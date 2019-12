Preisanstieg zur Weihnachtszeit: Schokolade, Gummibärchen und Co. werden teurer

Vor allem in der Weihnachtszeit greifen viele Menschen gerne zu Süßigkeiten wie Lebkuchen, Spekulatius und Schoko-Weihnachtsmännern. Doch der Preis für die bunten Teller in der Weihnachtszeit steigt. Davon ist nicht nur Schokolade betroffen, sondern auch Fruchtgummis der Marke "Haribo", wie watson.de berichtet.

Preissteigerung bei den Rohstoffen - Schokolade & Co betroffen

Die Gründe dafür liegen in den Rohstoffen von Süßigkeiten. Für Kakao, Gelatine und Nüsse sind die Preise gestiegen. Der Preis für Kakao ist momentan so hoch wie vor drei Jahren nicht mehr. Das liegt daran, dass die Elfenbeinküste und Ghana sich mit dem Preis abgesprochen haben. Beide zusammen stellen 60 Prozent des Bedarfs weltweit.