Bund-Länder-Gipfel verschoben: Die Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Montag, 12. April, werden verschoben. Grund dafür sei laut Medienberichten die große Uneinigkeit über die Corona-Regeln zwischen Bund und Ländern sowie den Bundesländern untereinander.

Berliner Bürgermeister Michael Müller hält eine kurze Rücksprache zwischen Kanzleramt und den Länderchefs für möglich, jedoch nicht das geplante Gipfel-Treffen. Inzwischen wurde bestätigt, dass der Termin ausfällt. Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich kritisch darüber.

Update vom 09.04.2021, 11.55 Uhr: Corona-Gipfel abgesagt - Infektionsschutzgesetz soll geändert werden

Die für den kommenden Montag (12.04.2021) geplante nächste Bund-Länder-Runde zum Vorgehen in der Corona-Pandemie fällt aus. Es werde in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag (09.04.2021) in Berlin mit.

Zudem bestätigte Demmer, dass Bund und Länder das Infektionsschutzgesetz ändern wollen, um bundeseinheitliche Regelungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu schaffen. Sie wollten mit der Änderung eine Regelung für das Vorgehen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner schaffen.

Update vom 09.04.2021, 10.40 Uhr: Spahn hält am Bund-Länder-Gipfel fest

Gesundheitsminister Jens Spahn hat eindringlich für konsequente und bundeseinheitliche Maßnahmen gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen geworben. "Ich empfehle uns allen, den Parteienstreit - Wahljahr hin oder her - herunterzufahren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Bekämpfung der Pandemie", sagte der CDU-Politiker am Freitag (09.04.2021) in Berlin. "Es braucht einen Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen."

Eine Bund-Länder-Runde sei eigentlich das richtige Format, um neue Maßnahmen zu beschließen. "Aber wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig", kritisierte Spahn. Die für Montag (12.04.2021) geplante Bund-Länder-Runde zu verschieben und nur eine kurze Rücksprache zu halten, reiche angesichts der Infektionslage jedenfalls nicht aus.

Spahn betonte, die aktuellen Infektionszahlen seien bereits sehr hoch, spiegelten wegen der Oster-Feiertage aber womöglich noch nicht einmal das wirkliche Infektionsgeschehen wider. In den Krankenhäusern zeige sich, wie ernst die Situation tatsächlich sei. Nach Daten vom Freitag haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI binnen eines Tages 25 464 Corona-Neuinfektionen gemeldet, gut 3500 mehr als vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 296 neue Todesfälle verzeichnet, gut 60 mehr als vor einer Woche. Das RKI geht jedoch davon aus, dass sich in den Ferien meist weniger Menschen testen lassen, was zu einer geringeren Meldezahl an die Gesundheitsämter führe.

Ursprüngliche Meldung vom 09.04.2021, 09.30 Uhr: Corona-Gipfel soll verschoben werden - Streit über harten Lockdown

Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs soll das geplante Bund-Länder-Treffen am 12. April laut Medienberichten vorerst nicht stattfinden.

Während die Kanzlerin einen harten Lockdown fordert und dafür auch Unterstützung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, sind die übrigen CDU-Länder - Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Saarland - strikt dagegen. Auch aus den SPD-geführten Bundesländern wird ein harter Lockdown abgelehnt. Laut Business Insider würde sie jedoch zumindest eine Vereinheitlichung der Regeln für den Einzelhandel und den Ausgangsbeschränkungen mittragen.

Um die Streitigkeiten zu umgehen, verfolge Merkel nun einen alternativen Plan: Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der Bund soll damit bundesweit einheitliche Corona-Regeln erlassen können. Ein solches Gesetz könnte im Eilverfahren vom Bundestag beschlossen werden, allerdings ist auch eine Mehrheit für die Gesetzesänderung im Bundesrat nötig.

Bund-Länder-Gipfel wegen Uneinigkeit über harten Lockdown verschoben

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat am Freitag (09.04.2021) im ZDF-Morgenmagazin bestätigt, dass ein Treffen am Montag unwahrscheinlich sei . "Ich glaube, es wird bestenfalls eine kurze Rücksprache geben zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzleramt, weil der Bundestag jetzt gestern deutlich gemacht hat, er will vor einer möglichen Beschlussfassung miteinbezogen sein und eine Diskussionsmöglichkeit haben", sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

"Und es ist auch noch nicht hinreichend klar, was Überlegungen aus dem Kanzleramt wirklich bedeuten sollen, ein kurzer, harter Lockdown", so der SPD-Politiker. Müller sagte, es gebe schließlich einen Lockdown und sehr viele Maßnahmen in den Bundesländern, die auch umgesetzt werden. "Insofern muss jetzt schon erklärt werden, was dazu kommen soll auch in Anbetracht bundesweit sinkender Zahlen."

Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin hatten bei ihrer Videoschalte am 22. März beschlossen, dass sie am 12. April erneut beraten. Nach Informationen der dpa aus Länderkreisen und anderer Medien stand zuletzt eine Verschiebung der geplanten Beratungen möglicherweise auf Mittwoch (14. April) im Raum.