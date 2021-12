Im Vorfeld desCorona-Gipfels am Dienstag, 21.12.2021, ist das RKI unter Lothar Wieler, vorgeprescht und hat harte Maßnahmen gefordert. So forderte das RKI am Dienstagmorgen „maximale Kontaktbeschränkungen“. Von Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach gab es hierfür harte Kritik – er wurde für den Alleingang gerügt.

Auf Twitter jedoch etablierte sich noch am Dienstag der Hashtag #DankeWieler, unter dem viele Menschen, darunter auch Personal aus dem Gesundheitswesen oder Politiker*innen, ihre Unterstützung für die Linie des RKI und dessen Chef Lothar Wieler ausgedrückt haben.

Lauterbach: Diesen Rat habe "es nun wirklich nicht gebraucht"

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Kreisen des Corona-Gipfels erfahren hat, ging Karl Lauterbach (SPD) den RKI-Chef im Rahmen der MPK hart an: Der Alleingang des RKI sei so nicht abgestimmt gewesen. Lauterbach sei gegen wissenschaftliche Zensur, aber diesen Rat habe es nun wirklich nicht gebraucht, wird der Gesundheitsminister zitiert.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Neben „maximalen Kontaktbeschränkungen“ hatte das RKI in einem Tweet auch eine Reduktion von Reisen auf das unbedingt Notwendige verlangt und auch „maximale infektionspräventive Maßnahmen“. Das gefiel sowohl Lauterbach als auch dem Bundeskanzler nicht, denn das RKI ist im eigens eingerichteten Expertenrat zwar vertreten, aber eben nur als Teil davon. So hatte sich die neue Regierung die Kommunikation nicht vorgestellt.

Auf Twitter gab es für den Alleingang mit den drastischen Worten jedoch viel Zustimmung und Unterstützung. Unter dem Hashtag #DankeWieler äußerten sich Nutzer*innen positiv und dankten dem RKI-Chef für seine deutlichen Worte.

Lauterbach und Wieler informieren am Mittwoch über Corona-Lage

Sie fanden im Gegenzug die Kritik Lauterbachs und durch Scholz nicht gut und fragten etwa, wie man „Herrn Wieler so angehen“ könne, „wo ihr wisst, dass er recht hat?“. Andere kritisierten den „Schlummerkurs“ von Lauterbach und Scholz.

Gesundheitsminister Lauterbach wollte abends in den Tagesthemen die Wogen offenbar wieder etwas glätten, denn zum Thema RKI sagte er: „Ich lege viel Wert auf die wissenschaftliche Beratung auch durch das RKI, wir arbeiten Hand in Hand. Aber im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des RKI kann es auch schon mal eine Forderung geben, die wir nicht sofort umsetzen.“ Zusammen mit RKI-Präsident Lothar Wieler will Lauterbach heute um 12.30 in Berlin erneut über die Corona-Lage in Deutschland informieren.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Tobias Schwarz (AFP/Pool/dpa)