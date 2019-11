Prozessstart in Hagen: Baby in eine Mülltüte gesteckt - Das Geständnis der Mutter

Am Freitag (22. November 2019) hat der Prozess um einen Säugling in einer Mülltüte vor dem Hagener Schwurgericht begonnen. Die 31-jährige Deutsche aus Kierspe räumte über ihre Verteidigerin ein, das Mädchen im Juni heimlich geboren zu haben und anschließend in einer vor dem Haus stehenden, halbvollen Mülltüte versteckt zu haben. Über ihr Motiv möchte die Angeklagte erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen.

Geständnis der Mutter

Laut Anklage brachte die 31-Jährige das Mädchen im Badezimmer zur Welt, während ihr Lebensgefährte und eine gemeinsame ältere Tochter in der Wohnung waren. Anschließend soll sie den Säugling in zwei Handtücher gewickelt und mit nach draußen genommen haben. Laut Geständnis sagte sie ihrem Freund, sie wolle mit dem Hund spazieren gehen. Vor der Haustür habe sie dann den Müll gesehen und ihre Tochter samt Handtüchern hineingesteckt. Nach einigen Minuten ist sie dann wieder in die Wohnung gegangen.