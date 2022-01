Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit einen neuen Höchstwert: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen (17. Januar 2022) mit 528,2 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert noch bei 515,7 gelegen, vor einer Woche bei 375,7, im Vormonat bei 413,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34.145 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 25.255 Ansteckungen.

RKI meldet weitere Corona-Todesfälle in Deutschland

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 30 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 52 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8.000.122 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag (14. Januar 2022) mit 3,23 an, am Donnerstag mit 3,09 und am Mittwoch mit 3,13. Sie war damit erstmals seit einigen Tagen wieder gestiegen. Am Wochenende werden die Daten nicht veröffentlicht.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 7.000.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 115.649.

In sechs bayerischen Städten bzw. Landkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit über 800: in Ingolstadt bei 866,0, in München bei 859,7, in Bad Tölz-Wolfratshausen bei 828,3 und in Ebersberg bei 826,6. Der Wert für Dachau liegt nur knapp unter der 800er-Marke bei 795,5. Insgesamt liegt die bayerische Inzidenz bei 551,5.

Der fränkische Landkreis mit der derzeit höchsten Inzidenz liegt in Unterfranken: Für Schweinfurt meldet das RKI eine Inzidenz von 742,7 (Stand vom 17. Januar 2022). Damit liegt der Landkreis in der Liste der bayernweit höchsten Inzidenzen auf Platz 7.