Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Bundespolizei rund 400 Angriffe auf Polizeibeamte in Zusammenhang mit der Durchsetzung der Maskenpflicht und anderer Schutzbestimmungen registriert. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der Abgeordneten Martina Renner (Linke) hervorgeht, wurden bei den 401 Angriffen insgesamt 105 Beamtinnen und Beamte verletzt.

1309 Delikte an Bahnhöfen und in Zügen

An Bahnhöfen und in Zügen hat die Bundespolizei demnach 1309 strafrechtlich relevante Delikte in Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angezeigt und zur weiteren Bearbeitung an die jeweils zuständige Landesbehörde abgegeben.

Die Gegner der Corona-Maßnahmen propagierten seit zwei Jahren «eine Rhetorik der Gewalt gegen staatliche Institutionen», sagte Renner der Deutschen Presse-Agentur. Die hohe Zahl angegriffener Bundespolizisten seien nicht das Ergebnis spontaner Wut, «sondern die Konsequenz einer massiven Mobilisierung von rechts».

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte bereits im Februar vor einem sich verfestigenden Kreis einer «Corona-RAF» in der «Querdenker»-Szene. Die Zahl der Demonstrierenden gegen die Corona-Maßnahme von Regierungen und Behörden gehe zurück, sagte Söder in einem Interview der Würzburger Mainpost. «Einige Menschen haben sich in der Pandemie leider in eine Welt von Verschwörungstheorien verirrt», sagte der CSU-Chef. «Wir dürfen am Ende keine "Corona-RAF" bekommen, für die Gewalt akzeptabel wäre.» Deswegen sei es wichtig, konsequent gegen antidemokratische Tendenzen vorzugehen.

