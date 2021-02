Berlin vor 1 Stunde

Coronavirus

RKI-Studie: Mehr als 300.000 Lebensjahre durch Corona verloren

Geschätzt 305.641 Lebensjahre sind laut einer Studie im vergangenen Jahr in Deutschland durch die Corona-Pandemie verloren gegangen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin in einer am Freitag im "Ärzteblatt" (Online) erschienenen Untersuchung.