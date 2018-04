Radio-Frequenzen: Dreht ein UKW-Betreiber MDR, NDR & co. den Saft ab?

Betreiber droht mit Abschaltung der UKW-Signale:



Erneute Prüfung am Montag



Ab Mitte der kommenden Woche könnten zahlreiche Radiosender nicht mehr über UKW zu empfangen sein. Hintergrund sind Unstimmigkeiten zwischen den Antenneneigentümern und Sendernetzbetreibern, die nun in einer Abschaltung der UKW-Signale gipfeln zu drohen. Bis zu zehn Millionen Radiohörer könnten betroffen sein, bestätigte ein Sprecher der Firma Media Broadcast, die das Sendernetz jahrelang betrieben hat, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Streitpunkt ist die Höhe der von den neuen Besitzern verlangten Preise für die Antennennutzung.Der Grund für die Funkstelle ist nun allerdings etwas anders gelagert. Am 1. April sind ein Großteil der verkauften Antennen an die neuen Besitzer übergegangen, bis dahin gab es jedoch noch keine Einigung zwischen den neuen Eigentümern und den Sendernetzbetreibern. Dass bis zum Eigentümerwechsel keine Verträge unterschrieben sein würden, zeichnete sich schon länger ab. Media Broadcast bot daraufhin bereits Mitte März an, die UKW-Sendernetztechnik zunächst bis Ende Juni weiter zu betreiben. Eigentlich war ihre ursprüngliche Beauftragung bereits ausgelaufen oder von den Programmveranstaltern gekündigt worden.Dafür verlangte das Unternehmen von den Programmveranstaltern selbst oder deren Sendernetzbetreibern allerdings eine formale Beauftragung bis zum 6. April. Andernfalls werde Media Broadcast die Sender abschalten. Bis Donnerstagmittag wurde das Unternehmen eigenen Angaben zufolge allerdings nur von einem Viertel der betroffenen Veranstalter beauftragt. Am Montag wird das Unternehmen laut dem Sprecher nochmals prüfen, von welchen Programmveranstaltern Aufträge eingegangen sind. Wer sich bis dahin nicht gemeldet habe, werde am Mittwoch abgeschaltet."Seit dem 1. April funken wir ohne Rechtsgrundlage und ohne Bezahlung, da keine Beauftragung vorliegt", erklärte der Media Broadcast-Sprecher dem epd: "Wir hoffen, dass die Kommunikation der möglichen Abschaltung am Mittwoch als Weckruf verstanden wird."Hintergrund ist, dass Media Broadcast seine UKW-Antennen im Dezember verkauft hat. Die neuen Besitzer verlangen nun offenbar deutlich höhere Preise für die Nutzung. Branchenintern geht man von einer Preiserhöhung um etwa 30 Prozent aus. Eine Abschaltung stand zwischenzeitlich schon einmal zum Eigentümerwechsel am 1. April im Raum, damals vonseiten der Antennenbesitzer. Bei einem Runden Tisch in Berlin Mitte März einigten sich Aufsichtsbehörden, Radiosender und Netzbetreiber jedoch auf die Übergangslösung, den Sendebetrieb zunächst unverändert über den 31. März hinaus fortzuführen, während die Verhandlungen weitergehen.