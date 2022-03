Weltweit bekommen russische Oligarchen die Auswirkungen der Sanktionen zu spüren: So hat der französische Zoll die Yacht eines russischen Oligarchen an der Mittelmeerküste beschlagnahmt. Das Schiff sei für Reparaturen in eine Werft in La Ciotat in der Nähe von Marseille gebracht worden, wo es dann in der Nacht zu Donnerstag in Beschlag genommen worden sei, teilte das französische Wirtschaftsministerium mit. Unklar ist hingegen die Zukunft der über 500 Millionen Euro teuren Mega-Yacht "Dilbar", die derzeit im Hamburger Hafen liegt.

Verschiedene Medien, unter anderem Bild und Focus, hatten zuletzt behauptet, die mit über 150 Metern sechstgrößte Yacht der Welt sei von den Hamburger Behörden beschlagnahmt worden. Tatsächlich prüfen die Behörden wohl einen solchen Schritt intensiv.

Yacht wollte sich Zollkontrolle entziehen

Wirklich drängend ist die Frage wohl ohnehin nicht: Schließlich befindet sich die Yacht des russischen Milliardärs Alisher Usmanov in der Werft Blohm & Voss und wird dort überarbeitet. Eine Beschlagnahmung steht also weiter im Raum, wurde aber noch nicht durchgeführt.

Anders sieht es in Frankreich aus. In Marseille hätte die nun beschlagnahmte Yacht zu Beginn der Zollkontrolle noch auslaufen wollen und damit gegen geltende Regelungen verstoßen. Daraufhin sei die Beschlagnahmung ausgesprochen worden. Als Besitzer stellten die Beamten den Angaben zufolge ein Unternehmen fest, dessen Hauptaktionär auf der Sanktionsliste der Europäischen Union gegen russische Oligarchen stehe.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte zuvor angekündigt, Besitztümer von sanktionierten Russen in Frankreich beschlagnahmen zu wollen. Hierzu werde man die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Man arbeite an einer Übersicht über das Finanzvermögen, die Immobilien, Yachten und Luxusfahrzeuge von Russen in Frankreich, die bereits mit Sanktionen belegt sind. "Wir werden außerdem alle russischen Personen mit Vermögen in Frankreich identifizieren, die wegen ihrer Nähe zur russischen Regierung noch auf die europäische Sanktionsliste gesetzt werden könnten." rowa/mit dpa