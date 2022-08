Rüdesheim: Fund vieler toter Fische

In einem fast ausgetrockneten Bach bei Rüdesheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist eine größere Zahl toter Fische gefunden worden. Möglicherweise sei illegal Wasser aus dem Bach gepumpt worden, sagte ein Polizeisprecher in Bad Kreuznach am Montag.

Die genaue Anzahl der toten Tiere sei nicht bekannt. Mitglieder des Anglervereins hätten eine Rettungsaktion gestartet und mehrere Fische umgesetzt.

Das trockene Bachbett nahe der Ortsgemeinde Gutenberg war bereits Anfang vergangener Woche entdeckt worden, zudem wurden dort Wasserpumpen gefunden. Wer diese angebracht hatte, ist laut Polizei bislang unbekannt.