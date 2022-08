Rennerod: Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger am Samstag (3. September 2022)

am Samstag (3. September 2022) Konzert zur Unterstützung des Wünschewagens Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz Karten online verfügbar

Seit 2017 bringt der Wünschewagen Rheinland-Pfalz Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, an ihren Wunschort. So werden den Betroffenen wichtige Herzenswünsche erfüllt. Zur Unterstützung des Wünschewagens findet am Samstag (3. September 2022) ein Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger in Westerwaldhalle in Rennerod statt.

Wenn Menschen schwer krank sind und kurz vor ihrem Lebensende stehen, haben sie häufig noch einen letzten großen Wunsch – ihren Herzenswunsch. Diese Wünsche zu erfüllen, hat sich das Team des Wünschewagens Rheinland-Pfalz zur Aufgabe gemacht. So berichteten wir im Mai etwa über den 19-jährigen Fabian, der dank der Hilfe des Wünschewagens noch einen Tag im Thermalbad verbringen konnte.

Als Botschafter gehören die Mainzer Hofsänger zu den Unterstützer*innen des Wünschewagens. Auch im September setzen sie sich wieder für die Wünschererfüller*innen ein und geben in der Westerwaldhalle in Rennerod ein Benefizkonzert. Es ist bereits das dritte Konzert, das das Ehrenamtsprojekt in Zusammenarbeit mit Lotto Rheinland-Pfalz unterstützen soll.

Karten für das Konzert sind zum Preis von 15 Euro online erhältlich. Die Veranstaltung beginnt am Samstag (03. September 2022) um 19.00 Uhr. Einlass ist allerdings bereits ab 18.30 Uhr. Veranstalter ist der ASB Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.