie Putin, denn die Ukraine ist nicht das letzte Ziel für ihn. Glauben Sie mir."

"Ganz offenkundig" verkalkuliert: Trumps Ex-Berater Bolton zum Ukraine-Krieg

Donald Trumps ehemaliger Berater John Bolton hat sich mit einer Einschätzung zum Ukraine-Krieg und dem geistigen Zustand Wladimir Putins zu Wort gemeldet: "Ich weiß, dass im Moment viele denken, dass Putin eine Schraube locker hat. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube nicht, dass das stimmt", sagte Bolton in einem Interview mit dem "Spiegel".

Er betonte aber auch, dass sich der russische Präsident mit dem Einmarsch in die Ukraine "ganz offenkundig" verkalkuliert habe. "Die russische Armee hat den Fehler gemacht, sich nicht auf ein Ziel zu konzentrieren, was zu dem Chaos geführt hat, das wir nun sehen", so Bolton.

Über die weiteren militärischen Ziele sagte er außerdem: "Ich glaube Putin will die östlichen und südlichen Teile der Ukraine, wo vor allem die russischsprachigen Ukrainer leben. Und er will die totale Kontrolle über die Nordküste des Schwarzen Meeres, die er ja fast schon besitzt. In diesem Szenario könnte er aus diesem Teil der Ukraine einen russischen Marionettenstaat machen."

"Mit voller Macht" verteidigen: Biden möchte Dritten Weltkrieg verhindern

Eine direkte militärische Konfrontation in der Ukraine zwischen dem US-Militär und den russischen Streitkräften muss nach Ansicht von Präsident Joe Biden verhindert werden, damit es nicht zu einem "Dritten Weltkrieg" kommt. Das US-Militär und die Nato-Partner werden "jeden Zentimeter" des Bündnisgebiets geeint und "mit voller Macht" verteidigen, schrieb Biden am Freitag auf Twitter.

"Aber wir werden in der Ukraine keinen Krieg mit Russland führen. Eine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland ist der Dritte Weltkrieg - und etwas, das zu verhindern, wir uns bemühen müssen", schrieb der Demokrat. Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied.

Bei einem Auftritt vor Parteifreunden im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte sich der Demokrat Biden am Freitag auch zu der Debatte um die mögliche Übergabe von Kampfflugzeugen an die Ukraine geäußert. Es dürfe keine Situation geben, in der die USA Flugzeuge oder Panzer mit amerikanischer Besatzung in die Ukraine schickten, sagte Biden. "Das muss man verstehen, da darf man sich nichts vormachen, egal was alle sagen - das heißt dann Dritter Weltkrieg", sagte der Präsident.

Lars Klingbeil warnt vor Naivität gegenüber Putin

In einem Interview hat Lars Klingbeil klar Stellung zu Russlands Präsident Wladimir Putin bezogen: Auf die Frage, ob er den Kremlchef für einen Diktator halte, antwortete der Co-Vorsitzende der SPD: "Ja, daran besteht nach diesem Angriffskrieg auf die Ukraine kein Zweifel mehr." Dazu, wie er den weiteren Verlauf des Kriegsgeschehens einschätze, sagte Klingbeil dem "Spiegel": "Wir müssen uns zumindest bewusst machen, dass wir mit Putin gerade einen Gegner haben, der zu vielem bereit zu sein scheint. Darum wissen wir nicht, wo dieser Krieg enden kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an keiner Stelle naiv sind."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert unterdessen härtere Sanktionen vonseiten der EU gegen Russland: "Nichts ist verboten, nichts ist tabu", sagte er am Freitag (11. März 2022) nach einem EU-Gipfel in Versailles. "Wir werden alles tun, was effizient ist und einen nützlichen Effekt hat, um Russland auf dem Weg der Aggression zu stoppen."

US-Präsident Joe Biden sprach davon, dass Russland den Status als "meistbegünstigte Nation" verlieren solle, um somit noch strengere Handelsbeschränkungen einzuführen. Zudem solle es ein Importverbot für bestimmte Waren geben, darunter sind Wodka, Diamanten und Meeresfrüchte aus Russland. "Wir werden diese Heuchelei offenlegen. Wir werden Putin noch stärker treffen", betonte Biden.

Andrij Melnyk: "Es ist in der Tat eine feige Entscheidung"

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hat die aus seiner Sicht zögerliche Haltung der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine scharf kritisiert. Die klare Absagen an die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 aus Polen sei für die Ukrainer sehr enttäuschend, sagte er am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine". "Es ist in der Tat eine feige Entscheidung - und zwar nicht nur der Amerikaner, auch der Deutschen." Deutschland sage Nein zu Flugzeugen und Nein zu Panzern für die Ukraine. Dabei seien Panzer angesichts des russischen Angriffskriegs auch Verteidigungswaffen.

Das polnische Außenministerium hatte Anfang der Woche erklärt, die Regierung sei bereit, alle ihre Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 unverzüglich auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und die Maschinen den USA zur Verfügung zu stellen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, lehnte das aber am Mittwoch mit den Worten ab, ein solches Vorhaben könnte "zu einer erheblichen russischen Reaktion führen, die die Aussichten auf eine militärische Eskalation mit der Nato erhöhen könnte".

Melnyk kritisierte, der russische Präsident Wladimir Putin bestimme so "nach wie vor die Spielregeln, und die Deutschen, die Europäer, die Nato-Staaten laufen hinterher". Er forderte die Bundesregierung auch auf, der Ukraine eine Perspektive zum EU-Beitritt zu gewähren und Putin härter zu sanktionieren. Nötig seien jetzt mutige Entscheidungen und nicht nur Ausreden. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff verteidigte die Haltung der Bundesregierung. Die an die Ukraine gelieferte Panzerabwehrwaffen seien eine konkrete Hilfe und genau das richtige Mittel. Die Kommunikation der Polen im Fall der Kampfflugzeuge sei allerdings ein Debakel gewesen, sagte er. "So sieht es aus, als ob hier Wladimir Putin immer noch über unsere Politik entscheiden würde."

Kamala Harris fordert Untersuchung wegen Kriegsverbrechen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris findet nach dem Angriff auf eine Geburtsklinik in Mariupol deutliche Worte: Bei dieser und weiteren Attacken des russischen Militärs auf die Zivilbevölkerung handle es sich um "Gräueltaten unvorstellbaren Ausmaßes". Bei der Bombardierung der Kinderklinik waren schwangere Patientinnen sowie Mitarbeiter verletzt worden. Es soll zudem drei Tote gegeben haben, darunter auch ein Kind, wie der stellvertretende Bürgermeister der Stadt mitteilte.

Harris plädiert zudem dafür, eine internationale Untersuchung zu starten, bei der es um die Einordung der Attacken als Kriegsverbrechen gehen soll. "Auf jeden Fall sollte es eine Untersuchung geben", betonte sie. Vonseiten der Vereinten Nationen sei eine solche Untersuchung bereits gestartet worden, die USA unterstütze das Verfahren.

Russland dementiert wiederum den Angriff auf Zivilisten in Mariupol: Im Krankenhaus hätten sich keine Mitarbeiter und Schwangere aufgehalten, sondern ukrainische Kämpfer.

Prinz William wird nach Interview auf Twitter kritisiert

Prinz William (39) hat sich in London mit einer Äußerung zur Betroffenheit der Briten über den Krieg in der Ukraine Kritik eingehandelt. Beim Besuch einer Organisation, die Hilfsgüter in das osteuropäische Land schickt, sagte er der Nachrichtenagentur PA zufolge am Mittwoch, seine Landsleute seien eher daran gewöhnt, kriegerische Auseinandersetzungen in Afrika und Asien zu sehen. Er fügte hinzu: "Es ist sehr fremd, das in Europa zu sehen."

Einige prominente Twitter-Nutzer zeigten sich empört. Sie legten dem Royal die Äußerung als Relativierung von Leid in anderen Teilen der Welt aus und warfen ihm Ignoranz gegenüber der eigenen Geschichte vor. Nicht zuletzt wegen des erst vor knapp einem Vierteljahrhundert beigelegten, aber noch immer schwelenden Nordirlandkonflikts.

Der US-Menschenrechtsanwalt Qasim Rashid fragte auf Twitter, wie man angesichts der kriegerischen Geschichte Großbritanniens und Europas zu einer solchen Aussage kommen könne. Autor Omid Scobie, der durch ein Buch über Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt wurde, warf William vor, Krieg und Tod in Afrika und Asien zu "normalisieren".

Botschafter Melnyk: "Hat fast den Hörer aufgelegt"

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz mangelndes Engagement im Ukraine-Krieg vorgeworfen. Berlins Weigerung, ein Embargo auf Gas und Öl aus Russland zu erheben, sei wie ein "Messer in den Rücken der Ukraine", sagte der Diplomat im Interview mit der "Welt". Er gehe jedoch davon aus, dass die Entscheidung der Bundesregierung keinen Bestand haben werde. "Wir glauben, dass diese Position moralisch nicht haltbar ist und fallen wird - wenn nicht in den nächsten Tagen, dann in den nächsten Wochen."

Zudem übte Melnyk Kritik an der Haltung der Bundesregierung, sich nicht vehementer für eine Eintrittsperspektive seines Landes in die EU einzusetzen. "Am Montag hat mein Präsident Selenskyj wieder mit Kanzler Scholz telefoniert. Es war, als ob man mit einer Wand gesprochen hätte. Mein Präsident hat fast den Hörer aufgelegt." Bei dem Telefonat sei Scholz nicht dem Wunsch des ukrainischen Präsidenten nach einem EU-Kandidatenstatus nachgekommen, berichtete Melnyk.

Im Interview mit dem "Spiegel" berichtet Melnyk zudem über ein eigenes Telefonat mit dem deutschen Finanzminister Christian Lindner (FDP), nach dem er in Tränen ausgebrochen sei. „Ich hatte das Gefühl, dass er mehr auf die Bilanzen schaute als auf unser Leid. Aber vielleicht muss er das auch. Als Finanzminister. Für mich jedenfalls war es ein Knock-out. Ich habe das Gespräch dann abgebrochen. Ich weine nicht oft, aber nach dem Gespräch mit Christian Lindner sind mir die Tränen nur so übers Gesicht gelaufen.“

Russland verübe "Massenmord": Olena Selenska erhebt schwere Vorwürfe

Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, hat sich mit einem emotionalen Statement an die Öffentlichkeit gewandt: Die Angriffe der russischen Truppen seien ein „Massenmord an ukrainischen Zivilisten“, schreibt die 44-Jährige in einem offenen Brief, der mehrere internationale Medien erreichte. "Dieser Krieg wird gegen die Zivilbevölkerung geführt, und nicht nur durch Beschuss", heißt es dort.

Nicht nur die Angriffe an sich, sondern auch der Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten trage zum Leid der Bevölkerung bei. Sie unterstütze die Forderung ihres Mannes nach einer Flugverbotszone über der Ukraine. "Sperrt den Himmel, und wir bewältigen den Krieg auf dem Boden selbst."

In ihrem Brief machte sie vor allem auf die Kinder aufmerksam, die bereits bei den Attacken getötet wurden. „Die achtjährige Alice starb auf den Straßen von Ochtyrka, während ihr Großvater versuchte, sie zu beschützen. Polina aus Kiew starb zusammen mit ihren Eltern unter dem Beschuss. Der 14-jährige Arsenij wurde von Trümmern am Kopf getroffen und konnte nicht gerettet werden, weil ein Krankenwagen wegen des starken Feuers nicht rechtzeitig zu ihm gelangen konnte“, zählt Selenska auf. Und: „Wenn Russland sagt, es führe ‚keinen Krieg gegen Zivilisten‘, rufe ich zuerst die Namen dieser ermordeten Kinder.“

Die ukrainischen Straßen seien überschwemmt mit Flüchtlingen. „Schauen Sie in die Augen dieser müden Frauen und Kinder, die den Herzschmerz mit sich tragen, weil sie geliebte Menschen und das Leben, wie sie es kannten, zurückgelassen haben.“

Düstere Prognose der CIA: Kämpfe werden noch schlimmer

Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sagt im Ukraine-Krieg düstere Wochen voraus. "Ich glaube, Putin ist im Moment wütend und frustriert", sagte Burns am Dienstag bei einer Anhörung im US-Kongress mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Er wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen und versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu zermalmen." Die nächsten paar Wochen würden vermutlich "hässlich", und die Kämpfe in den Städten noch schlimmer als bisher.

Eine nachhaltige Lösung für Putin sei nicht in Sicht, sagte der CIA-Chef. Es sei nicht absehbar, wie der Kremlchef in der Ukraine ein Marionettenregime oder eine pro-russische Führung aufrechterhalten könnte, die er gegen den massiven Widerstand der ukrainischen Bevölkerung zu installieren versuche. Gerade Putins Aggression bei der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 habe in der Ukraine jenes starke Gefühl nationaler Selbstständigkeit und Souveränität geschaffen, dem er heute gegenüberstehe.

Für Putin sei der Angriff auf die Ukraine eine Angelegenheit von tiefer persönlicher Überzeugung. "Seit vielen Jahren schwelt in ihm eine explosive Mischung aus Gram und Ambitionen", sagte Burns. "Er hat ein System geschaffen, in dem sein eigener Beraterkreis immer enger wird. Covid hat diesen Kreis noch enger gemacht. Und es ist ein System, in dem es sich nicht als karrierefördernd erweist, wenn jemand sein Urteil in Frage stellt oder herausfordert."

Bei seiner Entscheidung für einen Angriff auf die Ukraine habe sich der russische Präsident komplett verkalkuliert, argumentierte der Geheimdienst-Chef. Putin habe gedacht, die Ukraine sei schwach und leicht einzuschüchtern. Zum anderen habe Putin wohl vermutet, die Europäer, insbesondere die Franzosen und die Deutschen, seien durch die Wahlen in Frankreich und den Führungswechsel in Deutschland abgelenkt und risikoscheu. "Drittens glaubte er, seine Wirtschaft sanktionssicher gemacht zu haben." Außerdem sei der Kremlchef zuversichtlich gewesen, dass er sein Militär modernisiert habe und es in der Lage sei, einen schnellen Sieg zu minimalen Kosten zu erringen. All diese Einschätzungen hätten sich als falsch erwiesen.

Streit um humanitäre Korridore: Macron wirft Putin Heuchelei vor

Nach Putins Angebot, ukrainische Flüchtlinge über humanitäre Korridore nach Russland zu bringen, übt der französische Präsident Emmanuel Macron erneut scharfe Kritik: Bei seinem Vorschlag handle es sich um „moralischen und politischen Zynismus“, sagte Macron an Putin gerichtet. Er kenne nämliche keine Ukrainer, die nach Russland fliehen möchten.

„Das ist reine Verlogenheit. Das ist eine bloße PR-Nummer, die ich verachte“, machte Frankreichs Präsident in einem Interview mit dem Sender TF1 deutlich. Zunächst Korridore einzurichten und in diesen dann Zivilisten anzugreifen sei „reine Heuchelei“, so Macron. Trotzdem wolle er den Kontakt zu Putin aufrechterhalten.

Russland hatte die Ukraine zuvor beschuldigt, sich nicht an die Abmachungen bezüglich der Einrichtung humanitärer Korridore zu halten. Die ukrainische Regierung kritisiert wiederum, dass die Korridore nach Belarus und Russland und nicht in den Westen führen würden.

Schröder weiter unter Druck: Ehefrau verteidigt Ex-Kanzler

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) steht wegen seines Festhaltens an Geschäftsbeziehungen zu Russland trotz des Krieges in der Ukraine weiter unter Druck. Er selbst nahm zu den Vorwürfen bislang nicht Stellung. Am Samstag meldete sich erneut seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim auf Instagram zu Wort und verteidigte ihren Mann. Sie hatte bereits vor einigen Tagen eine Stellungnahme gepostet, diese aber noch kurzer Zeit wieder gelöscht.

Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze, schrieb Soyeon Schröder-Kim in ihrem Beitrag am Samstag. "Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB."

Konkret geht es bei Schröders Geschäftsbeziehungen um Posten bei den russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Der frühere Kanzler steht seit langem wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. Er gilt als langjähriger Freund von Präsident Wladimir Putin, der am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat.

Scholz fordert Schröder zu Posten-Verzicht auf

Nach der SPD-Spitze hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Vor-Vorgänger in der vergangenen Woche dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Die Heidelberger Sozialdemokraten beantragten Schröders Parteiausschluss. Der DFB forderte den Altkanzler als Ehrenmitglied des Verbands auf, auf die "Funktionen in russischen Staatskonzernen" zu verzichten oder seine Ehrenmitgliedschaft im DFB aufzugeben. Borussia Dortmund entzog ihm die Ehrenmitgliedschaft.

Am Samstag teilte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit, sie habe Schröder den im Jahr 2005 verliehenen Heinrich-Albertz-Friedenspreis aberkannt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse auf das Schärfste verurteilt werden. "Die andauernden geschäftlichen Verbindungen Gerhard Schröders nach Russland und seine Weigerung, sich konsequent von Putin zu distanzieren, stehen dem entgegen", erklärte AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner.

Schröder hatte sich am 24. Februar öffentlich auf seiner Seite im Online-Netzwerk LinkedIn zum Krieg in der Ukraine geäußert. In seinem Beitrag forderte er Russland dazu auf, den Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Gleichzeitig betonte er, dass bei notwendigen Sanktionen die politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Europa und Russland nicht ganz gekappt werden dürften.

Auch in den Augen der Bevölkerung in Deutschland gerät Schröder wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten immer mehr ins Abseits. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die "Bild am Sonntag" vertraten 74 Prozent aller Deutschen und sogar 82 Prozent der SPD-Wähler die Ansicht, dass Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden sollte. 75 Prozent (SPD-Wähler: 79 Prozent) finden gar, dass Schröders Ruhegehalt gestrichen werden sollte, wenn er seine Spitzenjobs bei russischen Staatskonzernen nicht aufgibt. Insa hatte dazu am 4. März 1005 Personen befragt.

Erneute Proteste in ganz Deutschland: Tausende demonstrieren gegen Krieg in Ukraine

In vielen deutschen Städten sind am Samstag (5. März 2022) erneut Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

In Hamburg zogen Demonstranten durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Solidarität mit dem Land zu setzen. Darunter waren Menschen unterschiedlicher Generationen, auch Kinder und Familien. Viele hatten Ukraine- und EU-Flaggen dabei. Auf Plakaten waren Sprüche wie "Stop Putin stop war" oder "Frieden schaffen" zu lesen. Nach Polizeiangaben besuchten die Auftaktkundgebung bis zu 30.000 Menschen, an dem anschließenden Zug durch die Innenstadt beteiligten sich in der Spitze etwa 22.000 Menschen.

In München forderten laut Polizei rund 2000 Menschen mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat ein Kriegsende. Einige Demo-Teilnehmer verlangten, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müsse. In Osnabrück setzten zahlreiche Menschen mit Friedensgebeten und einer Demonstration ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. In Düsseldorf startete eine Demonstration unter dem Motto "Zusammen gegen die russische Aggression". Für den Nachmittag war ein Friedensmarsch durch die Innenstadt geplant. In ganz Deutschland hatte es bereits in den vergangenen Tagen vielerorts Demos gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gegeben.

Baerbock wirft Putin "unmenschliche Angriffe" in der Ukraine vor

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Russland gezielte Angriffe gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vor. "Man sieht deutlich, dass dieser Angriffskrieg Putins darauf abzielt, mit brutalster Härte jetzt auch gegen Zivilbevölkerung vorzugehen", sagte sie am Freitagnachmittag (4. März 2022) am Rande von Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. "Wir verurteilen aufs Schärfste das, was in den letzten Stunden passiert ist - dass sich die Angriffe weiter ausweiten auf Zivilbevölkerung."

Dass der russische Präsident Wladimir Putin "mit absoluter Härte" gegen die Zivilbevölkerung vorgehe, mache noch einmal deutlich, dass er sich um internationale Vereinbarungen und internationale Regeln nicht schere, ergänzte die Grünen-Politikerin.

Nach Angaben von Baerbock wird die humanitäre Unterstützung der vom Krieg betroffenen Ukrainer nun massiv ausgebaut. Man müsse dafür sorgen, dass die von den "unmenschlichen Angriffen" betroffenen Menschen Zugang zu humanitärer Hilfe, Medikamenten, Nahrungsmitteln und Wasser haben, sagte sie.

Vitali Klitschko attackiert Putin: "Er ist ein Macho"

Vitali Klitschko, ehemaliger Profi-Boxer und Bürgermeister von Kiew, schickt in einem Interview einen eindringlichen Appell: Nur durch die Unterstützung Europas könne die Ukraine die Angriffe der russischen Armee überstehen. Dabei richtete er sich auch direkt an Deutschland: "Deutschland, bleiben Sie bitte mit uns. Wir kämpfen auch für deutsche Werte. Der Grund für diesen Krieg ist, dass wir ein Teil der europäischen Familie sein wollen und das passt nicht in Putins Vision", sagte der 50-Jährige in einem gemeinsamen Interview von ARD und ZDF.

Klitschko befindet sich trotz der andauernden Angriffe weiterhin in Kiew. Die Attacken auf die Ukraine hätten das wahre Gesicht Russlands offenbart und deutlich gemacht, dass das Vorgehen von Wladimir Putin eine Gefahr für ganz Europa darstelle, so Klitschko weiter. "Ich hoffe, Präsident Putin wird meine Rede hören. Und morgen nimmt er seine Soldaten und geht heim nach Russland. Aber er ist ein Macho. Er will Stärke zeigen, er kann nicht verlieren."

Sowohl die russischen Soldaten als auch die Zivilbevölkerung werde stark durch die Propaganda der Regierung beeinflusst. Doch Klitschko macht deutlich: "Die denken, wir alle hier hassen Russen. Ich habe gesagt, nein, wir hassen die Russen nicht. Wir hassen die Politik Russlands, der Russischen Föderation. Wie kann ich Russen hassen? Meine Mutter ist Russin. Die Hälfte meines Blutes ist russisch. Es ist eine Frage der Werte", betonte Klitschko im Morgenmagazin-Interview.

Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt sei weiterhin sehr angespannt, doch Aufgeben sei keine Option. Klitschko schätzt, dass etwa 100 Zivilisten in Kiew getötet wurden. Trotzdem werde er die Hauptstadt nicht verlassen, das habe er geschworen. Er gehe aber sicher davon aus, dass die russische Armee versuchen werde, Kiew zu erobern. "Wenn ich sterben muss, dann sterbe ich." Auch sein jüngerer Bruder Wladimir Klitschko meldete sich im Interview mit der ARD zu Wort: „Wir werden beschossen, gekillt, und zwar sinnlos. Wir sind eine friedliche Nation, die keinem etwas getan hat, die keinen bedroht hat und wir werden bewusst gekillt.“

Macron telefoniert mit Putin: Russland werde teuer bezahlen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag (3. März 2022) erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Das eineinhalbstündige Gespräch sei "ernsthaft und schwierig" gewesen. Laut einem seiner Berater hat Macron dabei gesagt, dass Putin mit der Invasion der Ukraine einen großen Fehler mache. Russland werde dafür teuer bezahlen und am Ende isoliert und geschwächt dastehen.

Macron machte klar, dass die Saktionen für eine sehr lange Zeit in Kraften bleiben würden. Im Élysée hieß es nach dem Telefonat, Putin sei "sehr entschlossen, das gesamte Land zu kontrollieren". Nach Einschätzung Macrons steht das Schlimmste im Krieg in der Ukraine noch bevor. Dabei verwies er auch darauf, dass Putin nicht von seinen inakzeptablen Forderungen ablassen will.

Zur Position der Ukraine hieß es: "Es ist nicht möglich, mit einer Pistole an der Schläfe zu verhandeln." Es sei nicht denkbar, ein Land zu demilitarisieren, das angegriffen werde. Putin habe dagegen in dem Gespräch die Forderungen seines Landes bekräftigt. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status. Er wiederholte außerdem, dass er die "Entnazifizierung der Ukraine" anstrebe. Dazu soll Macron ihm gesagt haben: "Sie belügen sich selbst."

Das war nicht die einzige Lüge, die der französische Präsident Putin vorwarf. Er mahnte ihn zudem, zivile Opfer zu vermeiden. Putin habe darauf eine formelle Antwort gegeben, ohne sich zu verpflichten. Den Angriff russischer Soldaten auf Kiew stritt er ab, ebenso dass es dabei zivile Opfer gegeben habe. "Du erzählst Märchen, Du suchst nach Vorwänden", soll Macron zu ihm gesagt haben. Der Kreml erklärte im Anschluss an das Telefonat, Russland werden den Kampf in der Ukraine "kompromisslos fortsetzen".

Gerhard Schröders Ehefrau löscht Instagram-Post zum Ukraine-Krieg

Knapp eine Woche nach Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich dessen Ehefrau Soyeon Schröder-Kim fast wortgleich zum Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert. Viele Menschen hätten sie gefragt, "ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über den Krieg in der Ukraine reden könnte", schrieb Schröder-Kim am Mittwoch (2. März 2022) in einem Instagram-Beitrag, der wenige Stunden später nicht mehr aufrufbar war. Sie betonte, der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine müssten schnellstmöglich beendet werden. "Das ist eindeutig die Verantwortung der russischen Regierung."

Wie zuvor ihr Mann verwies jedoch auch Schröder-Kim auf die Bedeutung bestehender Verbindungen zu Russland. Mit Blick auf die Zukunft gelte, "dass die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Deutschland und Russland bestehen, nicht gekappt werden", schrieb sie. "Denn diese sind - trotz der gegenwärtig dramatischen Lage - die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich wird." Etwa drei Stunden nach der Veröffentlichung war der Beitrag nicht mehr online.

Schröder steht seit langem wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. Der SPD-Politiker gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Regierung in Moskau im Online-Netzwerk LinkedIn aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede.

Kremlgegner Nawalny ruft Russen zu Protesten gegen Ukraine-Krieg auf

Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat die Menschen in Russland zu Protesten gegen den Krieg im Nachbarland Ukraine aufgerufen. Protestiert werden solle jeden Tag - "wo auch immer ihr seid: in Russland, Belarus oder auf der anderen Seite des Planeten", hieß es am Mittwoch (2. März 2022) auf Nawalnys Twitter- und Instagram-Account. "Wir, Russland, wollen eine Nation des Friedens sein. Leider Gottes würden uns nur wenige Menschen derzeit so nennen", heißt es weiter.

"Aber lasst uns wenigstens nicht zu einer Nation verängstigter Schweigsamer werden. Feiglinge, die vorgeben, den Angriffskrieg unseres offensichtlich wahnsinnigen Zaren gegen die Ukraine nicht zu bemerken", schreibt Nawalny. "Ich kann, will und werde nicht schweigen, wenn ich sehe, wie pseudohistorischer Unsinn über die Ereignisse vor 100 Jahren für Russen zu einer Entschuldigung geworden ist, um Ukrainer zu töten, und diejenigen, die sich verteidigen, Russen töten."

Der 45-Jährige rief dazu auf, sich trotz drohender Festnahme auf die Straße zu trauen. Die russischen Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. In den vergangenen Tagen wurden Bürgerrechtlern zufolge russlandweit bereits Tausende Menschen bei Anti-Kriegs-Demos festgenommen. "Um den Krieg zu stoppen, müssen wir die Gefängnisse und Gefangenentransporter füllen", hieß es nun auf Nawalnys Account. "Alles hat seinen Preis. Und nun, im Frühling 2022, müssen wir diesen Preis bezahlen." Abschließend fordert er: "Kämpfen wir gegen den Krieg."

Auch der im Ausland lebende frühere Oligarch Michail Chodorkowski forderte, Haftstrafen nicht zu fürchten: "Sind eure 15 Tage (Haft) es wert, damit kein friedlicher Mensch sterben muss?", fragte der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin in einer Videobotschaft. "Wenn sie es wert sind, dann geht auf die Straßen und sitzt sie danach ab."

Joe Biden attackiert Putin in Ansprache

US-Präsident Joe Biden war einer der ersten, der Russlands Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilte. Nun hat er in einer Rede an die Nation noch einmal mit deutlichen Worten nachgelegt und sich direkt an Putin gewandt: Die Angriffe des russischen Militärs auf zahlreiche ukrainische Städte seien ein Versuch, „die Fundamente der freien Welt zu erschüttern“.

Doch Putin habe sich schwer verkalkuliert, da er weder mit der Gegenwehr des ukrainischen Volkes noch mit der internationalen Unterstützung gerechnet habe. „Ihre Furchtlosigkeit, ihr Mut und ihre Entschlossenheit inspirieren die Welt. Gruppen von Bürgern blockieren Panzer mit ihren Körpern. Jeder, vom Studenten bis zum pensionierten Lehrer, wurde zum Soldaten, der sein Heimatland verteidigt.“ Diese „Wand aus Stärke“ stehe Putins Plänen nun im Weg.

Die gegen Russland verhängten Sanktionen hätten bereits jetzt Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. „Putin ist nun isolierter, als er es jemals zuvor war“, so Biden in seiner Rede. „Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben sein wird, wird Putins Krieg mit der Ukraine Russland schwächer und den Rest der Welt stärker zurückgelassen haben.“

Der US-Präsident versicherte der Ukraine seine Unterstützung und warnte Putin gleichzeitig vor weiteren Konsequenzen: „Putin hat keine Ahnung, was da auf ihn zukommt.“ Der Westen werde „mit allem, was wir haben, jeden Zentimeter Nato-Territorium verteidigen“. Und: "Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos."

Gysi und Wagenknecht: Brief entfacht Streit

Während die Angriffe in der Ukraine immer mehr Menschenleben kosten, attackiert Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionschef der Linken, sieben seiner Parteikollegen - allen voran Sahra Wagenknecht. In einem offenen Brief zeigte er sich "entsetzt" über eine Stellungnahme, die Wagenknecht zuvor gemeinsam mit Klaus Ernst, Sevim Dagdelen, Andrej Hunko, Sören Pellmann, Zaklin Nastic und Christian Leye zum Ukraine-Konflikt abgegeben hatte. Darin kritisierten die Parteimitglieder die von den USA beeinflusste Außenpolitik sowie die Nato-Osterweitung, die das Verhältnis zu Russland maßgeblich verschlechtert hätte.

Gysi warf seinen Kollegen daraufhin eine "völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und dem Leid“ vor. „Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten. Die Nato ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch“, schrieb er an seine Fraktion gerichtet.

Nur wenig später kontert Wagenkencht - und zeigt sich wiederum "entsetzt" über Gysis Vorwürfe. In einem Statement weist sie seine Kritik zurück und betont, Putins Vorgehen ebenfalls zu verurteilen. Zu behaupten, sie würde die Angriffe auf die Ukraine rechtfertigen wollen, "grenzt an Rufmord", schreibt Wagenknecht.

Dabei habe Gysis Kritik einen ganz anderen Hintergrund: "Gregor Gysi hatte der Fraktion vorgeschlagen, den Antrag der Regierungsparteien und der Union, der ein gigantisches Aufrüstungsprogramm und umfangreiche Waffenlieferungen an Ukraine fordert, mitzuzeichnen und ihm zuzustimmen. Dem ist die Fraktion nicht gefolgt. Die Fraktion hat den Regierungsantrag vielmehr geschlossen abgelehnt. Gregor Gysi selbst hat an der Abstimmung leider nicht teilgenommen, da er zeitgleich in einem Berliner Kino sein neues Buch vorgestellt hat."

Baerbock: Europa erlebt seine schwersten Stunden

Außenministerin Annalena Baerbock reist für Beratungen zum Ukraine-Konflikt nach Polen. Zuvor hatte sie in einem Interview betont, dass es bei der Sicherstellung der europäischen Einigkeit um eine "Überlebensfrage" gehe. "In seinen schwersten Stunden steht Europa am engsten zusammen. Unsere Einigkeit ist für Europa deshalb heute zu einer Überlebensfrage geworden", sagte die Grünen-Politkerin in Berlin.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau wird Baerbock gemeinsam mit dem fränzösischen Außenminister Jean-Yves Le Drian empfangen. "Wenn unsere drei Länder an einem Strang ziehen - wie jetzt bei der Unterstützung der Ukraine - zieht Europa an einem Strang", machte Baerbock vor ihrer Abreise deutlich.

EU-Beitritt der Ukraine und Putins Atom-Drohung

Außenministerin Annalena Baerbock hat die indirekte Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Atomwaffen kritisiert. "Ich fordere Russland auf, solche eskalierenden Äußerungen in Zukunft zu unterlassen", sagte sie am Montag (28. Februar 2022) in Berlin. Sie betonte außerdem, dass die Nato keine Bedrohung für Russland darstelle. Die Äußerung Putins sei aber ernst zu nehmen. Putin hatte am Sonntag befohlen, die Abschreckungswaffen der Atommacht Russland in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Ankündigung wurde als Drohung mit dem Atomwaffenarsenal des Landes aufgefasst.

Baerbock hat sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine zurückhaltend zu einem raschen EU-Beitritt des Landes geäußert. Allen sei bewusst, "dass ein EU-Beitritt nichts ist, was man in einigen Monaten vollzieht", sagte die Grünen-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit ihrem slowenischen Kollegen Anže Logar in Berlin. Vielmehr ziehe ein solches Vorhaben einen intensiven und tiefgreifenden Transformationsprozess mit sich. Zugleich betonte Baerbock: "Die Ukraine ist Teil des Hauses Europa." Die Europäische Union sei immer ein Haus gewesen, dessen Türen offen waren. Von Seiten der EU gebe es hier keine Abschottung. Die Außenministerin ergänzte, es gebe über die EU hinaus viele europäische Institutionen, die gemeinsam für Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent sorgen würden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor angesichts des russischen Angriffskriegs auf einen EU-Beitritt seines Landes gepocht. "Wir wenden uns an die EU zur unverzüglichen Aufnahme der Ukraine nach einer neuen speziellen Prozedur", sagte er. "Ich bin überzeugt, dass das gerecht ist. Ich bin überzeugt, dass wir das verdient haben." Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich am Sonntag für einen Beitritt der Ukraine aus.

Matteo Renzi fordert: Nur Merkel könne mit Putin verhandeln

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi fordert die EU und die Nato auf, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Krieg einzusetzen. Die 67-Jährige könne als eine der wenigen mit Russlands Präsident Wladimir Putin auf Augenhöhe verhandeln, sagte der Politiker der Tageszeitung "La Stampa". "Sie ist die einzige, die in Moskau, Washington und allen Hauptstädten reden kann und gehört wird. Wollen wir sie in der Rente lassen, während die Welt in Trümmern geht? Soll das ein Witz sein?"

Die CDU-Politikern hatte in ihrer 16-jährigen Amtszeit als Kanzlerin oft mit Putin gesprochen und gilt als Kennerin des Kreml-Chefs. Renzi, Regierungschef in Italien von Februar 2014 bis Dezember 2016, hatte schon vor zwei Tagen in einem Tweet unterstrichen, dass die Nato und die Europäische Union Merkel als Sondergesandte zu Putin schicken sollen. Sie sei "respektiert und einflussreich genug, um dieses Massaker zu stoppen", schrieb der 47-Jährige.

mit dpa