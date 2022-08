Rheinland-Pfalz: Sommerferienbeginn am Freitag

Frankfurter Flughafen rechnet täglich mit bis zu 200.000 Passagieren

Für mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz beginnen nach dem letzten Schultag an diesem Freitag (22. Juli 2022) die ersehnten Sommerferien. Wer den Ferienbeginn zum Anlass nimmt, direkt in den Urlaub zu fahren, muss sich jedoch auf Verzögerungen einstellen. Das betrifft Autofahrer ebenso wie Flugreisende.

Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz: Staus und Verzögerungen am Frankfurter Flughafen erwartet

Der ADAC erwartet zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Ende dieser Woche eines der staureichsten Wochenenden in diesem Jahr. Vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag könne es zu Staus auf den Autobahnen kommen, teilte der Automobilclub am Mittwoch (20. Juli 2022) mit.

Zu den besonders belasteten Strecken zählten die Autobahnen von und zu Nord- und Ostsee, aber auch in Richtung Süden. "Wer kann, sollte bei Hin- und Rückfahrt antizyklisch fahren", sagte der Verkehrsexperte vom ADAC Hessen-Thüringen, Wolfgang Herda.

Der Frankfurter Flughafen steht am kommenden Wochenende (22. bis 24. Juli 2022) vor der bislang härtesten Bewährungsprobe des Jahres. Gab es bislang schon wegen Personalmangels etliche Verspätungen und Koffer-Chaos, werden zu Beginn der Sommerschulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland täglich bis zu 200.000 Passagiere am größten deutschen Flughafen erwartet. So viele waren es seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie.

Heike Wittneben mit dpa