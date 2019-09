Punkte in Flensburg: Hier sind die meisten Verkehrssünder unterwegs

Unter den 50 größten deutschen Städten halten sich Fahrer aus Berlin am ehesten an die Verkehrsregeln. Nur 4,6 Prozent der Berliner Versicherten verfügen über Punkte. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,2 Prozent.

Nürnberg auf Mittelfeld-Position

Mit Nürnberg auf Platz 22 taucht auch eine fränkische Stadt im Verkehrssünder-Ranking des Vergleichsportals auf: 6,9 Prozent der dortigen Fahrzeughalter gaben an, bei Abschluss der Kfz-Versicherung Eintragungen im Fahreignungsregister in Flensburg zu haben. Mit diesem Ergebnis nimmt Nürnberg eine Mittelfeld-Position in der Rangliste ein.

Deutlich weniger Punkteinhaber als auf Nürnbergs Straßen sind in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs: In München haben lediglich 5,2 Prozent der Versicherten Punkte vorzuweisen. München kommt dadurch auf Platz 47 von 50 im Verkehrssünder-Ranking. Die vollständige Städte-Liste finden Sie hier.

Kfz-Versicherer: Wahrheitsgemäße Angaben wichtig für Versicherungsschutz

Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Punktestand und Versicherungsbeitrag gibt es laut dem Vergleichsportal jedoch nicht. "Nur wenige Versicherer erhöhen aufgrund von Punkten den Kfz-Versicherungsbeitrag", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24. "Verbraucher sollten aber in jedem Fall wahrheitsgemäße Angaben machen, um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden."

Nordrhein-Westfalen ist Punktesünder-Spitzenreiter unter den Bundesländern

Im Vergleich der Bundesländer hat Nordrhein-Westfalen den höchsten Anteil an Punktesündern (6,9 Prozent). Es folgen Mecklenburg-Vorpommern mit 6,8 Prozent und Sachsen mit 6,7 Prozent. Die Berliner haben auch im Ländervergleich die wenigsten Eintragungen im Fahreignungsregister (4,6 Prozent).

Ein möglicher Grund: Berliner fahren durchschnittlich 1700 Kilometer weniger im Jahr als Nordrhein-Westfalen und sogar rund 3300 Kilometer im Jahr weniger als Mecklenburg-Vorpommer. Dadurch haben sie auch ein geringeres Risiko, Punkte zu sammeln.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich indes für härtere Strafen für Verkehrssünder ausgesprochen. Schon in ein paar Monaten sollen eine Reihe neuer Sicherheitsregeln und Sanktionen im Straßenverkehr kommen - ein Punkt sorgte dabei prompt für Ärger.

Zum Video "Strafen & Bußgelder im Straßenverkehr"

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.