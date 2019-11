Protest in Berlin: Tausende Bauern zu Sternfahrt erwartet

Sternfahrt zum Brandenburger Tor: In Berlin werden Dienstag wieder Bauern aus allen Teilen Deutschlands mit ihren Traktoren erwartet. Ihnen geht es dabei um mehr Mitsprache in der Agrarpolitik und ein besseres Ansehen für ihren Berufsstand. Rund 10.000 Teilnehmer mit rund 2000 Fahrzeugen werden erwartet. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will zu den Landwirten sprechen.

Kritik richtet sich gegen Agrarpaket

Die aktuelle Umwelt- und Landwirtschaftspolitik gefährde die Wirtschaftskraft und den sozialen Frieden auf dem Land, teilten die Veranstalter vorab mit. Ihre Kritik richtet sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung mit Plänen zum Umwelt- und Insektenschutz, gegen schärfere Düngevorschriften, gegen das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und gegen Verunglimpfung von Bauern.

Auch fränkische Bauern sind dabei

Unter anderem sind auch fränkische Bauern mit dabei bei der Sternfahrt nach Berlin. Darunter befinden sich auch Teilnehmer aus dem Landkreis Forchheim Sie nehmen die rund 450 Kilometer nach Berlin in Kauf, um gegen die aus ihrer Sicht nicht mehr hinnehmbaren Zustände zu demonstrieren.