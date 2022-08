Saarburg 09.08.2022

Auffahrunfall

Junge (16) verletzt sich bei Unfall auf der Sommerrodelbahn in Saarburg - ins Krankenhaus gebracht

Auf der Sommerrodelbahn in Saarburg kam es am Dienstag (9. August 2022) zu einem Unfall. Ein 16-jähriger Junge wurde verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.