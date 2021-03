Die Bundesregierung schickt uns in den Osterlockdown

Die dritte Pandemie-Welle soll damit gebrochen werden

werden Gründonnerstag und Karsamstag werden zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert

definiert Was bedeutet das für Arbeitnehmer?

Über Ostern soll die dritte Pandemie-Welle gebrochen werden. Im Beschluss der Ministerpräsidenten heißt es im Wortlaut: "Angesichts der ernsten Infektionsdynamik wollen Bund und Länder die Ostertage nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte das exponentielle Wachstum der 3. Welle zu durchbrechen. Deshalb sollen der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Karsamstag) 2021 zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April verbunden werden ("Erweiterte Ruhezeit zu Ostern"). Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause."

Das berufliche Leben soll heruntergefahren werden

Über Twitter schreibt Rechtsanwalt Thomas Stader zu dem Beschluss: "Der Gründonnerstag wird als zusätzlicher Ruhetag definiert, am Karsamstag dürfen nur Lebensmittelgeschäfte öffnen." Das heißt konkret, dass an Gründonnerstag und Karsamstag, die keine Feiertage sind, die Geschäfte geschlossen bleiben. Nur der "Lebensmittelhandel im engen Sinne" soll am Samstag öffnen. Am Gründonnerstag bleiben Supermärkte zu. Der Handel befürchtet ein totales Einkaufschaos.

Zudem sollen private Kontakte eingeschränkt werden und das berufliche Leben heruntergefahren werden. Ebenso geschlossen wird die Gastronomie, sofern sie aufgrund der Anfang März beschlossenen Lockerungsmaßnahmen schon wieder öffnen durfte. Impf- und Testzentren bleiben geöffnet.

Aber was bedeutet das für den normalen Arbeitnehmer? Sind Gründonnerstag und Ostersamstag jetzt als offizielle Feiertage definiert, an denen auch nicht gearbeitet werden muss? Der Begriff "Ruhetag" legt nahe, dass die beiden fraglichen Tage ähnlich wie ein Feiertag behandelt werden könnten. Denn ein "Ruhetag" ist laut Arbeitsrecht ein Wochentag, an dem nicht gearbeitet wird.

Arbeitnehmern steht ein Ersatzruhetag zu

Arbeitnehmern, die an Ruhetagen dennoch arbeiten müssen, steht nach dem Arbeitszeitgesetz ein Ersatzruhetag zu, der ihnen innerhalb von acht Wochen zu gewähren ist. Dies dürfte in diesem Jahr auch für das Arbeiten an Gründonnerstag und Karsamstag zutreffen.

Auf die Frage, ob "Ruhetag" gleichbedeutend mit "gesetzlicher Feiertag" sei, antwortete Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagmorgen im Deutschlandradio: "Nicht ganz, aber so etwas ähnliches".

Der auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei "AfA Rechtsanwälte" zufolge gilt das auch für Personen, die aufgrund der Pandemielage sowieso im Home-Office arbeiten. Jedoch sei noch abzuwarten, "ob es hier noch Widerstand der Arbeitgeberverbände geben wird". Ein Anwalt der Kanzlei weist allerdings darauf hin, dass es je nach Umsetzung der Maßnahmen in den Ländern durchaus auch dazu kommen könne, dass es "bundesweit unterschiedliche Regelungen geben wird."

Es scheint auf einen arbeitsfreien Gründonnerstag und Karsamstag hinauszulaufen

Nach Angaben des Stern wollen die Ministerpräsidenten der Bundesländer noch einmal darüber beraten, wie die beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Es scheint aber tatsächlich auf einen prinzipiell arbeitsfreien Gründonnerstag und Ostersamstag hinauszulaufen. Die niedersächsische Staatskanzlei schreibt in einer aktuellen Mitteilung dazu: "Fünf Tage harter Lockdown über Ostern, Geschäfte sollen von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag geschlossen werden. Der Lebensmittelhandel im engeren Sinne wird am Ostersamstag geöffnet. Unternehmen sollen nicht produzieren, zur Arbeit darf nur gehen, wer absolut systemrelevant ist."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach in einem Statement zudem von Ausnahmen für die Industrie: "Ich sage es jetzt mal auch in Richtung unserer Wirtschaft, unserer Industrie, da gibt es Bereiche, da kann man nicht einfach mal einen Tag aussetzen, weil einfach Öfen heruntergefahren müssen und und und. Dafür wird es natürlich Ausnahmen geben, aber insgesamt wird es wirklich ein richtig harter Lockdown in diesen fünf Tagen sein."

Nach Vorstellung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll der Gründonnerstag ein kompletter Ruhetag werden. Das müsse auch für Unternehmen und Betriebe gelten, sagt Kretschmann in Stuttgart. Wie genau dies umzusetzen sei, sei aber noch unklar. Nicht möglich sei rein zeitlich, eine Regelung über das Feiertagsgesetz zu treffen, da dies von allen 16 Bundesländern umgesetzt werden müsste. Jetzt werde geprüft, ob der Gründonnerstag über das Infektionsschutzgesetz zu einem Ruhetag erklärt werden könne.

Es wird ausschließlich virtuelle Gottesdienste geben

Versammlungen sollen an den insgesamt fünf Ruhe- und Feiertagen verboten und die Kirche gebeten werden, ausschließlich virtuelle Gottesdienste zu veranstalten. Ostern, das wichtigste Fest der Christen, findet damit nun schon zum zweiten Mal hauptsächlich im privaten und kleinen Kreis statt. Schon im vergangenen Jahr wurden wegen der Pandemie fast alle Gottesdienste abgesagt oder digital gefeiert.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.