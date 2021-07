RKI-Wochenbericht: Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an

Eine Bevölkerungsgruppe ist von den Infektionen besonders betroffen

Außerdem: Wie effektiv schützen Corona-Impfungen laut der Statistik?

Seit Tagen steigt die bundesweite Inzidenz wieder leicht an. Ende Juni lag der Inzidenzwert noch bei zwei bis drei, derzeit liegt er deutschlandweit bei 13,2. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wöchentlich einen Corona-Bericht, der sich umfassend mit der Entwicklung der Pandemie befasst. Die dort gezeigte Statistik offenbart, dass eine Bevölkerungsgruppe aktuell wohl besonders anfällig für Infektionen ist.

Corona-Inzidenz steigt: Junge Menschen sind besonders betroffen

Seit Wochen wird immer weniger im Labor auf Corona getestet. Der neue Tiefstand für 2021 ist vergangene Woche mit 592.221 PCR-Tests verzeichnet. Davon waren 1,64 Prozent positiv. Besonders häufig käme es zu einer Infektion nach einem Auslandsaufenthalt. Die derzeit häufigste Angabe sei Spanien. Dort ist die Inzidenz bereits seit geraumer Zeit wieder höher als in Deutschland.

Vom derzeitigen Inzidenz-Anstieg seien laut RKI vor allem junge Menschen betroffen. Die Altersgruppe zwischen 15 und 34 hatte in der vergangenen Woche eine Spitzeninzidenz von 32 erreicht.

Bei den älteren Mitbürgerinnen und -bürgern seien die Infektionszahlen hingegen konstant bis leicht steigend. Bei den 45 bis 65-Jährigen lag die Inzidenz in den letzten sieben Tagen bei vier. Wie diese Entwicklung zu erklären ist, wird im Wochenbericht des RKI nicht beschrieben.

Corona-Impfung: Wie viele infizierte Geimpfte gibt es?

Die Effektivität einer Impfung liegt laut RKI durchschnittlich bei circa 88 Prozent. Laut eigenen Aussagen sei seit dem 1. Februar "bei weitem der größte Teil" der übermittelten Covid-19-Fälle nicht geimpft gewesen. Das RKI sieht die hohe Wirksamkeit aus den klinischen Studien bestätigt.

Impfpass-Hüllen: Die besten Angebote bei Amazon ansehen

Insgesamt seien nur 6125 sogenannte Impfdurchbrüche erfasst worden. Ein Impfdurchbruch steht hierbei für eine geimpfte, aber dennoch infizierte Person. Die meisten Impfdurchbrüche seien mild verlaufen und ohne Langzeitfolgen - dennoch gab es auch Todesfälle unter den Impfdurchbrechern. Das RKI hält allerdings eine Untererfassung von Erkrankungen bei Geimpften für wahrscheinlich, daher werde die Wirksamkeit der Impfstoffe „eher überschätzt“.

Kurz vor den Sommerferien: Spanien soll Hochinzidenzgebiet werden - auch anderes Urlaubsland betroffen

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.