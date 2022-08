Die heißen Temperaturen machen aktuell vielen Menschen zu schaffen

Hohe Temperaturen haben mit Sommerspaß nichts zu tun. Extreme Hitze kann gefährlich werden und sogar zum Tod führen. Experten raten unter anderem: viel trinken. Doch das ist nicht der einzige Tipp. Was sollte man besser tun und besser lassen?

Hitzewelle bei knapp 40 Grad: Wie kann man der Hitze trotzen?

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) rät, an heißen Tagen auf körperliche Belastungen zu verzichten. "Wer dennoch körperlich arbeiten muss, ist angehalten, pro Stunde zwei bis vier Gläser eines alkoholfreien Getränks zu sich zu nehmen."

Hoch mahnt zudem zu einem Aufenthalt im Schatten sowie zu Kopfbedeckung, Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel. "Zudem verlängern und verlagern sich durch wärmere Jahresdurchschnittstemperaturen die Blühzeiten von Pflanzen. Menschen mit Pollenallergien sind daher früher im Jahr und länger einer Pollenbelastung ausgesetzt", betont der Minister.

Wie viel und wie oft sollte man bei heißen Temperaturen trinken?

Wasserexperte Martin Metzinger warnt vor "falschem Trinkverhalten" an heißen Tagen. "Lieber in kürzeren Abständen regelmäßig trinken, als in großen Abständen größere Mengen. Das verpufft und belastet den Stoffwechsel", sagt der 60-Jährige. Auch sollte das Wasser nicht zu kalt sein. "Sonst benötigt der Körper zur Verwertung zusätzliche Zeit und Energie."

Der Pfälzer berät als Wassersommelier vor allem Kunden in der Ernährungsbranche und arbeitet seit mehr als zehn Jahren für einen Mineralbrunnen-Betrieb in Baden-Württemberg. Oberste Priorität hat Metzinger zufolge eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr, die im Sommer und je nach Betätigung erheblich höher sein kann als die Mindestempfehlung von 30 Milliliter je Kilogramm Körpergewicht.

Und was ist mit essen bei extremer Hitze?

Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz empfiehlt unter anderem leicht verdauliche Kost. "Um Schwerverdauliches zu verarbeiten, muss sich der Körper mehr anstrengen als beispielsweise bei Obst und Gemüse." Dadurch entstehe zusätzliche Wärme im Körper. "Darüber hinaus ist es wichtig, die pralle Mittagssonne zu meiden."

Was ist über Hitzetote in Deutschland bekannt?

Für die besonders heißen Sommer 2018 bis 2020 errechneten Experten kürzlich eine signifikant gestiegene hitzebedingte Sterblichkeit in Deutschland. "Insbesondere das Jahr 2018 liegt mit einer geschätzten Anzahl von etwa 8.700 hitzebedingten Sterbefällen in einer ähnlichen Größenordnung wie die historischen Hitzejahre 1994 und 2003 (jeweils rund 10 000 Sterbefälle)", schrieben Forschende von Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt und Deutschem Wetterdienst (DWD) jüngst im "Deutschen Ärzteblatt".

Für 2019 schätzen die Forschenden 6900 hitzebedingte Sterbefälle, für 2020 sind es 3700. Über eine eigene Bilanz für Rheinland-Pfalz verfügt das RKI nicht.

Wie hoch ist die Waldbrandgefahr bei extremer Hitze?

Derzeit herrscht laut Deutschem Wetterdienst nahezu landesweit die zweithöchste Gefahrenstufe. Großflächige Waldbrände gab es den Landesforsten zufolge in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren nicht, sie lagen je unter zehn Hektar. 2021 wurden demnach acht Waldbrände gezählt, davon wurden zwei durch Brandstiftung und zwei durch Fahrlässigkeit verursacht.

"Jede und jeder von uns kann dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern", sagt die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne).

Was raten Pflegeheime bei diesen Temperaturen?

Immer wieder müssten Senioren an das Trinken erinnert werden, sagen Pflegekräfte. So sei es etwa nicht damit getan, für kühle und ausreichende Getränke zu sorgen, erklärt der Geschäftsführer der Caritasverbände Rheinland-Pfalz, Dirk Hermann. Es müsse zudem darauf geachtet werden, dass die Flüssigkeit "auch in den Menschen gelangt".

Im Altenzentrum St. Wendelinus mit Standorten im Kreis Bernkastel-Wittlich setzt man darüber hinaus auf kalte Waschungen, die die Heimbewohner abkühlen sollen. Außerdem müsse der Speiseplan während der Hitzeperioden so umgestellt werden, dass die Mahlzeiten nicht zusätzlich den Körper belasten, erklärt der Einrichtungsleiter.

