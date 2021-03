Wie verschiedene Medien berichten, haben vier Jugendliche im saarländischen Merzig 600 Happy Meals für 2500 Euro gekauft.

Der Saarländische Rundfunk berichtet, dass dies wohl die höchste Rechnung in der Geschichte dieser Filiale sein dürfte.

Rekord-Rechnung bei McDonalds Merzig: 2500 Euro für 600 Happy-Meals

Manche alten Pokémon-Karten haben mittlerweile einen sehr hohen Wert. Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass es aktuell einen regelrechten "Run" auf McDonalds-Filialen, beziehungsweise die Geschenkzugabe in den Happy Meals, gibt.

Momentan gibt es nämlich bestimmte Pokémon-Sammelkarten in jedem Happy Meal. Viele Pokémon-Fans sehen in den Karten nun potenzielle Wertanlagen. Vier Jugendliche im saarländischen Merzig haben für die dortige Filiale wohl einen Rekord aufgestellt: Sie haben 600 Happy Meals für 2544 Euro gekauft.

Da es die Jugendlichen allerdings nur auf die Karten abgesehen hatten, haben sie neben den Karten nur mehrere Paletten Mineralwasser und ein paar Portionen Essen mitgenommen.

McDonalds reagierte mittlerweile und appellierte an die Restaurants, nur eine begründete Menge an Happy Meals pro Kunde zu verkaufen. Der Saarländische Rundfunk berichtet weiterhin, dass der Ansturm vermutlich eh bald abnehmen wird, da die Karten inzwischen so gut wie ausverkauft sind.