Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz bleiben hoch. Doch es muss nicht nur mit hohen Temperaturen gerechnet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, müssen sich die Rheinland-Pfälzer*innen auch auf kräftige Schauer und Gewitter einstellen.

Ein Tiefdrucksystem, das von Westen her auf Rheinland-Pfalz und auch das Saarland übergreift, führt zunehmende feuchte und anfangs noch heiße Luft heran. Diese weist eine erhöhte Gewitterneigung auf, welche sich später entlädt.

Zunächst beginnt der Tag jedoch mit heiterem Wetter. Vor allem im Osten des Landes bleibe es lange sonnig. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad oder klettern, wenn es besonders sonnig wird, sogar auf bis zu 35 Grad.

Ab dem Nachmittag beginnt sich die Wolkendecke über Rheinland-Pfalz zu verdichten. Von da an kommt es zu ersten, einzelnen Schauern und Gewittern. Später können sich diese gebietsweise ausbreiten.

Die Gewitter beginnen von Südwesten her. Zunächst treten diese nur einzeln auf, laut DWD seien jedoch auch kräftige Gewitter nicht auszuschließen. So könne es etwa zu Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kürzester Zeit kommen.

Örtlich begrenzt seien sogar 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Doch nicht nur mit heftigen Regenfällen muss bei den Gewittern am Mittwoch (20. Juli 2022) gerechnet werden. So müssten sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auch auf kleinkörnigen Hagel einstellen.

Daneben können die Gewitter auch von Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde begleitet werden. In der Nacht zum Donnerstag (21. Juli 2022) soll die Gewitteraktivität aber schon wieder nachlassen.

Rebekka Barta mit dpa