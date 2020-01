Rostock: Hansestadt schließt Kitas wegen "Gefährdung des Kindeswohls"

"Das Jugendamt ist per Gesetz dazu verpflichtet zu garantieren, dass es keine Gefährdung des Kindeswohls in Einrichtungen der Jugendhilfe, also auch in Kindertagesstätten, geben darf. Im Falle des weiteren Betriebes der beiden Kindertagesstätten kann diese Garantie aus derzeitiger Sicht leider nicht mehr geben werden", erklärt Steffen Bockhahn, Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule und Sport in einer Pressemitteilung der Stadt Rostock.

Den Betroffenen Kinder wird eine vorübergehende Betreuung in einer anderen Einrichtung angeboten. Die Stadt Rostock wird sich gemeinsam mit den Eltern um eine dauerhafte Lösung bemühen.