Die Zahl der erfassten Labortests auf das Coronavirus in Deutschland ist rückläufig, der Anteil positiver Befunde jedoch steigt. Um eine stärkere Virusausbreitung einzudämmen, sei ein solcher PCR-Test auch bei Kindern und Geimpften mit leichten Symptomen wichtig, twitterte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagabend (12.08.2021).

In Arztpraxen sei die Testzahl in den vergangenen Wochen stark gesunken. Laut dem neuen Covid-19-Wochenbericht des Instituts wurde für vergangene Woche ein Tiefststand für dieses Jahr verzeichnet, mit 588 404 PCR-Tests, übermittelt von 200 Laboren. Seit dem Frühjahr liegen die Werte pro Woche unter einer Million. Vergangene Woche fielen knapp 4 von 100 Tests positiv aus, so viele wie seit längerer Zeit nicht.

Weniger PCR-Tests, aber mehr positive Ergebnisse: RKI plädiert für mehr Test - auch bei Geimpften

Die Zahl der Tests und der Anteil der positiven Testergebnisse sei deshalb so wichtig, weil damit Entwicklung der Corona-Lage und die Wirksamkeit der Teststrategie besser eingeschätzt werden kann. Beispielsweise gehen die Experten davon aus, "je höher der Positivenanteil bei gleichzeitig anhaltend hohen Fallzahlen ist, desto höher wird die Anzahl unerkannter Infizierter in einer Population geschätzt", hießt es im Bericht. PCR-Tests als Vorsichtsmaßnahme bei Verdachtsfällen - selbst wenn die Symptome nur leicht sind oder eine Infektion durch Impfung unwahrscheinlich ist - sollten daher weiterhin durchgeführt werden.