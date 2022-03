Krieg in der Ukraine: Die Angriffe der russichen Truppen reißen nicht ab, auch immer mehr Zivilisten fallen dem Krieg zum Opfer. Die dritte Verhandlunsrunde am Montagabend (7. März 2022) erzielte kaum Fortschritte. Am Tag darauf zeigte sich der ukrainische Präsident Selenskyj aber bereit für einen Dialog mit Putin.

Zahlreiche Politiker und Prominente melden sich immer wieder per Twitter und Co. zu Wort, um Russlands Vorgehen scharf zu verurteilen und mit Sanktionen zu drohen. Der Chef der CIA verkündete nun eine düstere und bedrückende Prognose für die kommenden Wochen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt findet ihr außerdem in unserem Nachrichten-Ticker.

Düstere Prognose der CIA: Kämpfe werden noch schlimmer

Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sagt im Ukraine-Krieg düstere Wochen voraus. "Ich glaube, Putin ist im Moment wütend und frustriert", sagte Burns am Dienstag bei einer Anhörung im US-Kongress mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Er wird wahrscheinlich noch einen draufsetzen und versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer zu zermalmen." Die nächsten paar Wochen würden vermutlich "hässlich", und die Kämpfe in den Städten noch schlimmer als bisher.

Eine nachhaltige Lösung für Putin sei nicht in Sicht, sagte der CIA-Chef. Es sei nicht absehbar, wie der Kremlchef in der Ukraine ein Marionettenregime oder eine pro-russische Führung aufrechterhalten könnte, die er gegen den massiven Widerstand der ukrainischen Bevölkerung zu installieren versuche. Gerade Putins Aggression bei der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 habe in der Ukraine jenes starke Gefühl nationaler Selbstständigkeit und Souveränität geschaffen, dem er heute gegenüberstehe.

Für Putin sei der Angriff auf die Ukraine eine Angelegenheit von tiefer persönlicher Überzeugung. "Seit vielen Jahren schwelt in ihm eine explosive Mischung aus Gram und Ambitionen", sagte Burns. "Er hat ein System geschaffen, in dem sein eigener Beraterkreis immer enger wird. Covid hat diesen Kreis noch enger gemacht. Und es ist ein System, in dem es sich nicht als karrierefördernd erweist, wenn jemand sein Urteil in Frage stellt oder herausfordert."

Bei seiner Entscheidung für einen Angriff auf die Ukraine habe sich der russische Präsident komplett verkalkuliert, argumentierte der Geheimdienst-Chef. Putin habe gedacht, die Ukraine sei schwach und leicht einzuschüchtern. Zum anderen habe Putin wohl vermutet, die Europäer, insbesondere die Franzosen und die Deutschen, seien durch die Wahlen in Frankreich und den Führungswechsel in Deutschland abgelenkt und risikoscheu. "Drittens glaubte er, seine Wirtschaft sanktionssicher gemacht zu haben." Außerdem sei der Kremlchef zuversichtlich gewesen, dass er sein Militär modernisiert habe und es in der Lage sei, einen schnellen Sieg zu minimalen Kosten zu erringen. All diese Einschätzungen hätten sich als falsch erwiesen.

Streit um humanitäre Korridore: Macron wirft Putin Heuchelei vor

Nach Putins Angebot, ukrainische Flüchtlinge über humanitäre Korridore nach Russland zu bringen, übt der französische Präsident Emmanuel Macron erneut scharfe Kritik: Bei seinem Vorschlag handle es sich um „moralischen und politischen Zynismus“, sagte Macron an Putin gerichtet. Er kenne nämliche keine Ukrainer, die nach Russland fliehen möchten.

„Das ist reine Verlogenheit. Das ist eine bloße PR-Nummer, die ich verachte“, machte Frankreichs Präsident in einem Interview mit dem Sender TF1 deutlich. Zunächst Korridore einzurichten und in diesen dann Zivilisten anzugreifen sei „reine Heuchelei“, so Macron. Trotzdem wolle er den Kontakt zu Putin aufrechterhalten.

Russland hatte die Ukraine zuvor beschuldigt, sich nicht an die Abmachungen bezüglich der Einrichtung humanitärer Korridore zu halten. Die ukrainische Regierung kritisiert wiederum, dass die Korridore nach Belarus und Russland und nicht in den Westen führen würden.

Schröder weiter unter Druck: Ehefrau verteidigt Ex-Kanzler

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) steht wegen seines Festhaltens an Geschäftsbeziehungen zu Russland trotz des Krieges in der Ukraine weiter unter Druck. Er selbst nahm zu den Vorwürfen bislang nicht Stellung. Am Samstag meldete sich erneut seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim auf Instagram zu Wort und verteidigte ihren Mann. Sie hatte bereits vor einigen Tagen eine Stellungnahme gepostet, diese aber noch kurzer Zeit wieder gelöscht.

Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze, schrieb Soyeon Schröder-Kim in ihrem Beitrag am Samstag. «Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB.»

Konkret geht es bei Schröders Geschäftsbeziehungen um Posten bei den russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Der frühere Kanzler steht seit langem wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. Er gilt als langjähriger Freund von Präsident Wladimir Putin, der am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat.

Scholz fordert Schröder zu Posten-Verzicht auf

Nach der SPD-Spitze hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Vor-Vorgänger in der vergangenen Woche dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Die Heidelberger Sozialdemokraten beantragten Schröders Parteiausschluss. Der DFB forderte den Altkanzler als Ehrenmitglied des Verbands auf, auf die «Funktionen in russischen Staatskonzernen» zu verzichten oder seine Ehrenmitgliedschaft im DFB aufzugeben. Borussia Dortmund entzog ihm die Ehrenmitgliedschaft.

Am Samstag teilte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit, sie habe Schröder den im Jahr 2005 verliehenen Heinrich-Albertz-Friedenspreis aberkannt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse auf das Schärfste verurteilt werden. «Die andauernden geschäftlichen Verbindungen Gerhard Schröders nach Russland und seine Weigerung, sich konsequent von Putin zu distanzieren, stehen dem entgegen», erklärte AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner.

Schröder hatte sich am 24. Februar öffentlich auf seiner Seite im Online-Netzwerk LinkedIn zum Krieg in der Ukraine geäußert. In seinem Beitrag forderte er Russland dazu auf, den Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Gleichzeitig betonte er, dass bei notwendigen Sanktionen die politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Europa und Russland nicht ganz gekappt werden dürften.

Auch in den Augen der Bevölkerung in Deutschland gerät Schröder wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten immer mehr ins Abseits. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die «Bild am Sonntag» vertraten 74 Prozent aller Deutschen und sogar 82 Prozent der SPD-Wähler die Ansicht, dass Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden sollte. 75 Prozent (SPD-Wähler: 79 Prozent) finden gar, dass Schröders Ruhegehalt gestrichen werden sollte, wenn er seine Spitzenjobs bei russischen Staatskonzernen nicht aufgibt. Insa hatte dazu am 4. März 1005 Personen befragt.

Erneute Proteste in ganz Deutschland: Tausende demonstrieren gegen Krieg in Ukraine

In vielen deutschen Städten sind am Samstag (5. März 2022) erneut Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

In Hamburg zogen Demonstranten durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Solidarität mit dem Land zu setzen. Darunter waren Menschen unterschiedlicher Generationen, auch Kinder und Familien. Viele hatten Ukraine- und EU-Flaggen dabei. Auf Plakaten waren Sprüche wie "Stop Putin stop war" oder "Frieden schaffen" zu lesen. Nach Polizeiangaben besuchten die Auftaktkundgebung bis zu 30.000 Menschen, an dem anschließenden Zug durch die Innenstadt beteiligten sich in der Spitze etwa 22.000 Menschen.

In München forderten laut Polizei rund 2000 Menschen mit einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat ein Kriegsende. Einige Demo-Teilnehmer verlangten, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müsse. In Osnabrück setzten zahlreiche Menschen mit Friedensgebeten und einer Demonstration ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. In Düsseldorf startete eine Demonstration unter dem Motto "Zusammen gegen die russische Aggression". Für den Nachmittag war ein Friedensmarsch durch die Innenstadt geplant. In ganz Deutschland hatte es bereits in den vergangenen Tagen vielerorts Demos gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gegeben.

Baerbock wirft Putin "unmenschliche Angriffe" in der Ukraine vor

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Russland gezielte Angriffe gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vor. "Man sieht deutlich, dass dieser Angriffskrieg Putins darauf abzielt, mit brutalster Härte jetzt auch gegen Zivilbevölkerung vorzugehen", sagte sie am Freitagnachmittag (4. März 2022) am Rande von Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. "Wir verurteilen aufs Schärfste das, was in den letzten Stunden passiert ist - dass sich die Angriffe weiter ausweiten auf Zivilbevölkerung."

Dass der russische Präsident Wladimir Putin "mit absoluter Härte" gegen die Zivilbevölkerung vorgehe, mache noch einmal deutlich, dass er sich um internationale Vereinbarungen und internationale Regeln nicht schere, ergänzte die Grünen-Politikerin.

Nach Angaben von Baerbock wird die humanitäre Unterstützung der vom Krieg betroffenen Ukrainer nun massiv ausgebaut. Man müsse dafür sorgen, dass die von den "unmenschlichen Angriffen" betroffenen Menschen Zugang zu humanitärer Hilfe, Medikamenten, Nahrungsmitteln und Wasser haben, sagte sie.

Vitali Klitschko attackiert Putin: "Er ist ein Macho"

Vitali Klitschko, ehemaliger Profi-Boxer und Bürgermeister von Kiew, schickt in einem Interview einen eindringlichen Appell: Nur durch die Unterstützung Europas könne die Ukraine die Angriffe der russischen Armee überstehen. Dabei richtete er sich auch direkt an Deutschland: "Deutschland, bleiben Sie bitte mit uns. Wir kämpfen auch für deutsche Werte. Der Grund für diesen Krieg ist, dass wir ein Teil der europäischen Familie sein wollen und das passt nicht in Putins Vision", sagte der 50-Jährige in einem gemeinsamen Interview von ARD und ZDF.

Klitschko befindet sich trotz der andauernden Angriffe weiterhin in Kiew. Die Attacken auf die Ukraine hätten das wahre Gesicht Russlands offenbart und deutlich gemacht, dass das Vorgehen von Wladimir Putin eine Gefahr für ganz Europa darstelle, so Klitschko weiter. "Ich hoffe, Präsident Putin wird meine Rede hören. Und morgen nimmt er seine Soldaten und geht heim nach Russland. Aber er ist ein Macho. Er will Stärke zeigen, er kann nicht verlieren."

Sowohl die russischen Soldaten als auch die Zivilbevölkerung werde stark durch die Propaganda der Regierung beeinflusst. Doch Klitschko macht deutlich: "Die denken, wir alle hier hassen Russen. Ich habe gesagt, nein, wir hassen die Russen nicht. Wir hassen die Politik Russlands, der Russischen Föderation. Wie kann ich Russen hassen? Meine Mutter ist Russin. Die Hälfte meines Blutes ist russisch. Es ist eine Frage der Werte", betonte Klitschko im Morgenmagazin-Interview.

Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt sei weiterhin sehr angespannt, doch Aufgeben sei keine Option. Klitschko schätzt, dass etwa 100 Zivilisten in Kiew getötet wurden. Trotzdem werde er die Hauptstadt nicht verlassen, das habe er geschworen. Er gehe aber sicher davon aus, dass die russische Armee versuchen werde, Kiew zu erobern. "Wenn ich sterben muss, dann sterbe ich." Auch sein jüngerer Bruder Wladimir Klitschko meldete sich im Interview mit der ARD zu Wort: „Wir werden beschossen, gekillt, und zwar sinnlos. Wir sind eine friedliche Nation, die keinem etwas getan hat, die keinen bedroht hat und wir werden bewusst gekillt.“

Macron telefoniert mit Putin: Russland werde teuer bezahlen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag (3. März 2022) erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Das eineinhalbstündige Gespräch sei "ernsthaft und schwierig" gewesen. Laut einem seiner Berater hat Macron dabei gesagt, dass Putin mit der Invasion der Ukraine einen großen Fehler mache. Russland werde dafür teuer bezahlen und am Ende isoliert und geschwächt dastehen.

Macron machte klar, dass die Saktionen für eine sehr lange Zeit in Kraften bleiben würden. Im Élysée hieß es nach dem Telefonat, Putin sei "sehr entschlossen, das gesamte Land zu kontrollieren". Nach Einschätzung Macrons steht das Schlimmste im Krieg in der Ukraine noch bevor. Dabei verwies er auch darauf, dass Putin nicht von seinen inakzeptablen Forderungen ablassen will.

Zur Position der Ukraine hieß es: "Es ist nicht möglich, mit einer Pistole an der Schläfe zu verhandeln." Es sei nicht denkbar, ein Land zu demilitarisieren, das angegriffen werde. Putin habe dagegen in dem Gespräch die Forderungen seines Landes bekräftigt. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status. Er wiederholte außerdem, dass er die "Entnazifizierung der Ukraine" anstrebe. Dazu soll Macron ihm gesagt haben: "Sie belügen sich selbst."

Das war nicht die einzige Lüge, die der französische Präsident Putin vorwarf. Er mahnte ihn zudem, zivile Opfer zu vermeiden. Putin habe darauf eine formelle Antwort gegeben, ohne sich zu verpflichten. Den Angriff russischer Soldaten auf Kiew stritt er ab, ebenso dass es dabei zivile Opfer gegeben habe. "Du erzählst Märchen, Du suchst nach Vorwänden", soll Macron zu ihm gesagt haben. Der Kreml erklärte im Anschluss an das Telefonat, Russland werden den Kampf in der Ukraine "kompromisslos fortsetzen".

Gerhard Schröders Ehefrau löscht Instagram-Post zum Ukraine-Krieg

Knapp eine Woche nach Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich dessen Ehefrau Soyeon Schröder-Kim fast wortgleich zum Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert. Viele Menschen hätten sie gefragt, "ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über den Krieg in der Ukraine reden könnte", schrieb Schröder-Kim am Mittwoch (2. März 2022) in einem Instagram-Beitrag, der wenige Stunden später nicht mehr aufrufbar war. Sie betonte, der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine müssten schnellstmöglich beendet werden. "Das ist eindeutig die Verantwortung der russischen Regierung."

Wie zuvor ihr Mann verwies jedoch auch Schröder-Kim auf die Bedeutung bestehender Verbindungen zu Russland. Mit Blick auf die Zukunft gelte, "dass die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Deutschland und Russland bestehen, nicht gekappt werden", schrieb sie. "Denn diese sind - trotz der gegenwärtig dramatischen Lage - die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich wird." Etwa drei Stunden nach der Veröffentlichung war der Beitrag nicht mehr online.

Schröder steht seit langem wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. Der SPD-Politiker gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Regierung in Moskau im Online-Netzwerk LinkedIn aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede.

Kremlgegner Nawalny ruft Russen zu Protesten gegen Ukraine-Krieg auf

Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat die Menschen in Russland zu Protesten gegen den Krieg im Nachbarland Ukraine aufgerufen. Protestiert werden solle jeden Tag - "wo auch immer ihr seid: in Russland, Belarus oder auf der anderen Seite des Planeten", hieß es am Mittwoch (2. März 2022) auf Nawalnys Twitter- und Instagram-Account. "Wir, Russland, wollen eine Nation des Friedens sein. Leider Gottes würden uns nur wenige Menschen derzeit so nennen", heißt es weiter.

"Aber lasst uns wenigstens nicht zu einer Nation verängstigter Schweigsamer werden. Feiglinge, die vorgeben, den Angriffskrieg unseres offensichtlich wahnsinnigen Zaren gegen die Ukraine nicht zu bemerken", schreibt Nawalny. "Ich kann, will und werde nicht schweigen, wenn ich sehe, wie pseudohistorischer Unsinn über die Ereignisse vor 100 Jahren für Russen zu einer Entschuldigung geworden ist, um Ukrainer zu töten, und diejenigen, die sich verteidigen, Russen töten."

Der 45-Jährige rief dazu auf, sich trotz drohender Festnahme auf die Straße zu trauen. Die russischen Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. In den vergangenen Tagen wurden Bürgerrechtlern zufolge russlandweit bereits Tausende Menschen bei Anti-Kriegs-Demos festgenommen. "Um den Krieg zu stoppen, müssen wir die Gefängnisse und Gefangenentransporter füllen", hieß es nun auf Nawalnys Account. "Alles hat seinen Preis. Und nun, im Frühling 2022, müssen wir diesen Preis bezahlen." Abschließend fordert er: "Kämpfen wir gegen den Krieg."

Auch der im Ausland lebende frühere Oligarch Michail Chodorkowski forderte, Haftstrafen nicht zu fürchten: "Sind eure 15 Tage (Haft) es wert, damit kein friedlicher Mensch sterben muss?", fragte der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin in einer Videobotschaft. "Wenn sie es wert sind, dann geht auf die Straßen und sitzt sie danach ab."

Joe Biden attackiert Putin in Ansprache

US-Präsident Joe Biden war einer der ersten, der Russlands Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilte. Nun hat er in einer Rede an die Nation noch einmal mit deutlichen Worten nachgelegt und sich direkt an Putin gewandt: Die Angriffe des russischen Militärs auf zahlreiche ukrainische Städte seien ein Versuch, „die Fundamente der freien Welt zu erschüttern“.

Doch Putin habe sich schwer verkalkuliert, da er weder mit der Gegenwehr des ukrainischen Volkes noch mit der internationalen Unterstützung gerechnet habe. „Ihre Furchtlosigkeit, ihr Mut und ihre Entschlossenheit inspirieren die Welt. Gruppen von Bürgern blockieren Panzer mit ihren Körpern. Jeder, vom Studenten bis zum pensionierten Lehrer, wurde zum Soldaten, der sein Heimatland verteidigt.“ Diese „Wand aus Stärke“ stehe Putins Plänen nun im Weg.

Die gegen Russland verhängten Sanktionen hätten bereits jetzt Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. „Putin ist nun isolierter, als er es jemals zuvor war“, so Biden in seiner Rede. „Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben sein wird, wird Putins Krieg mit der Ukraine Russland schwächer und den Rest der Welt stärker zurückgelassen haben.“

Der US-Präsident versicherte der Ukraine seine Unterstützung und warnte Putin gleichzeitig vor weiteren Konsequenzen: „Putin hat keine Ahnung, was da auf ihn zukommt.“ Der Westen werde „mit allem, was wir haben, jeden Zentimeter Nato-Territorium verteidigen“. Und: "Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos."

Gysi und Wagenknecht: Brief entfacht Streit

Während die Angriffe in der Ukraine immer mehr Menschenleben kosten, attackiert Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionschef der Linken, sieben seiner Parteikollegen - allen voran Sahra Wagenknecht. In einem offenen Brief zeigte er sich "entsetzt" über eine Stellungnahme, die Wagenknecht zuvor gemeinsam mit Klaus Ernst, Sevim Dagdelen, Andrej Hunko, Sören Pellmann, Zaklin Nastic und Christian Leye zum Ukraine-Konflikt abgegeben hatte. Darin kritisierten die Parteimitglieder die von den USA beeinflusste Außenpolitik sowie die Nato-Osterweitung, die das Verhältnis zu Russland maßgeblich verschlechtert hätte.

Gysi warf seinen Kollegen daraufhin eine "völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und dem Leid“ vor. „Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten. Die Nato ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch“, schrieb er an seine Fraktion gerichtet.

Nur wenig später kontert Wagenkencht - und zeigt sich wiederum "entsetzt" über Gysis Vorwürfe. In einem Statement weist sie seine Kritik zurück und betont, Putins Vorgehen ebenfalls zu verurteilen. Zu behaupten, sie würde die Angriffe auf die Ukraine rechtfertigen wollen, "grenzt an Rufmord", schreibt Wagenknecht.

Dabei habe Gysis Kritik einen ganz anderen Hintergrund: "Gregor Gysi hatte der Fraktion vorgeschlagen, den Antrag der Regierungsparteien und der Union, der ein gigantisches Aufrüstungsprogramm und umfangreiche Waffenlieferungen an Ukraine fordert, mitzuzeichnen und ihm zuzustimmen. Dem ist die Fraktion nicht gefolgt. Die Fraktion hat den Regierungsantrag vielmehr geschlossen abgelehnt. Gregor Gysi selbst hat an der Abstimmung leider nicht teilgenommen, da er zeitgleich in einem Berliner Kino sein neues Buch vorgestellt hat."

Baerbock: Europa erlebt seine schwersten Stunden

Außenministerin Annalena Baerbock reist für Beratungen zum Ukraine-Konflikt nach Polen. Zuvor hatte sie in einem Interview betont, dass es bei der Sicherstellung der europäischen Einigkeit um eine "Überlebensfrage" gehe. "In seinen schwersten Stunden steht Europa am engsten zusammen. Unsere Einigkeit ist für Europa deshalb heute zu einer Überlebensfrage geworden", sagte die Grünen-Politkerin in Berlin.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau wird Baerbock gemeinsam mit dem fränzösischen Außenminister Jean-Yves Le Drian empfangen. "Wenn unsere drei Länder an einem Strang ziehen - wie jetzt bei der Unterstützung der Ukraine - zieht Europa an einem Strang", machte Baerbock vor ihrer Abreise deutlich.

EU-Beitritt der Ukraine und Putins Atom-Drohung

Außenministerin Annalena Baerbock hat die indirekte Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Atomwaffen kritisiert. "Ich fordere Russland auf, solche eskalierenden Äußerungen in Zukunft zu unterlassen", sagte sie am Montag (28. Februar 2022) in Berlin. Sie betonte außerdem, dass die Nato keine Bedrohung für Russland darstelle. Die Äußerung Putins sei aber ernst zu nehmen. Putin hatte am Sonntag befohlen, die Abschreckungswaffen der Atommacht Russland in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Ankündigung wurde als Drohung mit dem Atomwaffenarsenal des Landes aufgefasst.

Baerbock hat sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine zurückhaltend zu einem raschen EU-Beitritt des Landes geäußert. Allen sei bewusst, "dass ein EU-Beitritt nichts ist, was man in einigen Monaten vollzieht", sagte die Grünen-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit ihrem slowenischen Kollegen Anže Logar in Berlin. Vielmehr ziehe ein solches Vorhaben einen intensiven und tiefgreifenden Transformationsprozess mit sich. Zugleich betonte Baerbock: "Die Ukraine ist Teil des Hauses Europa." Die Europäische Union sei immer ein Haus gewesen, dessen Türen offen waren. Von Seiten der EU gebe es hier keine Abschottung. Die Außenministerin ergänzte, es gebe über die EU hinaus viele europäische Institutionen, die gemeinsam für Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent sorgen würden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor angesichts des russischen Angriffskriegs auf einen EU-Beitritt seines Landes gepocht. "Wir wenden uns an die EU zur unverzüglichen Aufnahme der Ukraine nach einer neuen speziellen Prozedur", sagte er. "Ich bin überzeugt, dass das gerecht ist. Ich bin überzeugt, dass wir das verdient haben." Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich am Sonntag für einen Beitritt der Ukraine aus.

Matteo Renzi fordert: Nur Merkel könne mit Putin verhandeln

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi fordert die EU und die Nato auf, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel als Vermittlerin im Ukraine-Krieg einzusetzen. Die 67-Jährige könne als eine der wenigen mit Russlands Präsident Wladimir Putin auf Augenhöhe verhandeln, sagte der Politiker der Tageszeitung "La Stampa". "Sie ist die einzige, die in Moskau, Washington und allen Hauptstädten reden kann und gehört wird. Wollen wir sie in der Rente lassen, während die Welt in Trümmern geht? Soll das ein Witz sein?"

Die CDU-Politikern hatte in ihrer 16-jährigen Amtszeit als Kanzlerin oft mit Putin gesprochen und gilt als Kennerin des Kreml-Chefs. Renzi, Regierungschef in Italien von Februar 2014 bis Dezember 2016, hatte schon vor zwei Tagen in einem Tweet unterstrichen, dass die Nato und die Europäische Union Merkel als Sondergesandte zu Putin schicken sollen. Sie sei "respektiert und einflussreich genug, um dieses Massaker zu stoppen", schrieb der 47-Jährige.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke: "Putin, stoppen Sie das Morden"

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, die Angriffe auf die Ukraine sofort zu stoppen. "Herr Präsident Putin, stoppen Sie sofort die Aggression gegen die Ukraine! Stoppen Sie das Morden, stoppen Sie den Krieg!", sagte der Landeschef am Sonntag bei der Sondersitzung im Bundestag.

Woidke bezeichnete die Angriffe Russlands auf die Ukraine unter anderem als "Tragödie" und erinnerte auch an die getöteten sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Auch dieser hohe Preis - "25 Millionen Tote" - müsse für Putin eine Mahnung sein, nie wieder Krieg zu führen, sagte Woidke.

Es sei ein "Krieg gegen die Demokratie und gegen die Freiheit", der sich "gegen uns alle" richte, betonte der SPD-Politiker. Auch er persönlich sei "tief enttäuscht, verbittert und frustriert" von den Entwicklungen und dem Agieren des russischen Präsidenten. "Ich hätte mir noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, was am 24. Februar dieses Jahres Realität geworden ist", sagte Woidke. "Es ist ein verbrecherischer Krieg, den der russische Präsident vom Zaun gebrochen hat", sagte er und betonte damit, dass nicht die russische Zivilgesellschaft diesen Krieg angezettelt habe. Woidke warb deshalb dafür, die Verbindungen zur russischen Bevölkerung weiterhin aufrechtzuerhalten.

Außenministerin Annalena Baerbock betont: "Putin wollte diesen Krieg"

Außenministerin Annalena Baerbock betonte bei der Sondersitzung im Bundestag, der Westen habe "bis zur letzten Minute" versucht, den Konflikt mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Aber: "Putin wollte diesen Krieg." Der Kreml habe den Westen eiskalt belogen. Die Grünen-Politikerin verteidigt zugleich die Kehrtwende der Bundesregierung, jetzt doch Waffen an die Ukraine zu liefern.

Die Sanktionen gegen Russland müssten langfristig angelegt sein. Der Krieg werde Russland ruinieren, da ist sich Baerbock sicher. Aber: "Wir müssen sicherstellen, dass uns nach drei Monaten nicht die Puste ausgeht." Die Sanktionen müssten "das System Putin im Kern treffen" - wirtschaftlich, finanziell und individuell.

Donald Trump lobt Putin - er sei "schlau"

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei einem Auftritt auf der Konferenz der amerikanischen Konservativen CPAC Bezug auf den Krieg in der Ukraine genommen. Er äußerte sich verächtlich über das Vorgehen des Westens und der USA, während er Russlands Präsident Wladimir Putin lobte: Die Nato verhalte sich in der Ukraine-Krise "alles andere als intelligent". Putin hingegen sei "schlau".

"Das wirkliche Problem ist, dass unsere Anführer so blöd sind". Den Einmarsch Russlands in die Ukraine habe sein Nachfolger Joe Biden mit seiner "Schwäche" zu verantworten.

Andrij Melnyk kritisiert Ministerpräsidentin für Tweet scharf

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig heftig wegen Solidaritätsbekundungen mit seinem Land kritisiert. Er reagierte auf Twitter auf einen Tweet der SPD-Politikerin, die ein Foto des in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlten Landtags verbreitet und geschrieben hatte: "Solidarität mit der Ukraine." Der für scharfe Formulierungen bekannte Melnyk kommentierte dies knapp mit: "Die Heuchelei ist zum Kotzen Manuela Schwesig."

Zum Hintergrund: In Vorpommern landet die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 an, durch die russisches Erdgas nach Deutschland geliefert werden sollte. Die Bundesregierung hat das noch nicht in Betrieb genommene Projekt wegen der Eskalation in der Ukraine auf Eis gelegt. Die Ukraine und Polen sind seit jeher scharfe Gegner der Leitung.

Schwesig war eine vehemente Befürworterin und hatte bis zum russischen Krieg gegen die Ukraine auch eine ausgesprochen Moskau-freundliche Politik verfolgt. Moskaus Angriff hatte sie dann als Bruch des Völkerrechts "aufs Schärfste" verurteilt und Präsident Wladimir Putin aufgefordert, die Gewalt zu stoppen.

SPD-Fraktionschef Mützenich: Putin handelt komplett irrational

Russlands Präsident Wladimir Putin schadet nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich mit dem Angriff auf die Ukraine letztendlich auch seinem eigenen Land. "Er handelt komplett irrational", sagte Mützenich der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) mit Blick auf Putin. "Ich bezweifele mittlerweile, dass er die Zeichen noch klar erkennen kann." So werde der Krieg zur Folge haben, dass Russland "energiepolitisch verzwerge", weil sich die Europäer nun schnellstmöglich andere Quellen für Gas und Öl erschließen würden.

Russland hatte in der Nacht zum Donnerstag eine Invasion in die benachbarte Ukraine begonnen. Im Zuge des Angriffs ist in Europa auch eine Diskussion über die hohe Abhängigkeit von russischen Importen bei fossilen Energieträgern aufgekommen.

Junge Liberale kritisieren FDP und Scholz

Die FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale hat die "Zögerlichkeit der deutschen Bundesregierung bei Sanktionen gegen Russland" kritisiert. "Wir fordern die Bundesregierung und insbesondere die FDP dazu auf, ihre bremsende Haltung gegenüber einem Ausschluss Russlands aus (dem Banken-Kommunikationsnetz) Swift umgehend abzulegen", sagte die Vorsitzende Franziska Brandmann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Sorge, dass dies ein Ende russischer Gaslieferungen bedeuten könnte, verwundere sehr, "schließlich macht die aktuelle Lage doch offensichtlichst deutlich, dass der Bezug von russischem Gas keine Zukunft hat".

"Wochenlang hat die Bundesregierung beteuert, alle erdenklichen Sanktionsmaßnahmen lägen für den Fall eines kriegerischen Angriffs Russlands auf die Ukraine auf dem Tisch und seien in Vorbereitung. Nun ist der Angriffsfall eingetreten - aber die deutsche Bundesregierung bremst", so Brandmann. "Insbesondere die Äußerung von Bundeskanzler (Olaf) Scholz, man wolle sich manche Sanktionen "aufbehalten" muss für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die gerade um ihr Leben und das Leben ihrer Familien und Freunde fürchten, unerträglich sein."

Die Antwort an Russland müsse "ein Maximum an Sanktionen und die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine sein", sagte sie. "Es reicht nicht, dass die deutsche Bundesregierung die Ukraine mit Worten der Solidarität bedenkt - sie muss jetzt solidarische Taten folgen lassen."

Angela Merkel äußert sich erstmals zum Kriegsausbruch

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und sich hinter die Bemühungen ihres SPD-Nachfolgers Olaf Scholz gestellt, Präsident Wladimir Putin zu stoppen. "Dieser Angriffskrieg Russlands markiert eine tiefgreifende Zäsur in der Geschichte Europas nach dem Ende des Kalten Krieges", erklärte Merkel am Freitag. "Für diesen eklatanten Bruch des Völkerrechts gibt es keinerlei Rechtfertigung, ich verurteile ihn auf das Schärfste."

"Meine Gedanken und meine Solidarität sind in diesen furchtbaren Stunden und Tagen beim ukrainischen Volk und bei der Regierung unter Führung von Präsident Selenskyj", unterstrich Merkel. Alle Anstrengungen der Bundesregierung, gemeinsam mit der Europäischen Union, den USA sowie Deutschlands Partnern in der G7-Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen, der Nato und den Vereinten Nationen "diesem Angriffskrieg Russlands und von Präsident Putin schnellstens Einhalt zu gebieten, finden meine volle Unterstützung".

Sie verfolge die Entwicklungen "mit größter Sorge und Anteilnahme", erklärte die frühere Kanzlerin. Ausdrücklich erwähnte Merkel, dass der neuerliche Angriff Russlands "auf die territoriale Integrität und die Souveränität dieses unabhängigen Staates" dieses Mal die ganze Ukraine betreffe. Russland hatte 2014 bereits die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim besetzt. Merkel hatte in ihrer Amtszeit Wert darauf gelegt, die Gesprächskanäle zu Putin offen zu halten.

Statement der Ex-Kanzlerin war vorab nicht abgesprochen

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in der Bundespressekonferenz auf die Frage, ob die Stellungnahme der Ex-Kanzlerin mit der Bundesregierung abgesprochen worden sei, Merkel habe "ganz allein und selbst entschieden", sich zu äußern. Er ergänzte: "Ich wusste davon vorher nichts, habe mich aber darüber gefreut."

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eindringlich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, den Angriff auf die Ukraine sofort zu beenden. "Stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt!", sagte Steinmeier am Freitag in einer Erklärung in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue. Putin habe "unter lügnerischen Vorwänden einen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt". Es sei furchtbar, was die Menschen dort jetzt durchleben müssten. Steinmeier betonte, niemand wolle eine Feindschaft mit dem russischen Volk. "Aber dieses Unrecht kann nicht ohne deutliche Antwort bleiben."

Baerbock attackiert Putin erneut - nur "Lügen" und "Verachtung"

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte Putin bereits nach Bekanntwerden der russischen Angriffe heftig kritisiert und legte nun noch einmal nach: Die Grünen-Politikerin wirft dem russischen Präsidenten "Wahnvorstellungen", Lügen und "menschenverachtendes Vorgehen" vor. Das spiegle sich darin wider, dass Putin bereit sei, die Leben von etlichen Menschen, darunter auch Kinder und andere Zivilisten, aufs Spiel zu setzen, kritisierte Baerbock am Donnerstagabend in einer Sendung des "ZDF".

Obwohl sich Putin sowie der russische Außenminister Sergej Lawrow in den vergangenen Wochen sowohl mir ihr als auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gesprächen getroffen haben, hat sich Putin für die Militärinititaive gegen die Ukraine entschieden. "Wir wurden eiskalt belogen. Der Kanzler wurde belogen, ich vom russischen Außenminister, die gesamte internationale Gemeinschaft“, brachte es Baerbock auf den Punkt.

Putin handle "vollkommen entgrenzt", weshalb Russland nun international isoliert werden müsse. Die Eskalation im Ukraine-Konflikt auch mit der Russlandpolitik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel zu begründen, lehnte Baerbock dagegen ab. Deutschland müsse sich aber bewusst sein, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen auch bundesweite Auswirkungen, beispielsweise auf die Energiepreise, haben werden.

Ukrainische Nationalfarben: Berlin strahlt Brandenburger Tor an

Das Brandenburger Tor hat am Donnerstagabend erneut in den ukrainischen Nationalfarben geleuchtet. Berlin setzte damit den zweiten Abend hintereinander ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine - "aus gegebenem Anlass", wie die Senatskanzlei angekündigt hatte. Das Wahrzeichen sollte bis Mitternacht in Blau und Gelb leuchten. Der Pariser Platz war voller Menschen. Laut Polizei versammelten sich rund 2500 Menschen vor dem Brandenburger Tor. Unter den Teilnehmern des Protests war auch Grünen-Chef Omid Nouripour.

Scholz in Fernsehansprache: "Putin sollte Entschlossenheit der Nato nicht unterschätzen"

In einer Fernsehansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Entschlossenheit der Nato betont, das östliche Bündnisgebiet bei einem Angriff Russlands zu verteidigen. "Putin sollte die Entschlossenheit der Nato nicht unterschätzen, alle ihre Mitglieder zu verteidigen", sagte Scholz am Donnerstag im TV. Von den Nato-Staaten grenzen die drei baltischen Staaten, Polen und Norwegen an Russland. Die Nato ist bereits dabei, ihre Streitkräfte im östlichen Bündnisgebiet zu verstärken. Auch die Bundeswehr ist beteiligt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gebe es nun einen Krieg, "wie wir ihn in Europa seit mehr als 75 Jahren nicht erlebt haben", sagte Scholz. Putin wolle die Zeit zurückdrehen. Scholz betonte aber: "Es gibt kein Zurück in die Zeit des Kalten Krieges."

"Durch nichts zu rechtfertigender Angriffskrieg": Söder ruft zur Absicherung von Nato-Grenzen auf

Bayern Minterpräsident Markus Söder (CSU) hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine dazu aufgerufen, die östlichen Nato-Grenzen ausreichend abzusichern. Man müsse jetzt der Ukraine "Beistand" leisten, sagte Söder am Donnerstag bei einem Besuch in Wien. "Wir müssen aber auch die Nato sicher machen." Es sei nicht nur die Ukraine bedroht, sondern auch Europa und die Nato. Das Wichtigste sei jetzt, dass der Westen geschlossen agiere und man in Deutschland geschlossen hinter der Bundesregierung stehe, sagte Söder. Wichtig sei zudem, "jetzt unsere Sicherheit zu garantieren, den Nato-Bereich abzusichern", und noch einmal klarzumachen, dass Russlands Verhalten in "keinster Weise" zu akzeptieren sei.

"Dies ist ein nicht provozierter und durch nichts zu rechtfertigender Angriffskrieg", sagte Söder bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer in Wien. Man stehe zur territorialen, aber auch zur politischen Unabhängigkeit der Ukraine. Söder sagte: "Wir müssen insbesondere auch den gesamten Ost-Bereich der Nato verstärken." Zudem müssten jetzt klare Entscheidungen getroffen werden beispielsweise zur Verstärkung der Bundeswehr. "Wir müssen uns überlegen, auch die europäische Verteidigungsbereitschaft insgesamt zu erhöhen." Und man müsse mit den USA absprechen, dass jetzt insgesamt "an der Nato-Grenze genügend Truppen stationiert sind, um die Sicherheit zu gewährleisten".

"Wir brauchen jetzt keine Panik, kein Überbieten von Worten. Aber einen kühlen Kopf und entschlossenes und schnelles Handeln", sagte Söder. Es brauche wirksame, sofortige und nachhaltige Sanktionen. "Handeln ist jetzt gefragt, um Signale zu setzen", sagte Söder. Diplomatie bleibe immer die erste Antwort. Daneben müssten aber aus einer Position der Stärke auch Grenzen gesetzt werden. Dies könne auch zu eigenen Nachteilen führen. Die Frage von Waffenlieferungen müsse im europäischen Verbund geklärt werden. Söder verwies auf Videoschalten zwischen Bund und Ländern am Vormittag, in denen es auch um europäische und deutsche Unterstützung für die Ukraine gehe. "Natürlich muss da Hilfe geleistet werden." Man müsse der Ukraine jede Hilfe geben, die sie brauche.

Baerbock kündigt harte Konsequenzen für Russland an

Außenministerin Annalena Baerbock hat harte zusätzliche Sanktionen gegen Russland angekündigt. "Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen", sagte die Grünen-Politikerin nach einer Sitzung des Krisenstabes im Auswärtigen Amt. Dazu werde sich Deutschland international mit der Europäischen Union, der Nato sowie den stärksten Wirtschaftsmächten im G7-Format abstimmen.

Zugleich stellte die Ministerin die Deutschen darauf ein, dass der Krieg in der Ukraine auch auf die Bundesrepublik Auswirkungen haben werde. "Dieser Krieg in unserer direkten Nachbarschaft wird auch für uns in Deutschland Folgen haben", sagte Baerbock. Sie wies auf steigende Preise und fallende Aktienmärkte hin. "Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht. Wir können, aber wir wollen auch nicht ihr aus dem Weg gehen."

"Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht", sagte Baerbock. "Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen." Mit dem Angriff auf die Ukraine breche die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. In den vergangenen Monaten habe man nichts unversucht gelassen, "um auf diplomatischem Weg eine friedliche Lösung für diese Russland-Krise zu finden", sagte Baerbock. Russland sei auf die Gesprächsangebote nicht eingegangen.

Baerbock sprach Putin auch direkt an: "Präsident Putin, diesen Traum werden Sie niemals zerstören können. Er wächst in der Ukraine. Er wächst genauso in Ihrem Land." Sie sei überzeugt: "Auch in Russland werden viele Menschen sich dafür schämen und darüber empören", dass dieser Traum im Namen Russlands auf Jahrzehnte "mit skrupellosem Mord an ihren Brüdern und Schwestern in der Ukraine beschädigt wurde".

Putin ist ein "Kriegsverbrecher": SPD-Politiker teilt gegen Russland aus

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, hat den russischen Angriff auf die Ukraine als "unentschuldbar" kritisiert. "Der russische Präsident bricht das Völkerrecht aufs Schwerste und bringt unzählige Menschenleben in Gefahr. Die Ukraine hat diesen Angriff nicht provoziert, der wahre Kriegstreiber ist Wladimir Putin", erklärte Dürr. "Der Westen wird alle Möglichkeiten ausschöpfen und hart gegen Russland vorgehen."

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den russischen Angriff scharf verurteilt und Moskau aufgefordert, sofort die Waffen ruhen zu lassen. "Es handelt sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Der russische Präsident ist ein Kriegsverbrecher", erklärte Mützenich. "Präsident Putin und die russische Führung werden dafür einen hohen Preis bezahlen", kündigte Mützenich an. Den höchsten Preis aber zahle die ukrainische Bevölkerung, der weiterhin Solidarität und Unterstützung gelte.

Mützenich sagte, er befürchte, dass sich ein neuer "Eiserner Vorhang" über Europa senken werde. "Dies ist das Ende einer europäischen Sicherheitsordnung, die wir nach dem Ende des Kalten Krieges schaffen wollten." Nötig sei nun eine entschlossene und abgestimmte Reaktion des Westens und weitere schwerwiegende Sanktionen. Russland habe sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat moralisch und politisch verwirkt. "Wir fordern Putin auf, sofort die Waffen ruhen zu lassen", betonte Mützenich. Jetzt müsse ein Flächenbrand verhindert und humanitäre Hilfe für die Menschen bereitgestellt werden.

Angriffe auf Ukraine: "Krieg vor unserer eigenen Haustür"

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. "Es ist ein Krieg vor unserer eigenen Haustür", sagte der SPD-Politiker im Landtag in Hannover. Kiew liege rund 1500 Kilometer von Hannover entfernt - "das ist nicht viel". Täter und Opfer seien in dem Konflikt klar zu benennen, betonte Weil. "Russland hat heute Nacht angegriffen. Russland hat heute das Völkerrecht offenkundig gebrochen. Russland, die russische Regierung und insbesondere der russische Präsident Putin sind verantwortlich für Tote und Verletzte, die derzeit genau in diesem Moment überall zu beklagen sind."

Für den Angriff auf die Ukraine gebe es keinerlei Begründung. "Es ist Imperialismus in seiner reinsten, es ist Imperialismus in seiner unverhülltesten und es ist Imperialismus in seiner widerwärtigsten Form, den wir in diesen Stunden erleben", sagte Weil. Der Weltpolitik stehe nun eine sehr schwierige Phase bevor. "Es ist die größte Bedrohung des Friedens, die wir alle miteinander zu unseren Lebzeiten in Europa erleben", warnte Weil. "Wir sind gut beraten, uns miteinander auf schwere Zeiten einzurichten. Aber wir müssen das in Kauf nehmen. Die Sache der Ukraine ist auch unsere Sache. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben."

Angesichts des russischen Militäreinsatzes hat sich CSU-Chef Markus Söder für ein geschlossenes Vorgehen des Westens bei Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. "Es war zu befürchten, was jetzt passiert. Wir hatten immer noch alle gehofft, das lässt sich abwenden", sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstagmorgen in München. Es brauche eine Geschlossenheit "in jeder Beziehung". "Wir stehen auch als Bayern, als CSU, hinter all den Maßnahmen der Bundesregierung", sagte Söder. Zudem müsse alles getan werden, um die Ukraine zu unterstützen.

Laut Söder sei es keineswegs sicher, dass es am Ende bei einer Aggression Russlands gegen die Ukraine bleibe. "Ich glaube, das ist eine Bedrohung und Herausforderung im sehr großen Stil. Deswegen müssen alle zusammenhalten, müssen für die Werte, für die wir stehen, eintreten und die Ukraine sehr, sehr massiv unterstützen."

Die AfD hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Dieser sei durch nichts gerechtfertigt, teilten die Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, der auch Parteichef ist, mit. "Russland muss die Kampfhandlungen umgehend einstellen und seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen." Die Lösung zwischenstaatlicher Konflikte könne nur am Verhandlungstisch erfolgen, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung.

Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geht hart mit der deutschen Sicherheitspolitik der vergangenen Jahre ins Gericht. "Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben", schrieb Kramp-Karrenbauer auf Twitter. Nach den Konflikten in Georgien, auf der Krim und im Donbass sei nichts vorbereitet worden, was den russischen Präsidenten Wladimir Putin "wirklich abgeschreckt hätte". Kramp-Karrenbauer: "Wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann."

Weitere Stimmen und Reaktionen zum Ukraine-Konflikt:

Bundeskanzler Olaf Scholz: "Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste. Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa."

"Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste. Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa." Außenministerin Annalena Baerbock: "Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen."

"Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen." US-Präsident Joe Biden: "Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen. Präsident Putin hat sich vorsätzlich für eine Krieg entschieden, der katastrophale Todesfälle und menschliches Leid bringen wird. Russland alleine ist für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird, verantwortlich."

"Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen. Präsident Putin hat sich vorsätzlich für eine Krieg entschieden, der katastrophale Todesfälle und menschliches Leid bringen wird. Russland alleine ist für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird, verantwortlich." Britische Premier Boris Johnson: "Mit diesem unprovozierten Angriff auf die Ukraine hat Präsident Putin sich für einen Weg des Blutvergießens und der Zerstörung entschieden."

"Mit diesem unprovozierten Angriff auf die Ukraine hat Präsident Putin sich für einen Weg des Blutvergießens und der Zerstörung entschieden." Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner: "Der Kreml wird harte Sanktionen erfahren. Wladimir Putin hat Grenzen überschritten. Er hat sich als Lügner entlarvt. Darunter leidet das russische Volk."

"Der Kreml wird harte Sanktionen erfahren. Wladimir Putin hat Grenzen überschritten. Er hat sich als Lügner entlarvt. Darunter leidet das russische Volk." Heeresinspekteur und Generalleutnant Alfons Mais: "Ich hätte in meinem 41. Dienstjahr im Frieden nicht geglaubt, noch einen Krieg erleben zu müssen. Und die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an! Ich bin angefressen!"

"Ich hätte in meinem 41. Dienstjahr im Frieden nicht geglaubt, noch einen Krieg erleben zu müssen. Und die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da. Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an! Ich bin angefressen!" Estlands Staatspräsident Alar Karis: "Die absurden Vorwände der russischen Führung, die Ukraine anzugreifen, sind falsch, unbegründet und kriminell. Sie wurden erfunden, damit Präsident Putin eine Aggression gegen eine Nation rechtfertigen kann, die Russland nie bedroht hat."

"Die absurden Vorwände der russischen Führung, die Ukraine anzugreifen, sind falsch, unbegründet und kriminell. Sie wurden erfunden, damit Präsident Putin eine Aggression gegen eine Nation rechtfertigen kann, die Russland nie bedroht hat." Verteidigungsministerin Christine Lambrecht: "Wir haben Russland die Hand zu Verhandlungen ausgestreckt und er hat sie weggeschlagen. Doch für Dialog ist es nie zu spät."

"Wir haben Russland die Hand zu Verhandlungen ausgestreckt und er hat sie weggeschlagen. Doch für Dialog ist es nie zu spät." Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk: "Jetzt ist es an der Zeit für Deutschland aufzuwachen. Man hat alle Warnungen im Westen ignoriert, auch in Deutschland."

