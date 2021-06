Deutschland vor 2 Stunden

Quiz

Quiz: Die größten politischen Skandale und Affären Deutschlands

Politiker repräsentieren als gewählte Vertreter die Bevölkerung, sie packen gesellschaftliche Probleme an und bewältigen Krisen. Zwischen den vielen Leuten, die diesem Ideal nacheifern, gibt es so manches Schwarzes Schaf, das den Ansprüchen nicht gerecht wird oder sich selbst bereichern will. Kennen Sie die politischen Skandale und Affären Deutschlands?