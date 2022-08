Mit ihren rundlichen Körpern, den dunklen Knopfaugen und kurzen Beinchen geben Igel einen niedlichen Anblick ab. Doch was viele nicht wissen: Die süßen Wildtiere sind tagtäglich zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Einige davon werden auch durch die Gestaltung unserer Gärten verursacht.

Die über 60.000 Mitglieder des NABU Rheinland-Pfalz bilden den größten Naturschutzverband des Bundeslands. Sie alle setzten sich, organisiert in nahezu 60 örtlichen Gruppen, für den Erhalt von Umwelt und Natur ein. So steht auch der Schutz der Igel auf ihrer Agenda. Auf seiner Website gibt der NABU hierfür wichtige Tipps für den richtigen Umgang mit den Tieren.

NABU Rheinland-Pfalz: Gefahrenquellen für Igel im heimischen Garten

Nicht nur der Straßenverkehr, Hunde, Müll und ausgeräumte Agrarlandschaften würden eine Gefahr für Igel darstellen, die Gestaltung unserer Gärten machen den Tieren das Leben ebenfalls schwer. "Die meisten Gärten sind steril und akkurat gestaltet, Igel finden darin weder Nahrung noch können sie sich verstecken", erklärt der NABU auf seiner Website.

Außerdem würden viele Gartenbesitzer*innen Pestizide einsetzen, die nachhaltige Schäden anrichten oder durch Schädlingsbekämpfung die natürliche Nahrung der Igel auslöschen. Daneben können Gartenwerkzeuge gefährlich werden: "Wenn man nicht aufpasst, kann auch das Mähen und Arbeiten mit Sense oder Mistgabel zur Gefahr für den Igel werden."

Die Tiere könnten auf diese Weise verstümmelt oder sogar tödlich verletzt werden. Zudem würden durch Laubsauger nicht nur Kleinlebewesen, von denen sich Igel ernähren, eingesaut, sondern auch Igel verletzt. Jungtiere könnten durch diese Geräte sogar "verschluckt" werden.

Igel-Hilfe leicht gemacht: Tipps für eine igelfreundliche Gartengestaltung

Will man den putzigen Tieren helfen, so beginnt man damit am besten im eigenen Garten. "Die beste Hilfe ist ein naturnah gestalteter Garten, denn dort finden sie genügend Nahrung in Form von leckeren Insekten, Regenwürmern, Schnecken und Spinnen", so der NABU. Ein "giftfreier Naturgarten mit heimischen Pflanzen" sei sehr zu empfehlen.

Es müsse nicht zwingend der ganze Garten igelfreundlich gestaltet werden, stattdessen könne auch schon eine einzelne verwilderte Ecke einen kleinen Igel-Lebensraum bieten. Wenn es bald in Richtung Herbst geht, werden Igel auch tagsüber aktiv, um sich eine dicke Speckschicht für den Winter anzufressen. Dann helfen den Tieren Haufen aus Laub und Reisig, die als Unterschlupf dienen können.

Auch beim Nestbau kann man Igel unterstützen. Dafür reicht es schon in Hohlräumen unter Gartenhäusern und in Kompostkisten Blätter zu verteilen oder künstliche Verstecke anzubieten. Diese nutzen Igel auch gerne für den Winterschlaf. Wichtig sei es auch, den Garten nicht abzuriegeln, denn Igel durchstöbern nachts große Gebiete und brauchen dafür freie Bahn. Die oben genannten Gefahrenquellen gilt es so gut es geht zu eliminieren.

