Frankfurt am Main vor 51 Minuten

Gravierende Mängel

Rewe-Lieferant: Erhebliche Hygienemängel bei Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg festgestellt

Lebensmittelkontrolleure haben gravierende hygienische Mängel in einer Großmetzgerei in Frankfurt festgestellt, die Rewe beliefert. In der Fabrik von Wilhelm Brandenburg wurde unter anderem Schimmel entdeckt.