Beim Einkaufen wird viel Zeit mit dem Bezahlen an der Kasse verbracht. Anstellen, Artikel auf das Förderband legen, warten und nach der Kasse die Artikel wieder in Tüten verpacken.

Kaufland hat kürzlich ein neues System, den "K-Scan", eingeführt, der das Einkaufen noch schneller und einfacher machen soll. Auch die Drogeriekette dm hat ein „neues“ Bezahlsystem vorgestellt.

"K-Scan" von Kaufland: An diesen 5 Standorten ist es in RLP möglich

Kund*innen können bei Kaufland mit dem "K-Scan" jetzt die Waren selbst einscannen, nachdem sie sie in den Wagen gelegt haben. Das passiert entweder mit einem Handscanner, den man beim Betreten des Marktes mitnehmen kann oder via einem Smartphone. Voraussetzung ist allerdings der Besitz einer "Kaufland-Card" und im Fall des Einsatzes des eigenen Smartphones die Kaufland-App.

Alle, die das neue System nutzen wollen, müssen die Kaufland-Card besitzen. Sie ist das Vorteilsprogramm von Kaufland, wie es viele Supermarktketten bereits anbieten. Das neue Einkaufssystem kommt in über 50 Einkaufsmärkten in ganz Deutschland zum Einsatz. Auch in Rheinland-Pfalz findet man das neues System und zwar an folgenden Standorten:

in Oppenheim

in Bad Kreuznach

in Landau

in Worms

und in Pirmasens-Fehrbach

Auch die Drogeriekette dm führt ein neues Bezahlsystem ein. Laut Lebensmittel Zeitung plant das Unternehmen in diesem Jahr den Einsatz sogenannter Selbstbedienungskassen, an denen Kund*innen ihre Waren selbst scannen und bezahlen können. An den Self-Checkout-Terminals ist keine Bargeldzahlung mehr möglich. Stattdessen nehmen die SB-Kassen nur EC-Karten, Kreditkarten und demnächst Payback Pay an.

Kund*innen können ihre Waren selbst scannen und bezahlen, was die klassisch bemannten Kassen ergänzen soll. In der Lebensmittel Zeitung erklärte Stefan Seitz aus dem IT-Bereich von dmTech, dass noch in diesem Jahr rund 100 Filialen von dm SB-Geräte erhalten sollen.