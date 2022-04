Lübeck vor 10 Minuten

Angriff

Säure vor Baerbock-Auftritt versprüht: Mitarbeiter bemerken beißenden Geruch

Vor einer Veranstaltung der Grünen in Lübeck haben Unbekannte am Samstag (30. April 2022) Buttersäure versprüht. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin an. Mehrere Personen mussten zudem medizinisch behandelt werden.