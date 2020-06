Rentenerhöhung im Juli: So viel Geld bekommen Rentner in Zukunft mehr

Rentenerhöhung zum 1. Juli 2020: Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland sollen im Sommer wieder spürbar mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine kräftige Rentenanhebung zum 1. Juli beschlossen.

Wann die erhöhte Rente erstmals auf dem Konto landet und um wie viel sich die monatlichen Auszahlungen jetzt erhöhen, erfahren Sie hier.

Rentenerhöhung im Juli: Um wie viel Prozent erhöht sich meine Rente?

Dass sich die Rentenauszahlungen im Juni erhöhen werden, steht bereits seit Ende April fest. Doch um wie viel Prozent steigt nun der Rentenwert? Hier ist zwischen alten und neuen Bundesländern zu unterscheiden. Nach den Verordnungen von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) steigen die Renten in Westdeutschland um 3,45 Prozent und in den neuen Bundesländern um 4,20 Prozent. Somit steigert sich der Rentenwert von 33,05 Euro auf 34,19 Euro (alte Bundesländer) und von 31,89 Euro auf 33,23 Euro (neue Bundesländer). Die Ost-Renten nähern sich damit weiter den West-Bezügen an. Bis 2024 sollen beide Rentenwerte gleich hoch sein. Dies berichtet die Deutsche Presseagentur.

Genaue Informationen über die Höhe der Anpassung erhalten Sie in der Rentenanpassungsmitteilung, welche Ihnen Anfang Juli von der "Deutschen Rentenversicherung" zugesendet wird.

Mehr Rente: Wann landet das Geld auf dem Konto?

Die Rentenerhöhung geschieht automatisch und muss nicht von jedem Ruheständler extra angefordert werden. Wann erstmals mehr Geld auf dem Konto landet, ist von Rentner zu Rentner unterschiedlich:

Pensionäre, die vor oder im März 2004 erstmals Rente erhalten habe, beziehen die Erhöhung bereits Ende Juni 2020 .

erstmals Rente erhalten habe, beziehen die Erhöhung bereits . Wer nach März 2004 erstmals Rente bezogen hat, profitiert von der Rentenerhöhung erst Ende Juli 2020.

Die Auszahlung der Renten erfolgt durch den Renten Service der Deutschen Post AG.