Rechter Terror in Halle: Unsere Untätigkeit tötet

Ein Mann versucht in Halle in eine Synagoge einzudringen, während dort rund 80 Menschen Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag, feiern. Als dies scheitert, erschießt der Mann zwei Menschen in der Umgebung.

Die Tat ist erschreckend und macht betroffen - es wäre aber so verheerend wie heuchlerisch, jetzt von einem "Alarmzeichen" zu sprechen oder davon, dass rechter Terror jetzt in Deutschland angekommen ist.

Er ist schon lange da: Die Wehrsportgruppe Hofmann, der Anschlag aufs Oktoberfest 1980, die Morde des NSU, die Ermordung von Walther Lübcke - rechtsextremer Terror begleitet die Geschichte der Bundesrepublik schon lange.